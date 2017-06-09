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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 17:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月9日

    路透6月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间1
7:15时，1港元=0.87198人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为23.48%，高于上交易日收盘的22.33%。
    
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       5.16           5.22          1.13
 建设银行                                       6.21           6.46          1.10
 中国银行                                       3.66           3.88          1.08
 农业银行                                       3.50           3.59          1.12
 招商银行                                      22.91          22.80          1.15
 中信银行                                       6.17           4.80          1.47
 交通银行                                       6.12           5.87          1.20
 民生银行                                       8.12           7.81          1.19
 中国人寿                                      28.46          25.45          1.28
 中国平安                                      48.14          52.05          1.06
 中国太保                                      32.09          31.10          1.18
 中信证券                                      16.57          16.28          1.17
 新华人寿                                      52.75          42.30          1.43
 海通证券                                      14.96          12.98          1.32
 华能国际                                       7.98           5.85          1.56
 大唐发电                                       4.75           2.56          2.13
 华电国际                                       5.00           3.49          1.64
 中煤能源                                       5.52           3.41          1.86
 中国神华                                      22.29          19.50          1.31
 中国石油                                       7.73           5.08          1.75
 兖州煤业                                      10.95           5.99          2.10
 中国石化                                       6.11           6.44          1.09
 上海石化                                       6.55           4.30          1.75
 中海油服                                      11.43           6.68          1.96
 仪征化纤                                       3.60           1.27          3.25
 中国铝业                                       4.27           3.68          1.33
 江西铜业                                      15.57          11.86          1.51
 洛阳钼业                                       4.20           2.48          1.94
 紫金矿业                                       3.30           2.57          1.47
 马钢股份                                       3.29           2.79          1.35
 鞍钢股份                                       5.24           5.18          1.16
 重庆钢铁                                       1.84           1.11          1.90
 海螺水泥                                      22.01          26.40          0.96
 洛阳玻璃                                      18.70           4.82          4.45
 京城机电                                       6.89           2.21          3.58
 中联重科                                       4.46           3.56          1.44
 金隅股份                                       6.87           4.06          1.94
 中国国航                                      10.30           7.98          1.48
 东方航空                                       6.86           4.67          1.68
 南方航空                                       9.02           6.39          1.62
 中国远洋                                       5.35           3.42          1.79
 中海集运                                       3.55           1.70          2.39
 中集集团                                      16.92          13.18          1.47
 中海发展                                       6.33           4.44          1.63
 宁沪高速                                       9.57          11.26          0.97
 深高速                                         8.66           7.22          1.38
 成渝高速                                       4.68           3.32          1.62
 皖通高速                                      12.68           5.84          2.49
 广深铁路                                       4.42           4.17          1.22
 中国南车                                      10.09           7.27          1.59
 中国交建                                      16.19          10.10          1.84
 中国铁建                                      12.26          10.34          1.36
 中国中铁                                       9.03           6.35          1.63
 长城汽车                                      12.75           9.08          1.61
 比亚迪                                        50.24          46.85          1.23
 广汽集团                                      27.20          13.92          2.24
 青岛啤酒                                      35.17          36.30          1.11
 白云山                                        28.87          22.40          1.48
 新华制药                                      13.64           6.73          2.32
 海信科龙                                      15.45          12.86          1.38
 南京熊猫                                      10.10           4.71          2.46
 晨鸣纸业                                      12.31           9.50          1.49
 上海医药                                      26.67          22.75          1.34
 中兴通讯                                      20.98          17.26          1.39
 东方电气                                       9.50           7.10          1.53
 潍柴动力                                      11.59          12.06          1.10
 东北电气                                       6.26           2.30          3.12
 广船国际                                      26.17          14.50          2.07
 昆明机床                                       6.44           2.49          2.97
 一拖股份                                       8.87           4.08          2.49
 北辰实业                                       6.38           3.29          2.22
 创业环保                                      18.16           4.88          4.27
 中国中冶                                       5.02           2.58          2.23
 金风科技                                      15.42          11.60          1.52
 丽珠                                          65.11          53.95          1.38
 万科                                          20.87          21.20          1.13
 郑煤机                                         7.79           3.85          2.32
 大连港                                         2.96           1.36          2.50
 山东墨龙                                       4.50           1.30          3.97
 浙江世宝                                      24.08           7.63          3.62
 复星医药                                      33.06          32.85          1.15
 光大银行                                       3.99           3.62          1.26
 东江环保                                      17.24          12.92          1.53
 上海电气                                       6.81           3.53          2.21
 广发证券                                      16.79          15.64          1.23
 华泰证券                                      17.41          15.10          1.32
 东方证券                                      13.87           7.48          2.13
 光大证券                                      15.14          11.18          1.55
 招商证券                                      16.90          12.22          1.59
 中国银河                                      11.95           7.19          1.91
 中原证券                                      10.13           3.80          3.06
 国泰君安                                      19.25          15.82          1.40
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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