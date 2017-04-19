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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 17:02 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月19日

    4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间17:01时，1港元=0.88567人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.74      4.91      1.09
 建设银行                                          5.76      6.10      1.07
 中国银行                                          3.53      3.63      1.10
 农业银行                                          3.25      3.48      1.05
 招商银行                                         18.46     20.15      1.03
 中信银行                                          6.17      4.96      1.40
 交通银行                                          5.97      5.78      1.17
 民生银行                                          7.94      7.78      1.15
 中国人寿                                         23.83     22.50      1.20
 中国平安                                         35.51     41.90      0.96
 中国太保                                         25.74     27.90      1.04
 中信证券                                         16.05     15.70      1.15
 新华人寿                                         40.92     35.60      1.30
 海通证券                                         14.37     12.54      1.29
 华能国际                                          7.58      5.23      1.64
 大唐发电                                          4.76      2.28      2.36
 华电国际                                          5.10      3.23      1.78
 中煤能源                                          5.78      3.93      1.66
 中国神华                                         18.99     17.84      1.20
 中国石油                                          7.80      5.56      1.58
 兖州煤业                                         11.24      6.85      1.85
 中国石化                                          5.76      6.20      1.05
 上海石化                                          6.52      4.47      1.65
 中海油服                                         12.17      7.35      1.87
 仪征化纤                                          3.65      1.48      2.78
 中国铝业                                          4.89      4.15      1.33
 江西铜业                                         16.20     12.06      1.52
 洛阳钼业                                          4.62      2.45      2.13
 紫金矿业                                          3.49      2.87      1.37
 马钢股份                                          3.25      2.70      1.36
 鞍钢股份                                          5.22      5.34      1.10
 重庆钢铁                                          2.52      2.10      1.35
 海螺水泥                                         21.20     27.45      0.87
 洛阳玻璃                                         21.12      5.26      4.53
 京城机电                                          8.21      3.16      2.93
 中联重科                                          4.58      3.87      1.34
 金隅股份                                          8.25      4.22      2.21
 中国国航                                          9.12      6.46      1.59
 东方航空                                          6.93      4.19      1.87
 南方航空                                          8.06      5.13      1.77
 中国远洋                                          5.71      3.23      2.00
 中海集运                                          4.01      1.66      2.73
 中集集团                                         16.40     13.16      1.41
 中海发展                                          6.94      4.23      1.85
 宁沪高速                                          9.47     10.98      0.97
 深高速                                            8.64      7.10      1.37
 成渝高速                                          5.17      3.38      1.73
 皖通高速                                         13.60      5.99      2.56
 广深铁路                                          5.24      4.78      1.24
 中国南车                                         10.43      7.49      1.57
 中国交建                                         18.53     10.86      1.93
 中国铁建                                         13.80     10.96      1.42
 中国中铁                                          9.22      6.69      1.56
 长城汽车                                         13.38      9.27      1.63
 比亚迪                                           51.26     45.50      1.27
 广汽集团                                         25.01     11.74      2.41
 青岛啤酒                                         32.70     34.85      1.06
 白云山                                           28.02     22.50      1.41
 新华制药                                         13.70      6.80      2.27
 海信科龙                                         16.23     11.88      1.54
 南京熊猫                                         14.81      6.21      2.69
 晨鸣纸业                                         12.33      9.62      1.45
 上海医药                                         23.95     19.42      1.39
 中兴通讯                                         17.25     14.20      1.37
 东方电气                                         10.09      7.00      1.63
 潍柴动力                                         11.39     12.92      1.00
 东北电气                                          6.70      2.26      3.35
 广船国际                                         36.23     16.16      2.53
 昆明机床                                          6.09      2.49      2.76
 一拖股份                                         10.34      4.30      2.72
 北辰实业                                          5.43      3.03      2.02
 创业环保                                         12.62      4.88      2.92
 中国中冶                                          5.31      3.04      1.97
 金风科技                                         15.68     10.82      1.64
 丽珠                                             58.60     44.85      1.48
 万科                                             20.53     20.95      1.11
 郑煤机                                            7.68      4.16      2.08
 大连港                                            3.07      1.37      2.53
 山东墨龙                                          5.51      1.44      4.32
 浙江世宝                                         26.37      7.34      4.06
 复星医药                                         30.34     28.60      1.20
 光大银行                                          3.88      3.54      1.24
 东江环保                                         18.93     12.92      1.65
 上海电气                                          8.42      3.76      2.53
 广发证券                                         16.41     15.80      1.17
 华泰证券                                         16.79     14.80      1.28
 东方证券                                         14.53      7.44      2.21
 光大证券                                         14.77     11.74      1.42
 招商证券                                         15.98     11.88      1.52
 中国银河                                         12.23      7.01      1.97
 中原证券                                         10.62      3.98      3.01
 国泰君安                                         18.09     15.80      1.29
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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