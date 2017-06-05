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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月5日

    6月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:22时，1港元=0.87278人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.95%，低于上交易日收盘的21.54%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.14      5.34      1.10
 建设银行                                          6.15      6.56      1.07
 中国银行                                          3.63      3.92      1.06
 农业银行                                          3.46      3.65      1.09
 招商银行                                         21.98     23.55      1.07
 中信银行                                          6.06      4.76      1.46
 交通银行                                          6.11      5.96      1.17
 民生银行                                          7.90      7.77      1.16
 中国人寿                                         27.50     24.85      1.27
 中国平安                                         44.67     50.20      1.02
 中国太保                                         29.40     30.65      1.10
 中信证券                                         16.21     16.18      1.15
 新华人寿                                         50.02     41.20      1.39
 海通证券                                         15.00     12.98      1.32
 华能国际                                          8.30      6.01      1.58
 大唐发电                                          4.96      2.63      2.16
 华电国际                                          5.09      3.56      1.64
 中煤能源                                          5.39      3.44      1.80
 中国神华                                         22.29     19.66      1.30
 中国石油                                          7.74      5.16      1.72
 兖州煤业                                         10.91      6.03      2.07
 中国石化                                          6.12      6.43      1.09
 上海石化                                          6.51      4.29      1.74
 中海油服                                         11.62      6.76      1.97
 仪征化纤                                          3.69      1.29      3.28
 中国铝业                                          4.27      3.55      1.38
 江西铜业                                         15.09     11.44      1.51
 洛阳钼业                                          4.07      2.38      1.96
 紫金矿业                                          3.28      2.55      1.47
 马钢股份                                          3.22      2.69      1.37
 鞍钢股份                                          5.18      5.05      1.18
 重庆钢铁                                          1.95      1.08      2.07
 海螺水泥                                         21.28     25.40      0.96
 洛阳玻璃                                         14.95      4.12      4.16
 京城机电                                          6.61      2.20      3.44
 中联重科                                          4.39      3.45      1.46
 金隅股份                                          6.82      3.77      2.07
 中国国航                                         10.26      7.87      1.49
 东方航空                                          6.83      4.67      1.68
 南方航空                                          8.71      6.15      1.62
 中国远洋                                          5.35      3.46      1.77
 中海集运                                          3.51      1.68      2.39
 中集集团                                         16.57     12.84      1.48
 中海发展                                          6.28      4.40      1.64
 宁沪高速                                          9.54     11.22      0.97
 深高速                                            8.56      7.23      1.36
 成渝高速                                          4.63      3.31      1.60
 皖通高速                                         12.65      5.90      2.46
 广深铁路                                          4.35      4.23      1.18
 中国南车                                         10.07      7.28      1.58
 中国交建                                         15.55     10.12      1.76
 中国铁建                                         12.08     10.46      1.32
 中国中铁                                          8.89      6.37      1.60
 长城汽车                                         12.20      8.73      1.60
 比亚迪                                           50.20     46.95      1.23
 广汽集团                                         26.56     13.32      2.28
 青岛啤酒                                         33.65     36.00      1.07
 白云山                                           27.62     22.10      1.43
 新华制药                                         12.99      6.65      2.24
 海信科龙                                         14.15     11.96      1.36
 南京熊猫                                          9.74      4.25      2.63
 晨鸣纸业                                         11.80      9.30      1.45
 上海医药                                         25.41     22.65      1.29
 中兴通讯                                         19.62     16.20      1.39
 东方电气                                          9.37      6.73      1.60
 潍柴动力                                         11.48     13.20      1.00
 东北电气                                          6.42      2.32      3.17
 广船国际                                         25.54     13.70      2.14
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.96
 一拖股份                                          8.52      3.98      2.45
 北辰实业                                          6.11      3.28      2.13
 创业环保                                         18.53      4.87      4.36
 中国中冶                                          4.97      2.58      2.21
 金风科技                                         14.99     11.72      1.47
 丽珠                                             61.94     54.05      1.31
 万科                                             21.10     20.00      1.21
 郑煤机                                            7.79      3.85      2.32
 大连港                                            2.84      1.35      2.41
 山东墨龙                                          4.39      1.11      4.53
 浙江世宝                                         20.67      6.45      3.67
 复星医药                                         31.45     31.30      1.15
 光大银行                                          3.97      3.68      1.24
 东江环保                                         17.37     12.76      1.56
 上海电气                                          6.66      3.38      2.26
 广发证券                                         16.50     15.76      1.20
 华泰证券                                         17.47     15.12      1.32
 东方证券                                         13.76      7.27      2.17
 光大证券                                         15.14     11.20      1.55
 招商证券                                         16.85     12.08      1.60
 中国银河                                         11.93      7.14      1.91
 中原证券                                         10.14      3.88      2.99
 国泰君安                                         19.12     15.78      1.39
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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