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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月6日

    6月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:18时，1港元=0.87195人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.59%，高于上交易日收盘的20.95%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.14      5.34      1.10
 建设银行                                          6.17      6.58      1.08
 中国银行                                          3.64      3.92      1.06
 农业银行                                          3.47      3.65      1.09
 招商银行                                         21.93     22.65      1.11
 中信银行                                          6.09      4.75      1.47
 交通银行                                          6.12      5.95      1.18
 民生银行                                          7.93      7.76      1.17
 中国人寿                                         27.62     25.05      1.26
 中国平安                                         46.03     50.85      1.04
 中国太保                                         29.54     30.80      1.10
 中信证券                                         16.25     16.20      1.15
 新华人寿                                         50.92     41.60      1.40
 海通证券                                         14.98     12.98      1.32
 华能国际                                          8.08      6.00      1.54
 大唐发电                                          4.87      2.58      2.16
 华电国际                                          5.10      3.53      1.66
 中煤能源                                          5.42      3.44      1.81
 中国神华                                         22.29     19.68      1.30
 中国石油                                          7.72      5.13      1.73
 兖州煤业                                         10.97      6.00      2.10
 中国石化                                          6.09      6.41      1.09
 上海石化                                          6.53      4.30      1.74
 中海油服                                         11.47      6.86      1.92
 仪征化纤                                          3.63      1.29      3.23
 中国铝业                                          4.26      3.53      1.38
 江西铜业                                         15.19     11.42      1.53
 洛阳钼业                                          4.09      2.41      1.95
 紫金矿业                                          3.30      2.56      1.48
 马钢股份                                          3.24      2.80      1.33
 鞍钢股份                                          5.25      5.10      1.18
 重庆钢铁                                          1.85      1.08      1.96
 海螺水泥                                         21.37     25.70      0.95
 洛阳玻璃                                         15.34      4.11      4.28
 京城机电                                          6.66      2.21      3.46
 中联重科                                          4.40      3.47      1.45
 金隅股份                                          6.86      3.83      2.05
 中国国航                                         10.38      7.93      1.50
 东方航空                                          6.83      4.67      1.68
 南方航空                                          8.76      6.30      1.59
 中国远洋                                          5.35      3.44      1.78
 中海集运                                          3.53      1.69      2.40
 中集集团                                         16.60     12.82      1.49
 中海发展                                          6.30      4.39      1.65
 宁沪高速                                          9.57     11.26      0.97
 深高速                                            8.66      7.15      1.39
 成渝高速                                          4.64      3.30      1.61
 皖通高速                                         12.56      5.87      2.45
 广深铁路                                          4.32      4.20      1.18
 中国南车                                         10.10      7.30      1.59
 中国交建                                         15.61     10.10      1.77
 中国铁建                                         12.08     10.44      1.33
 中国中铁                                          8.91      6.38      1.60
 长城汽车                                         12.18      8.68      1.61
 比亚迪                                           50.00     47.00      1.22
 广汽集团                                         26.70     13.36      2.29
 青岛啤酒                                         33.14     35.50      1.07
 白云山                                           27.74     22.20      1.43
 新华制药                                         13.33      6.67      2.29
 海信科龙                                         14.76     12.38      1.37
 南京熊猫                                          9.94      4.39      2.60
 晨鸣纸业                                         11.93      9.21      1.49
 上海医药                                         25.27     22.40      1.29
 中兴通讯                                         19.81     16.10      1.41
 东方电气                                          9.42      6.80      1.59
 潍柴动力                                         11.22     12.26      1.05
 东北电气                                          6.37      2.30      3.18
 广船国际                                         25.79     13.60      2.17
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.97
 一拖股份                                          8.60      3.97      2.48
 北辰实业                                          6.32      3.31      2.19
 创业环保                                         18.65      4.91      4.36
 中国中冶                                          4.99      2.58      2.22
 金风科技                                         14.94     11.80      1.45
 丽珠                                             62.32     53.60      1.33
 万科                                             20.87     20.25      1.18
 郑煤机                                            7.79      3.80      2.35
 大连港                                            2.84      1.35      2.41
 山东墨龙                                          4.42      1.10      4.61
 浙江世宝                                         22.74      6.74      3.87
 复星医药                                         31.98     31.30      1.17
 光大银行                                          3.96      3.71      1.22
 东江环保                                         17.28     12.90      1.54
 上海电气                                          6.66      3.43      2.23
 广发证券                                         16.55     15.76      1.20
 华泰证券                                         17.44     15.06      1.33
 东方证券                                         13.76      7.30      2.16
 光大证券                                         15.14     11.14      1.56
 招商证券                                         16.86     12.16      1.59
 中国银河                                         12.01      7.16      1.92
 中原证券                                         10.18      3.84      3.04
 国泰君安                                         19.19     15.80      1.39
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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