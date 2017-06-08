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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月8日

    6月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.87134人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.33%，高于上交易日收盘的22.14%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.16      5.30      1.12
 建设银行                                          6.18      6.50      1.09
 中国银行                                          3.67      3.89      1.08
 农业银行                                          3.51      3.64      1.11
 招商银行                                         22.74     22.85      1.14
 中信银行                                          6.11      4.77      1.47
 交通银行                                          6.11      5.90      1.19
 民生银行                                          8.06      7.83      1.18
 中国人寿                                         28.50     25.40      1.29
 中国平安                                         47.62     52.00      1.05
 中国太保                                         31.22     31.45      1.14
 中信证券                                         16.44     16.48      1.14
 新华人寿                                         51.79     42.40      1.40
 海通证券                                         14.98     13.22      1.30
 华能国际                                          8.14      5.95      1.57
 大唐发电                                          4.79      2.52      2.18
 华电国际                                          5.02      3.55      1.62
 中煤能源                                          5.48      3.44      1.83
 中国神华                                         22.29     19.62      1.30
 中国石油                                          7.73      5.10      1.74
 兖州煤业                                         11.01      6.11      2.07
 中国石化                                          6.14      6.45      1.09
 上海石化                                          6.54      4.32      1.74
 中海油服                                         11.63      6.82      1.96
 仪征化纤                                          3.66      1.28      3.28
 中国铝业                                          4.30      3.68      1.34
 江西铜业                                         15.50     11.90      1.49
 洛阳钼业                                          4.17      2.46      1.95
 紫金矿业                                          3.29      2.59      1.46
 马钢股份                                          3.31      2.82      1.35
 鞍钢股份                                          5.27      5.20      1.16
 重庆钢铁                                          1.84      1.11      1.90
 海螺水泥                                         21.90     26.90      0.93
 洛阳玻璃                                         17.00      4.69      4.16
 京城机电                                          6.89      2.27      3.48
 中联重科                                          4.42      3.62      1.40
 金隅股份                                          6.91      4.11      1.93
 中国国航                                         10.22      7.97      1.47
 东方航空                                          6.88      4.63      1.71
 南方航空                                          8.94      6.30      1.63
 中国远洋                                          5.35      3.53      1.74
 中海集运                                          3.57      1.70      2.41
 中集集团                                         17.03     13.22      1.48
 中海发展                                          6.36      4.49      1.63
 宁沪高速                                          9.55     11.28      0.97
 深高速                                            8.86      7.31      1.39
 成渝高速                                          4.69      3.33      1.62
 皖通高速                                         12.69      5.81      2.51
 广深铁路                                          4.40      4.21      1.20
 中国南车                                         10.02      7.33      1.57
 中国交建                                         15.85     10.20      1.78
 中国铁建                                         12.06     10.46      1.32
 中国中铁                                          8.89      6.45      1.58
 长城汽车                                         12.21      8.80      1.59
 比亚迪                                           50.50     46.85      1.24
 广汽集团                                         26.85     13.82      2.23
 青岛啤酒                                         34.28     36.00      1.09
 白云山                                           28.98     22.80      1.46
 新华制药                                         13.52      6.74      2.30
 海信科龙                                         15.70     13.00      1.39
 南京熊猫                                         10.05      4.77      2.42
 晨鸣纸业                                         12.27      9.56      1.47
 上海医药                                         26.14     23.40      1.28
 中兴通讯                                         20.63     17.48      1.35
 东方电气                                          9.48      7.16      1.52
 潍柴动力                                         11.42     12.20      1.07
 东北电气                                          6.35      2.36      3.09
 广船国际                                         26.27     14.58      2.07
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.97
 一拖股份                                          8.80      4.16      2.43
 北辰实业                                          6.37      3.30      2.22
 创业环保                                         18.42      5.00      4.23
 中国中冶                                          4.97      2.61      2.19
 金风科技                                         15.13     11.72      1.48
 丽珠                                             65.47     54.90      1.37
 万科                                             20.87     21.20      1.13
 郑煤机                                            7.79      3.72      2.40
 大连港                                            2.92      1.36      2.46
 山东墨龙                                          4.52      1.36      3.81
 浙江世宝                                         24.83      7.86      3.63
 复星医药                                         33.29     32.80      1.16
 光大银行                                          3.97      3.65      1.25
 东江环保                                         17.26     12.94      1.53
 上海电气                                          6.69      3.56      2.16
 广发证券                                         16.78     15.86      1.21
 华泰证券                                         17.54     15.28      1.32
 东方证券                                         13.86      7.45      2.14
 光大证券                                         15.24     11.22      1.56
 招商证券                                         16.98     12.30      1.58
 中国银河                                         11.94      7.32      1.87
 中原证券                                         10.26      3.82      3.08
 国泰君安                                         19.36     15.86      1.40
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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