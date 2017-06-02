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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月2日

    6月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:22时，1港元=0.87458人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.54%，低于上交易日收盘的23.13%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.30      5.40      1.12
 建设银行                                          6.35      6.60      1.10
 中国银行                                          3.72      3.96      1.07
 农业银行                                          3.57      3.74      1.09
 招商银行                                         22.16     23.40      1.08
 中信银行                                          6.11      4.78      1.46
 交通银行                                          6.22      6.01      1.18
 民生银行                                          8.00      7.79      1.17
 中国人寿                                         28.11     25.25      1.27
 中国平安                                         44.96     50.70      1.01
 中国太保                                         30.10     31.10      1.11
 中信证券                                         16.38     16.26      1.15
 新华人寿                                         50.80     42.15      1.38
 海通证券                                         15.03     13.12      1.31
 华能国际                                          8.01      6.07      1.51
 大唐发电                                          4.95      2.77      2.04
 华电国际                                          4.91      3.52      1.59
 中煤能源                                          5.35      3.38      1.81
 中国神华                                         22.29     19.14      1.33
 中国石油                                          7.77      5.17      1.72
 兖州煤业                                         10.80      5.89      2.10
 中国石化                                          6.26      6.42      1.11
 上海石化                                          6.61      4.37      1.73
 中海油服                                         11.36      6.74      1.93
 仪征化纤                                          3.59      1.29      3.18
 中国铝业                                          4.26      3.56      1.37
 江西铜业                                         15.00     11.52      1.49
 洛阳钼业                                          4.04      2.41      1.92
 紫金矿业                                          3.26      2.57      1.45
 马钢股份                                          3.26      2.79      1.34
 鞍钢股份                                          5.20      5.16      1.15
 重庆钢铁                                          2.05      1.08      2.17
 海螺水泥                                         21.36     25.85      0.94
 洛阳玻璃                                         14.20      4.06      4.00
 京城机电                                          6.45      2.20      3.35
 中联重科                                          4.39      3.45      1.45
 金隅股份                                          6.56      3.77      1.99
 中国国航                                         10.30      7.85      1.50
 东方航空                                          6.80      4.70      1.65
 南方航空                                          8.67      6.17      1.61
 中国远洋                                          5.35      3.50      1.75
 中海集运                                          3.48      1.69      2.35
 中集集团                                         16.10     12.78      1.44
 中海发展                                          6.28      4.38      1.64
 宁沪高速                                          9.54     11.20      0.97
 深高速                                            8.55      7.26      1.35
 成渝高速                                          4.60      3.29      1.60
 皖通高速                                         12.54      5.98      2.40
 广深铁路                                          4.30      4.30      1.14
 中国南车                                         10.23      7.30      1.60
 中国交建                                         15.60     10.22      1.75
 中国铁建                                         12.17     10.58      1.32
 中国中铁                                          8.96      6.40      1.60
 长城汽车                                         12.17      8.55      1.63
 比亚迪                                           49.44     45.95      1.23
 广汽集团                                         26.20     12.72      2.36
 青岛啤酒                                         32.96     35.75      1.05
 白云山                                           28.06     21.65      1.48
 新华制药                                         13.00      6.46      2.30
 海信科龙                                         13.61     11.26      1.38
 南京熊猫                                          9.70      4.29      2.59
 晨鸣纸业                                         11.81      9.27      1.46
 上海医药                                         25.41     22.65      1.28
 中兴通讯                                         19.75     16.46      1.37
 东方电气                                          9.30      6.69      1.59
 潍柴动力                                         11.44     13.12      1.00
 东北电气                                          6.46      2.32      3.18
 广船国际                                         25.28     13.74      2.10
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.96
 一拖股份                                          8.49      3.99      2.43
 北辰实业                                          6.07      3.22      2.16
 创业环保                                         18.04      4.87      4.24
 中国中冶                                          4.99      2.61      2.19
 金风科技                                         14.94     11.70      1.46
 丽珠                                             62.92     54.30      1.32
 万科                                             20.95     20.15      1.19
 郑煤机                                            7.79      3.76      2.37
 大连港                                            2.82      1.35      2.39
 山东墨龙                                          4.29      1.11      4.42
 浙江世宝                                         20.53      6.50      3.61
 复星医药                                         31.89     30.95      1.18
 光大银行                                          4.03      3.65      1.26
 东江环保                                         17.54     12.76      1.57
 上海电气                                          6.63      3.33      2.28
 广发证券                                         16.48     15.98      1.18
 华泰证券                                         17.55     15.22      1.32
 东方证券                                         13.89      7.26      2.19
 光大证券                                         15.20     11.28      1.54
 招商证券                                         16.90     12.10      1.60
 中国银河                                         11.97      7.20      1.90
 中原证券                                         10.11      3.86      2.99
 国泰君安                                         19.14     15.70      1.39
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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