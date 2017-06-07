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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月7日

    6月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.8712人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.14%，高于上交易日收盘的21.59%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.16      5.30      1.12
 建设银行                                          6.18      6.48      1.09
 中国银行                                          3.67      3.89      1.08
 农业银行                                          3.51      3.62      1.11
 招商银行                                         22.52     22.80      1.13
 中信银行                                          6.11      4.76      1.47
 交通银行                                          6.13      5.92      1.19
 民生银行                                          8.02      7.78      1.18
 中国人寿                                         27.49     25.20      1.25
 中国平安                                         45.98     50.90      1.04
 中国太保                                         30.66     31.40      1.12
 中信证券                                         16.37     16.38      1.15
 新华人寿                                         50.50     41.50      1.40
 海通证券                                         14.99     13.14      1.31
 华能国际                                          8.11      6.01      1.55
 大唐发电                                          4.89      2.60      2.16
 华电国际                                          5.07      3.56      1.63
 中煤能源                                          5.51      3.44      1.84
 中国神华                                         22.29     19.66      1.30
 中国石油                                          7.75      5.12      1.74
 兖州煤业                                         11.08      6.11      2.08
 中国石化                                          6.09      6.48      1.08
 上海石化                                          6.55      4.31      1.74
 中海油服                                         11.70      6.86      1.96
 仪征化纤                                          3.70      1.29      3.29
 中国铝业                                          4.33      3.73      1.33
 江西铜业                                         15.51     11.90      1.50
 洛阳钼业                                          4.16      2.52      1.89
 紫金矿业                                          3.32      2.61      1.46
 马钢股份                                          3.31      2.89      1.31
 鞍钢股份                                          5.29      5.32      1.14
 重庆钢铁                                          1.82      1.09      1.92
 海螺水泥                                         21.74     26.80      0.93
 洛阳玻璃                                         15.45      4.20      4.22
 京城机电                                          6.87      2.21      3.57
 中联重科                                          4.45      3.66      1.40
 金隅股份                                          7.04      4.17      1.94
 中国国航                                         10.24      7.85      1.50
 东方航空                                          6.85      4.63      1.70
 南方航空                                          8.71      6.20      1.61
 中国远洋                                          5.35      3.47      1.77
 中海集运                                          3.59      1.70      2.42
 中集集团                                         16.91     13.16      1.47
 中海发展                                          6.38      4.43      1.65
 宁沪高速                                          9.61     11.34      0.97
 深高速                                            8.85      7.22      1.41
 成渝高速                                          4.70      3.30      1.63
 皖通高速                                         12.73      5.87      2.49
 广深铁路                                          4.40      4.18      1.21
 中国南车                                         10.11      7.33      1.58
 中国交建                                         15.82     10.22      1.78
 中国铁建                                         12.16     10.50      1.33
 中国中铁                                          8.95      6.43      1.60
 长城汽车                                         12.22      8.59      1.63
 比亚迪                                           50.50     46.85      1.24
 广汽集团                                         26.79     13.18      2.33
 青岛啤酒                                         33.44     36.25      1.06
 白云山                                           28.17     21.95      1.47
 新华制药                                         13.61      6.61      2.36
 海信科龙                                         15.13     12.24      1.42
 南京熊猫                                         10.11      4.46      2.60
 晨鸣纸业                                         12.03      9.17      1.51
 上海医药                                         25.80     22.90      1.29
 中兴通讯                                         20.59     16.86      1.40
 东方电气                                          9.51      6.79      1.61
 潍柴动力                                         11.38     12.42      1.05
 东北电气                                          6.49      2.26      3.30
 广船国际                                         26.26     13.80      2.18
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.97
 一拖股份                                          8.81      4.00      2.53
 北辰实业                                          6.43      3.31      2.23
 创业环保                                         19.02      5.00      4.37
 中国中冶                                          5.02      2.62      2.20
 金风科技                                         15.10     11.72      1.48
 丽珠                                             63.55     53.20      1.37
 万科                                             20.87     21.30      1.12
 郑煤机                                            7.79      3.80      2.35
 大连港                                            2.90      1.37      2.43
 山东墨龙                                          4.50      1.12      4.61
 浙江世宝                                         23.56      6.98      3.87
 复星医药                                         32.62     31.80      1.18
 光大银行                                          3.97      3.69      1.23
 东江环保                                         17.57     12.90      1.56
 上海电气                                          6.75      3.51      2.21
 广发证券                                         16.74     15.84      1.21
 华泰证券                                         17.52     15.16      1.33
 东方证券                                         13.94      7.35      2.18
 光大证券                                         15.27     11.14      1.57
 招商证券                                         17.02     12.26      1.59
 中国银河                                         12.13      7.25      1.92
 中原证券                                         10.45      3.87      3.10
 国泰君安                                         19.36     15.84      1.40
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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