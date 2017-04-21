《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月21日

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
4月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:15时，1港元=0.88489人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.52%，高于上交易日收盘的19.12%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.81 4.96 1.10 建设银行 5.92 6.18 1.08 中国银行 3.54 3.68 1.09 农业银行 3.29 3.50 1.06 招商银行 18.80 20.30 1.05 中信银行 6.24 4.97 1.42 交通银行 5.95 5.86 1.15 民生银行 7.90 7.93 1.13 中国人寿 24.13 22.70 1.20 中国平安 36.09 42.00 0.97 中国太保 26.67 28.00 1.08 中信证券 16.25 15.88 1.16 新华人寿 41.70 36.85 1.28 海通证券 14.70 12.50 1.33 华能国际 7.69 5.20 1.67 大唐发电 4.65 2.29 2.29 华电国际 5.18 3.21 1.82 中煤能源 5.76 3.90 1.67 中国神华 19.16 17.80 1.22 中国石油 7.79 5.52 1.59 兖州煤业 11.72 6.86 1.93 中国石化 5.80 6.27 1.05 上海石化 6.50 4.39 1.67 中海油服 11.83 7.20 1.86 仪征化纤 3.60 1.47 2.77 中国铝业 4.83 4.05 1.35 江西铜业 16.27 12.10 1.52 洛阳钼业 4.49 2.47 2.05 紫金矿业 3.44 2.87 1.35 马钢股份 3.27 2.66 1.39 鞍钢股份 5.24 5.26 1.13 重庆钢铁 2.52 1.50 1.90 海螺水泥 21.78 27.50 0.90 洛阳玻璃 20.82 5.21 4.52 京城机电 8.31 3.13 3.00 中联重科 4.57 3.85 1.34 金隅股份 6.97 4.11 1.92 中国国航 9.39 6.60 1.61 东方航空 6.97 4.29 1.84 南方航空 8.14 5.25 1.75 中国远洋 5.62 3.31 1.92 中海集运 3.99 1.67 2.70 中集集团 16.59 13.28 1.41 中海发展 6.90 4.26 1.83 宁沪高速 9.65 11.00 0.99 深高速 8.57 7.08 1.37 成渝高速 5.12 3.38 1.71 皖通高速 14.09 6.14 2.59 广深铁路 5.19 4.74 1.24 中国南车 10.56 7.54 1.58 中国交建 18.97 10.96 1.96 中国铁建 14.19 10.98 1.46 中国中铁 9.29 6.70 1.57 长城汽车 13.34 9.20 1.64 比亚迪 51.97 45.60 1.29 广汽集团 25.23 12.02 2.37 青岛啤酒 33.54 35.00 1.08 白云山 29.17 23.40 1.41 新华制药 14.29 7.11 2.27 海信科龙 15.73 11.54 1.54 南京熊猫 14.36 6.19 2.62 晨鸣纸业 12.61 9.78 1.46 上海医药 24.46 19.74 1.40 中兴通讯 17.25 14.92 1.31 东方电气 9.99 6.93 1.63 潍柴动力 11.51 12.92 1.01 东北电气 6.47 2.24 3.26 广船国际 35.97 15.84 2.57 昆明机床 6.71 2.49 3.05 一拖股份 10.26 4.28 2.71 北辰实业 5.40 3.01 2.03 创业环保 12.01 4.81 2.82 中国中冶 5.35 3.00 2.02 金风科技 15.97 11.14 1.62 丽珠 60.50 47.60 1.44 万科 20.68 20.55 1.14 郑煤机 7.79 4.30 2.05 大连港 3.10 1.40 2.50 山东墨龙 5.63 1.39 4.58 浙江世宝 26.43 7.47 4.00 复星医药 30.74 29.50 1.18 光大银行 3.89 3.63 1.21 东江环保 19.14 12.88 1.68 上海电气 8.42 3.79 2.51 广发证券 16.64 15.76 1.19 华泰证券 16.88 14.72 1.30 东方证券 14.59 7.47 2.21 光大证券 14.92 11.62 1.45 招商证券 16.13 11.88 1.53 中国银河 12.21 7.00 1.97 中原证券 10.05 4.00 2.84 国泰君安 18.33 15.84 1.31 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正26 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 --