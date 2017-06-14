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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月14日

    路透6月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:1
2时，1港元=0.87152人民币)
    
  涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22
.8%，低于上交易日收盘的24.24%。  
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          5.15            5.21          1.13
 建设银行                                          6.25            6.45          1.11
 中国银行                                          3.63            3.83          1.09
 农业银行                                          3.48            3.59          1.11
 招商银行                                         21.30           22.15          1.10
 中信银行                                          6.10            4.74          1.48
 交通银行                                          6.07            5.83          1.19
 民生银行                                          8.06            7.78          1.19
 中国人寿                                         27.49           24.80          1.27
 中国平安                                         47.21           51.25          1.06
 中国太保                                         31.69           30.00          1.21
 中信证券                                         16.35           16.06          1.17
 新华人寿                                         49.87           40.35          1.42
 海通证券                                         14.81           12.74          1.33
 华能国际                                          8.01            5.78          1.59
 大唐发电                                          4.61            2.65          2.00
 华电国际                                          4.92            3.46          1.63
 中煤能源                                          5.56            3.70          1.72
 中国神华                                         22.29           19.52          1.31
 中国石油                                          7.66            5.02          1.75
 兖州煤业                                         11.70            6.57          2.04
 中国石化                                          5.98            6.48          1.06
 上海石化                                          6.51            4.33          1.73
 中海油服                                         11.32            6.58          1.97
 仪征化纤                                          3.47            1.27          3.14
 中国铝业                                          4.31            3.95          1.25
 江西铜业                                         15.78           12.22          1.48
 洛阳钼业                                          4.55            2.71          1.93
 紫金矿业                                          3.31            2.64          1.44
 马钢股份                                          3.30            2.83          1.34
 鞍钢股份                                          5.24            5.33          1.13
 重庆钢铁                                          1.80            1.10          1.88
 海螺水泥                                         21.23           26.30          0.93
 洛阳玻璃                                         20.26            4.66          4.99
 京城机电                                          6.67            2.28          3.36
 中联重科                                          4.40            3.61          1.40
 金隅股份                                          6.70            4.03          1.91
 中国国航                                          9.82            7.77          1.45
 东方航空                                          6.75            4.51          1.72
 南方航空                                          8.84            6.40          1.58
 中国远洋                                          5.35            3.37          1.82
 中海集运                                          3.56            1.66          2.46
 中集集团                                         17.16           13.38          1.47
 中海发展                                          6.34            4.46          1.63
 宁沪高速                                          9.52           11.04          0.99
 深高速                                            8.86            7.16          1.42
 成渝高速                                          4.76            3.22          1.70
 皖通高速                                         12.60            5.82          2.48
 广深铁路                                          4.42            4.14          1.23
 中国南车                                          9.97            7.26          1.58
 中国交建                                         15.65           10.10          1.78
 中国铁建                                         11.71           10.24          1.31
 中国中铁                                          8.73            6.27          1.60
 长城汽车                                         13.32           10.28          1.49
 比亚迪                                           51.60           49.95          1.19
 广汽集团                                         27.78           13.96          2.28
 青岛啤酒                                         34.31           35.65          1.10
 白云山                                           28.83           22.10          1.50
 新华制药                                         13.72            6.77          2.33
 海信科龙                                         14.80           12.42          1.37
 南京熊猫                                         10.09            4.54          2.55
 晨鸣纸业                                         12.95            9.76          1.52
 上海医药                                         26.47           22.30          1.36
 中兴通讯                                         20.79           17.36          1.37
 东方电气                                          9.32            6.90          1.55
 潍柴动力                                         11.64           12.26          1.09
 东北电气                                          6.05            2.24          3.10
 广船国际                                         26.09           14.12          2.12
 昆明机床                                          6.44            2.49          2.97
 一拖股份                                          8.86            4.02          2.53
 北辰实业                                          6.16            3.19          2.22
 创业环保                                         18.30            4.84          4.34
 中国中冶                                          4.91            2.61          2.16
 金风科技                                         15.34           11.48          1.53
 丽珠                                             65.56           53.85          1.40
 万科                                             21.35           21.75          1.13
 郑煤机                                            7.79            3.87          2.31
 大连港                                            3.20            1.57          2.34
 山东墨龙                                          4.45            1.27          4.02
 浙江世宝                                         25.15            7.60          3.80
 复星医药                                         32.41           31.85          1.17
 光大银行                                          3.95            3.60          1.26
 东江环保                                         17.10           12.82          1.53
 上海电气                                          6.78            3.57          2.18
 广发证券                                         16.62           15.76          1.21
 华泰证券                                         17.32           14.80          1.34
 东方证券                                         13.62            7.41          2.11
 光大证券                                         14.96           11.04          1.55
 招商证券                                         16.81           12.28          1.57
 中国银河                                         11.86            7.08          1.92
 中原证券                                          9.95            3.85          2.97
 国泰君安                                         19.25           15.70          1.41
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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