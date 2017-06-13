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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月13日

    路透6月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:12时，1
港元=0.87163人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.24%
，低于上交易日收盘的25.02%。
   公司名       A股代码        H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)       A/H股比价
 工商银行                                           5.15            5.19               1.14
 建设银行                                           6.27            6.41               1.12
 中国银行                                           3.64            3.83               1.09
 农业银行                                           3.49            3.59               1.12
 招商银行                                          22.49           22.65               1.14
 中信银行                                           6.12            4.75               1.48
 交通银行                                           6.07            5.86               1.19
 民生银行                                           8.09            7.77               1.19
 中国人寿                                          28.48           24.90               1.31
 中国平安                                          48.44           51.75               1.07
 中国太保                                          32.80           30.50               1.23
 中信证券                                          16.42           16.04               1.17
 新华人寿                                          51.37           41.05               1.44
 海通证券                                          14.83           12.64               1.35
 华能国际                                           8.12            5.80               1.61
 大唐发电                                           4.66            2.70               1.98
 华电国际                                           4.97            3.50               1.63
 中煤能源                                           5.55            3.50               1.82
 中国神华                                          22.29           19.56               1.31
 中国石油                                           7.65            5.05               1.74
 兖州煤业                                          11.72            6.47               2.08
 中国石化                                           6.05            6.39               1.09
 上海石化                                           6.60            4.35               1.74
 中海油服                                          11.52            6.66               1.98
 仪征化纤                                           3.55            1.27               3.21
 中国铝业                                           4.27            3.82               1.28
 江西铜业                                          15.86           12.24               1.49
 洛阳钼业                                           4.50            2.78               1.86
 紫金矿业                                           3.31            2.60               1.46
 马钢股份                                           3.33            2.87               1.33
 鞍钢股份                                           5.24            5.23               1.15
 重庆钢铁                                           1.79            1.10               1.87
 海螺水泥                                          22.08           26.55               0.95
 洛阳玻璃                                          19.34            4.63               4.79
 京城机电                                           6.73            2.21               3.49
 中联重科                                           4.41            3.58               1.41
 金隅股份                                           6.88            4.05               1.95
 中国国航                                          10.03            7.81               1.47
 东方航空                                           6.77            4.45               1.75
 南方航空                                           8.98            6.29               1.64
 中国远洋                                           5.35            3.40               1.81
 中海集运                                           3.53            1.66               2.44
 中集集团                                          17.34           13.36               1.49
 中海发展                                           6.32            4.44               1.63
 宁沪高速                                           9.55           11.02               0.99
 深高速                                             8.91            7.21               1.42
 成渝高速                                           4.75            3.30               1.65
 皖通高速                                          12.58            5.79               2.49
 广深铁路                                           4.45            4.12               1.24
 中国南车                                           9.99            7.22               1.59
 中国交建                                          15.82           10.08               1.80
 中国铁建                                          12.07           10.18               1.36
 中国中铁                                           8.89            6.21               1.64
 长城汽车                                          13.67           10.70               1.47
 比亚迪                                            51.82           48.45               1.23
 广汽集团                                          27.50           14.10               2.24
 青岛啤酒                                          34.59           35.65               1.11
 白云山                                            29.25           22.40               1.50
 新华制药                                          13.73            6.66               2.37
 海信科龙                                          15.49           12.88               1.38
 南京熊猫                                          10.01            4.50               2.55
 晨鸣纸业                                          12.93            9.69               1.53
 上海医药                                          26.94           22.20               1.39
 中兴通讯                                          20.95           16.98               1.42
 东方电气                                           9.41            7.07               1.53
 潍柴动力                                          11.80           12.26               1.10
 东北电气                                           6.12            2.25               3.12
 广船国际                                          25.85           14.36               2.07
 昆明机床                                           6.44            2.49               2.97
 一拖股份                                           8.76            4.01               2.51
 北辰实业                                           6.27            3.24               2.22
 创业环保                                          18.49            4.77               4.45
 中国中冶                                           4.92            2.60               2.17
 金风科技                                          15.56           11.38               1.57
 丽珠                                              66.61           54.10               1.41
 万科                                              22.00           21.90               1.15
 郑煤机                                             7.79            3.84               2.33
 大连港                                             2.91            1.35               2.47
 山东墨龙                                           4.44            1.19               4.28
 浙江世宝                                          25.60            7.80               3.77
 复星医药                                          33.40           31.85               1.20
 光大银行                                           3.96            3.58               1.27
 东江环保                                          17.41           12.70               1.57
 上海电气                                           6.80            3.54               2.20
 广发证券                                          16.58           15.74               1.21
 华泰证券                                          17.31           14.80               1.34
 东方证券                                          13.65            7.44               2.10
 光大证券                                          15.04           11.00               1.57
 招商证券                                          16.73           12.24               1.57
 中国银河                                          12.01            7.09               1.94
 中原证券                                           9.94            3.75               3.04
 国泰君安                                          19.25           15.70               1.41
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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