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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月12日

    路透6月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:10
时，1港元=0.87178人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为2
5.02%，高于上交易日收盘的23.48%。
   公司名      A股代码       H股代码      A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          5.15            5.17           1.14
 建设银行                                          6.24            6.37           1.12
 中国银行                                          3.64            3.82           1.09
 农业银行                                          3.48            3.55           1.12
 招商银行                                         22.84           22.65           1.16
 中信银行                                          6.13            4.76           1.48
 交通银行                                          6.06            5.82           1.19
 民生银行                                          8.05            7.77           1.19
 中国人寿                                         29.00           24.85           1.34
 中国平安                                         48.93           51.50           1.09
 中国太保                                         32.74           30.80           1.22
 中信证券                                         16.43           16.00           1.18
 新华人寿                                         52.82           41.90           1.45
 海通证券                                         14.86           12.60           1.35
 华能国际                                          8.22            5.78           1.63
 大唐发电                                          4.61            2.55           2.07
 华电国际                                          4.95            3.45           1.65
 中煤能源                                          5.43            3.38           1.84
 中国神华                                         22.29           19.40           1.32
 中国石油                                          7.64            5.03           1.74
 兖州煤业                                         11.14            5.99           2.13
 中国石化                                          6.11            6.36           1.10
 上海石化                                          6.61            4.32           1.76
 中海油服                                         11.41            6.66           1.97
 仪征化纤                                          3.53            1.26           3.21
 中国铝业                                          4.20            3.64           1.32
 江西铜业                                         15.31           11.86           1.48
 洛阳钼业                                          4.22            2.58           1.88
 紫金矿业                                          3.25            2.52           1.48
 马钢股份                                          3.24            2.78           1.34
 鞍钢股份                                          5.14            5.07           1.16
 重庆钢铁                                          1.77            1.09           1.86
 海螺水泥                                         22.07           26.30           0.96
 洛阳玻璃                                         19.17            4.61           4.77
 京城机电                                          6.68            2.22           3.45
 中联重科                                          4.39            3.47           1.45
 金隅股份                                          6.86            3.95           1.99
 中国国航                                         10.27            7.93           1.49
 东方航空                                          6.79            4.60           1.69
 南方航空                                          9.08            6.39           1.63
 中国远洋                                          5.35            3.40           1.80
 中海集运                                          3.50            1.66           2.42
 中集集团                                         16.57           13.16           1.44
 中海发展                                          6.24            4.45           1.61
 宁沪高速                                          9.62           11.26           0.98
 深高速                                            9.10            7.24           1.44
 成渝高速                                          4.73            3.32           1.63
 皖通高速                                         12.49            5.79           2.47
 广深铁路                                          4.44            4.16           1.22
 中国南车                                         10.02            7.19           1.60
 中国交建                                         16.00           10.04           1.83
 中国铁建                                         12.14           10.16           1.37
 中国中铁                                          8.96            6.22           1.65
 长城汽车                                         13.86           11.02           1.44
 比亚迪                                           50.50           45.50           1.27
 广汽集团                                         27.32           13.70           2.29
 青岛啤酒                                         34.80           35.85           1.11
 白云山                                           29.23           22.15           1.51
 新华制药                                         13.48            6.69           2.31
 海信科龙                                         15.61           12.70           1.41
 南京熊猫                                          9.84            4.51           2.50
 晨鸣纸业                                         12.84            9.69           1.52
 上海医药                                         26.94           22.40           1.38
 中兴通讯                                         20.99           17.00           1.42
 东方电气                                          9.34            7.04           1.52
 潍柴动力                                         11.79           12.10           1.12
 东北电气                                          6.11            2.25           3.11
 广船国际                                         25.46           13.96           2.09
 昆明机床                                          6.44            2.49           2.97
 一拖股份                                          8.61            3.99           2.48
 北辰实业                                          6.18            3.22           2.20
 创业环保                                         18.58            4.81           4.43
 中国中冶                                          4.93            2.58           2.19
 金风科技                                         15.55           11.44           1.56
 丽珠                                             66.99           53.90           1.43
 万科                                             21.70           21.45           1.16
 郑煤机                                            7.79            3.76           2.38
 大连港                                            2.91            1.35           2.47
 山东墨龙                                          4.30            1.22           4.04
 浙江世宝                                         24.58            7.65           3.69
 复星医药                                         33.14           31.95           1.19
 光大银行                                          3.97            3.62           1.26
 东江环保                                         17.24           12.70           1.56
 上海电气                                          6.77            3.48           2.23
 广发证券                                         16.42           15.48           1.22
 华泰证券                                         17.24           14.70           1.35
 东方证券                                         13.52            7.36           2.11
 光大证券                                         14.91           10.92           1.57
 招商证券                                         16.72           12.18           1.57
 中国银河                                         11.88            7.05           1.93
 中原证券                                          9.76            3.73           3.00
 国泰君安                                         19.27           15.70           1.41
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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