版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:40 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月15日

    路透6月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:39
时，1港元=0.87136人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为2
3.96%，高于上交易日收盘的22.80%。
   公司名      A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                        5.05              5.13           1.13
 建设银行                                        6.16              6.34           1.12
 中国银行                                        3.61              3.78           1.10
 农业银行                                        3.44              3.55           1.11
 招商银行                                       20.93             21.80           1.10
 中信银行                                        6.11              4.69           1.50
 交通银行                                        6.05              5.76           1.21
 民生银行                                        8.02              7.65           1.20
 中国人寿                                       27.14             24.00           1.30
 中国平安                                       46.18             50.15           1.06
 中国太保                                       31.52             29.45           1.23
 中信证券                                       16.46             15.84           1.19
 新华人寿                                       49.37             39.55           1.43
 海通证券                                       14.90             12.54           1.36
 华能国际                                        7.89              5.70           1.59
 大唐发电                                        4.61              2.58           2.05
 华电国际                                        4.90              3.46           1.63
 中煤能源                                        5.58              3.68           1.74
 中国神华                                       22.29             19.38           1.32
 中国石油                                        7.65              4.96           1.77
 兖州煤业                                       11.63              6.49           2.06
 中国石化                                        5.92              6.35           1.07
 上海石化                                        6.49              4.30           1.73
 中海油服                                       11.40              6.43           2.03
 仪征化纤                                        3.47              1.24           3.21
 中国铝业                                        4.30              3.76           1.31
 江西铜业                                       15.77             11.96           1.51
 洛阳钼业                                        4.62              2.67           1.99
 紫金矿业                                        3.35              2.61           1.47
 马钢股份                                        3.32              2.78           1.37
 鞍钢股份                                        5.34              5.20           1.18
 重庆钢铁                                        1.81              1.09           1.91
 海螺水泥                                       21.18             26.00           0.93
 洛阳玻璃                                       20.03              4.62           4.98
 京城机电                                        6.74              2.22           3.48
 中联重科                                        4.41              3.51           1.44
 金隅股份                                        6.80              3.95           1.98
 中国国航                                        9.83              7.53           1.50
 东方航空                                        6.78              4.47           1.74
 南方航空                                        8.89              6.29           1.62
 中国远洋                                        5.35              3.35           1.83
 中海集运                                        3.59              1.66           2.48
 中集集团                                       17.20             13.26           1.49
 中海发展                                        6.36              4.42           1.65
 宁沪高速                                        9.51             10.98           0.99
 深高速                                          8.86              7.12           1.43
 成渝高速                                        4.76              3.19           1.71
 皖通高速                                       12.68              5.83           2.50
 广深铁路                                        4.44              4.08           1.25
 中国南车                                        9.97              7.16           1.60
 中国交建                                       15.73              9.95           1.81
 中国铁建                                       11.80             10.06           1.35
 中国中铁                                        8.78              6.18           1.63
 长城汽车                                       13.28             10.36           1.47
 比亚迪                                         51.70             48.95           1.21
 广汽集团                                       27.81             13.78           2.32
 青岛啤酒                                       34.60             35.10           1.13
 白云山                                         28.57             21.95           1.49
 新华制药                                       13.74              6.88           2.29
 海信科龙                                       14.82             12.04           1.41
 南京熊猫                                       10.32              4.49           2.64
 晨鸣纸业                                       12.78              9.44           1.55
 上海医药                                       26.03             21.80           1.37
 中兴通讯                                       21.30             17.00           1.44
 东方电气                                        9.44              6.84           1.58
 潍柴动力                                       11.62             11.90           1.12
 东北电气                                        6.11              2.22           3.16
 广船国际                                       26.38             14.16           2.14
 昆明机床                                        6.44              2.49           2.97
 一拖股份                                        8.98              4.02           2.56
 北辰实业                                        6.20              3.11           2.29
 创业环保                                       18.51              4.81           4.42
 中国中冶                                        4.93              2.55           2.22
 金风科技                                       15.33             11.10           1.58
 丽珠                                           65.42             53.25           1.41
 万科                                           21.04             21.40           1.13
 郑煤机                                          7.79              4.05           2.21
 大连港                                          3.11              1.45           2.46
 山东墨龙                                        4.53              1.23           4.23
 浙江世宝                                       25.07              7.42           3.88
 复星医药                                       32.05             32.10           1.15
 光大银行                                        3.93              3.58           1.26
 东江环保                                       17.13             12.72           1.55
 上海电气                                        7.04              3.56           2.27
 广发证券                                       16.79             15.64           1.23
 华泰证券                                       17.40             14.54           1.37
 东方证券                                       13.73              7.37           2.14
 光大证券                                       15.08             10.98           1.58
 招商证券                                       16.85             12.24           1.58
 中国银河                                       12.01              6.95           1.98
 中原证券                                       10.11              3.86           3.01
 国泰君安                                       19.34             15.74           1.41
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐