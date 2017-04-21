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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月21日

    4月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.88489人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.52%，高于上交易日收盘的19.12%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.81      4.96      1.10
 建设银行                                          5.92      6.18      1.08
 中国银行                                          3.54      3.68      1.09
 农业银行                                          3.29      3.50      1.06
 招商银行                                         18.80     20.30      1.05
 中信银行                                          6.24      4.97      1.42
 交通银行                                          5.95      5.86      1.15
 民生银行                                          7.90      7.93      1.13
 中国人寿                                         24.13     22.70      1.20
 中国平安                                         36.09     42.00      0.97
 中国太保                                         26.67     28.00      1.08
 中信证券                                         16.25     15.88      1.16
 新华人寿                                         41.70     36.85      1.28
 海通证券                                         14.70     12.50      1.33
 华能国际                                          7.69      5.20      1.67
 大唐发电                                          4.65      2.29      2.29
 华电国际                                          5.18      3.21      1.82
 中煤能源                                          5.76      3.90      1.67
 中国神华                                         19.16     17.80      1.22
 中国石油                                          7.79      5.52      1.59
 兖州煤业                                         11.72      6.86      1.93
 中国石化                                          5.80      6.27      1.05
 上海石化                                          6.50      4.39      1.67
 中海油服                                         11.83      7.20      1.86
 仪征化纤                                          3.60      1.47      2.77
 中国铝业                                          4.83      4.05      1.35
 江西铜业                                         16.27     12.10      1.52
 洛阳钼业                                          4.49      2.47      2.05
 紫金矿业                                          3.44      2.87      1.35
 马钢股份                                          3.27      2.66      1.39
 鞍钢股份                                          5.24      5.26      1.13
 重庆钢铁                                          2.52      1.50      1.90
 海螺水泥                                         21.78     27.50      0.90
 洛阳玻璃                                         20.82      5.21      4.52
 京城机电                                          8.31      3.13      3.00
 中联重科                                          4.57      3.85      1.34
 金隅股份                                          6.97      4.11      1.92
 中国国航                                          9.39      6.60      1.61
 东方航空                                          6.97      4.29      1.84
 南方航空                                          8.14      5.25      1.75
 中国远洋                                          5.62      3.31      1.92
 中海集运                                          3.99      1.67      2.70
 中集集团                                         16.59     13.28      1.41
 中海发展                                          6.90      4.26      1.83
 宁沪高速                                          9.65     11.00      0.99
 深高速                                            8.57      7.08      1.37
 成渝高速                                          5.12      3.38      1.71
 皖通高速                                         14.09      6.14      2.59
 广深铁路                                          5.19      4.74      1.24
 中国南车                                         10.56      7.54      1.58
 中国交建                                         18.97     10.96      1.96
 中国铁建                                         14.19     10.98      1.46
 中国中铁                                          9.29      6.70      1.57
 长城汽车                                         13.34      9.20      1.64
 比亚迪                                           51.97     45.60      1.29
 广汽集团                                         25.23     12.02      2.37
 青岛啤酒                                         33.54     35.00      1.08
 白云山                                           29.17     23.40      1.41
 新华制药                                         14.29      7.11      2.27
 海信科龙                                         15.73     11.54      1.54
 南京熊猫                                         14.36      6.19      2.62
 晨鸣纸业                                         12.61      9.78      1.46
 上海医药                                         24.46     19.74      1.40
 中兴通讯                                         17.25     14.92      1.31
 东方电气                                          9.99      6.93      1.63
 潍柴动力                                         11.51     12.92      1.01
 东北电气                                          6.47      2.24      3.26
 广船国际                                         35.97     15.84      2.57
 昆明机床                                          6.71      2.49      3.05
 一拖股份                                         10.26      4.28      2.71
 北辰实业                                          5.40      3.01      2.03
 创业环保                                         12.01      4.81      2.82
 中国中冶                                          5.35      3.00      2.02
 金风科技                                         15.97     11.14      1.62
 丽珠                                             60.50     47.60      1.44
 万科                                             20.68     20.55      1.14
 郑煤机                                            7.79      4.30      2.05
 大连港                                            3.10      1.40      2.50
 山东墨龙                                          5.63      1.39      4.58
 浙江世宝                                         26.43      7.47      4.00
 复星医药                                         30.74     29.50      1.18
 光大银行                                          3.89      3.63      1.21
 东江环保                                         19.14     12.88      1.68
 上海电气                                          8.42      3.79      2.51
 广发证券                                         16.64     15.76      1.19
 华泰证券                                         16.88     14.72      1.30
 东方证券                                         14.59      7.47      2.21
 光大证券                                         14.92     11.62      1.45
 招商证券                                         16.13     11.88      1.53
 中国银河                                         12.21      7.00      1.97
 中原证券                                         10.05      4.00      2.84
 国泰君安                                         18.33     15.84      1.31
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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