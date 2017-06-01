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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 17:09 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月1日

    6月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间17:08时，1港元=0.87308人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.13%，高于上交易日收盘的22.06%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.31      5.30      1.15
 建设银行                                          6.41      6.53      1.12
 中国银行                                          3.74      3.93      1.09
 农业银行                                          3.58      3.77      1.09
 招商银行                                         22.59     23.40      1.11
 中信银行                                          6.19      4.78      1.48
 交通银行                                          6.25      5.98      1.20
 民生银行                                          8.02      7.81      1.18
 中国人寿                                         28.68     25.40      1.29
 中国平安                                         45.97     50.45      1.04
 中国太保                                         30.79     31.10      1.13
 中信证券                                         16.37     16.20      1.16
 新华人寿                                         53.21     42.35      1.44
 海通证券                                         15.11     12.98      1.33
 华能国际                                          7.90      6.15      1.47
 大唐发电                                          4.93      2.82      2.00
 华电国际                                          4.85      3.62      1.53
 中煤能源                                          5.28      3.36      1.80
 中国神华                                         21.72     19.04      1.31
 中国石油                                          7.85      5.17      1.74
 兖州煤业                                         10.40      5.79      2.06
 中国石化                                          6.33      6.40      1.13
 上海石化                                          6.74      4.55      1.70
 中海油服                                         11.32      6.69      1.94
 仪征化纤                                          3.51      1.28      3.14
 中国铝业                                          4.28      3.63      1.35
 江西铜业                                         14.80     11.64      1.46
 洛阳钼业                                          4.07      2.42      1.93
 紫金矿业                                          3.27      2.57      1.46
 马钢股份                                          3.17      2.80      1.30
 鞍钢股份                                          5.15      5.13      1.15
 重庆钢铁                                          2.16      1.08      2.29
 海螺水泥                                         21.50     26.00      0.95
 洛阳玻璃                                         14.01      4.06      3.95
 京城机电                                          6.45      2.23      3.31
 中联重科                                          4.36      3.41      1.46
 金隅股份                                          6.36      3.76      1.94
 中国国航                                         10.47      8.00      1.50
 东方航空                                          6.89      4.75      1.66
 南方航空                                          8.80      6.26      1.61
 中国远洋                                          5.35      3.51      1.75
 中海集运                                          3.44      1.68      2.35
 中集集团                                         15.88     12.56      1.45
 中海发展                                          6.20      4.39      1.62
 宁沪高速                                          9.37     11.14      0.96
 深高速                                            8.53      7.14      1.37
 成渝高速                                          4.54      3.28      1.59
 皖通高速                                         12.57      5.94      2.42
 广深铁路                                          4.31      4.24      1.16
 中国南车                                         10.27      7.28      1.62
 中国交建                                         15.83     10.28      1.76
 中国铁建                                         12.22     10.58      1.32
 中国中铁                                          9.02      6.40      1.61
 长城汽车                                         12.25      8.30      1.69
 比亚迪                                           49.33     46.20      1.22
 广汽集团                                         25.39     12.60      2.31
 青岛啤酒                                         33.14     35.75      1.06
 白云山                                           28.44     21.45      1.52
 新华制药                                         12.92      6.33      2.34
 海信科龙                                         13.80     11.28      1.40
 南京熊猫                                          9.50      4.50      2.42
 晨鸣纸业                                         11.57      9.19      1.44
 上海医药                                         25.95     22.55      1.32
 中兴通讯                                         19.55     15.76      1.42
 东方电气                                          9.14      6.75      1.55
 潍柴动力                                         11.10     12.92      0.98
 东北电气                                          6.25      2.22      3.22
 广船国际                                         24.95     13.56      2.11
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.96
 一拖股份                                          8.34      3.95      2.42
 北辰实业                                          6.03      3.19      2.16
 创业环保                                         18.16      4.92      4.23
 中国中冶                                          5.01      2.61      2.20
 金风科技                                         14.97     11.56      1.48
 丽珠                                             62.89     53.65      1.34
 万科                                             21.09     20.40      1.18
 郑煤机                                            7.79      3.84      2.32
 大连港                                            2.80      1.35      2.38
 山东墨龙                                          4.28      1.10      4.46
 浙江世宝                                         20.48      6.50      3.61
 复星医药                                         32.18     30.85      1.19
 光大银行                                          4.01      3.67      1.25
 东江环保                                         17.12     12.62      1.55
 上海电气                                          6.70      3.32      2.31
 广发证券                                         16.52     15.90      1.19
 华泰证券                                         17.68     15.16      1.34
 东方证券                                         13.86      7.24      2.19
 光大证券                                         15.26     11.26      1.55
 招商证券                                         17.15     12.08      1.63
 中国银河                                         11.59      7.11      1.87
 中原证券                                          9.98      3.84      2.98
 国泰君安                                         19.46     15.64      1.43
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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