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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月31日

    5月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.87683人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.06%，高于上交易日收盘的20.99%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.25      5.21      1.15
 建设银行                                          6.37      6.44      1.13
 中国银行                                          3.73      3.90      1.09
 农业银行                                          3.54      3.78      1.07
 招商银行                                         22.42     23.40      1.09
 中信银行                                          6.19      4.81      1.47
 交通银行                                          6.20      6.04      1.17
 民生银行                                          8.03      7.99      1.15
 中国人寿                                         28.08     25.60      1.25
 中国平安                                         45.07     49.95      1.03
 中国太保                                         30.35     31.20      1.11
 中信证券                                         16.44     16.34      1.15
 新华人寿                                         53.07     42.05      1.44
 海通证券                                         15.30     13.06      1.34
 华能国际                                          7.79      6.22      1.43
 大唐发电                                          5.00      2.85      2.00
 华电国际                                          4.85      3.69      1.50
 中煤能源                                          5.31      3.42      1.77
 中国神华                                         21.42     18.98      1.29
 中国石油                                          7.82      5.19      1.72
 兖州煤业                                         10.47      5.80      2.06
 中国石化                                          6.27      6.39      1.12
 上海石化                                          6.66      4.58      1.66
 中海油服                                         11.91      6.75      2.01
 仪征化纤                                          3.72      1.32      3.21
 中国铝业                                          4.23      3.63      1.33
 江西铜业                                         15.10     11.72      1.47
 洛阳钼业                                          4.21      2.44      1.97
 紫金矿业                                          3.28      2.56      1.46
 马钢股份                                          3.24      2.75      1.34
 鞍钢股份                                          5.21      5.20      1.14
 重庆钢铁                                          2.27      1.12      2.31
 海螺水泥                                         21.33     25.85      0.94
 洛阳玻璃                                         15.16      4.15      4.17
 京城机电                                          6.77      2.23      3.46
 中联重科                                          4.39      3.46      1.45
 金隅股份                                          6.75      3.84      2.00
 中国国航                                         10.16      7.41      1.56
 东方航空                                          6.81      4.57      1.70
 南方航空                                          8.63      5.96      1.65
 中国远洋                                          5.35      3.54      1.72
 中海集运                                          3.49      1.68      2.37
 中集集团                                         15.95     12.68      1.43
 中海发展                                          6.24      4.45      1.60
 宁沪高速                                          9.37     11.32      0.94
 深高速                                            8.56      7.45      1.31
 成渝高速                                          4.60      3.30      1.59
 皖通高速                                         12.67      6.04      2.39
 广深铁路                                          4.35      4.26      1.16
 中国南车                                         10.13      7.30      1.58
 中国交建                                         15.64     10.52      1.70
 中国铁建                                         12.06     10.70      1.29
 中国中铁                                          8.91      6.46      1.57
 长城汽车                                         12.07      8.33      1.65
 比亚迪                                           49.85     46.55      1.22
 广汽集团                                         25.87     13.08      2.26
 青岛啤酒                                         33.17     35.50      1.07
 白云山                                           28.03     21.10      1.51
 新华制药                                         13.31      6.20      2.45
 海信科龙                                         13.49     11.18      1.38
 南京熊猫                                          9.97      4.56      2.49
 晨鸣纸业                                         11.55      9.06      1.45
 上海医药                                         25.57     22.55      1.29
 中兴通讯                                         19.53     15.86      1.40
 东方电气                                          9.38      6.68      1.60
 潍柴动力                                         11.16     12.64      1.01
 东北电气                                          6.47      2.22      3.32
 广船国际                                         26.28     13.84      2.17
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.95
 一拖股份                                          8.63      4.00      2.46
 北辰实业                                          6.16      3.28      2.14
 创业环保                                         19.72      5.10      4.41
 中国中冶                                          4.96      2.69      2.10
 金风科技                                         15.19     11.84      1.46
 丽珠                                             61.87     52.25      1.35
 万科                                             21.26     20.70      1.17
 郑煤机                                            7.79      4.03      2.20
 大连港                                            2.86      1.36      2.40
 山东墨龙                                          4.51      1.14      4.51
 浙江世宝                                         22.11      6.60      3.82
 复星医药                                         31.68     29.85      1.21
 光大银行                                          3.99      3.69      1.23
 东江环保                                         16.96     12.70      1.52
 上海电气                                          6.81      3.38      2.30
 广发证券                                         16.65     16.16      1.17
 华泰证券                                         17.58     15.34      1.31
 东方证券                                         13.88      7.29      2.17
 光大证券                                         15.46     11.20      1.57
 招商证券                                         17.00     12.02      1.61
 中国银河                                         11.24      7.17      1.79
 中原证券                                         10.21      3.78      3.08
 国泰君安                                         19.26     15.70      1.40
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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