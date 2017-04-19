《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月19日

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业银行 3.25 3.48 1.05 招商银行 18.46 20.15 1.03 中信银行 6.17 4.96 1.40 交通银行 5.97 5.78 1.17 民生银行 7.94 7.78 1.15 中国人寿 23.83 22.50 1.20 中国平安 35.51 41.90 0.96 中国太保 25.74 27.90 1.04 中信证券 16.05 15.70 1.15 新华人寿 40.92 35.60 1.30 海通证券 14.37 12.54 1.29 华能国际 7.58 5.23 1.64 大唐发电 4.76 2.28 2.36 华电国际 5.10 3.23 1.78 中煤能源 5.78 3.93 1.66 中国神华 18.99 17.84 1.20 中国石油 7.80 5.56 1.58 兖州煤业 11.24 6.85 1.85 中国石化 5.76 6.20 1.05 上海石化 6.52 4.47 1.65 中海油服 12.17 7.35 1.87 仪征化纤 3.65 1.48 2.78 中国铝业 4.89 4.15 1.33 江西铜业 16.20 12.06 1.52 洛阳钼业 4.62 2.45 2.13 紫金矿业 3.49 2.87 1.37 马钢股份 3.25 2.70 1.36 鞍钢股份 5.22 5.34 1.10 重庆钢铁 2.52 2.10 1.35 海螺水泥 21.20 27.45 0.87 洛阳玻璃 21.12 5.26 4.53 京城机电 8.21 3.16 2.93 中联重科 4.58 3.87 1.34 金隅股份 8.25 4.22 2.21 中国国航 9.12 6.46 1.59 东方航空 6.93 4.19 1.87 南方航空 8.06 5.13 1.77 中国远洋 5.71 3.23 2.00 中海集运 4.01 1.66 2.73 中集集团 16.40 13.16 1.41 中海发展 6.94 4.23 1.85 宁沪高速 9.47 10.98 0.97 深高速 8.64 7.10 1.37 成渝高速 5.17 3.38 1.73 皖通高速 13.60 5.99 2.56 广深铁路 5.24 4.78 1.24 中国南车 10.43 7.49 1.57 中国交建 18.53 10.86 1.93 中国铁建 13.80 10.96 1.42 中国中铁 9.22 6.69 1.56 长城汽车 13.38 9.27 1.63 比亚迪 51.26 45.50 1.27 广汽集团 25.01 11.74 2.41 青岛啤酒 32.70 34.85 1.06 白云山 28.02 22.50 1.41 新华制药 13.70 6.80 2.27 海信科龙 16.23 11.88 1.54 南京熊猫 14.81 6.21 2.69 晨鸣纸业 12.33 9.62 1.45 上海医药 23.95 19.42 1.39 中兴通讯 17.25 14.20 1.37 东方电气 10.09 7.00 1.63 潍柴动力 11.39 12.92 1.00 东北电气 6.70 2.26 3.35 广船国际 36.23 16.16 2.53 昆明机床 6.09 2.49 2.76 一拖股份 10.34 4.30 2.72 北辰实业 5.43 3.03 2.02 创业环保 12.62 4.88 2.92 中国中冶 5.31 3.04 1.97 金风科技 15.68 10.82 1.64 丽珠 58.60 44.85 1.48 万科 20.53 20.95 1.11 郑煤机 7.68 4.16 2.08 大连港 3.07 1.37 2.53 山东墨龙 5.51 1.44 4.32 浙江世宝 26.37 7.34 4.06 复星医药 30.34 28.60 1.20 光大银行 3.88 3.54 1.24 东江环保 18.93 12.92 1.65 上海电气 8.42 3.76 2.53 广发证券 16.41 15.80 1.17 华泰证券 16.79 14.80 1.28 东方证券 14.53 7.44 2.21 光大证券 14.77 11.74 1.42 招商证券 15.98 11.88 1.52 中国银河 12.23 7.01 1.97 中原证券 10.62 3.98 3.01 国泰君安 18.09 15.80 1.29 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普