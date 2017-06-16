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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月16日

    路透6月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16
:15时，1港元=0.87337人民币)
    
  涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
23.14%，低于上交易日收盘的23.96%。
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元     A/H股比价
                                                            )        
 工商银行                                        5.04          5.19            1.11
 建设银行                                        6.12          6.39            1.10
 中国银行                                        3.62          3.81            1.09
 农业银行                                        3.45          3.61            1.09
 招商银行                                       20.81         21.50            1.11
 中信银行                                        6.11          4.72            1.48
 交通银行                                        6.05          5.79            1.20
 民生银行                                        8.03          7.71            1.19
 中国人寿                                       26.83         24.00            1.28
 中国平安                                       46.70         50.15            1.07
 中国太保                                       31.64         29.75            1.22
 中信证券                                       16.31         15.88            1.18
 新华人寿                                       49.19         39.80            1.42
 海通证券                                       14.85         12.54            1.36
 华能国际                                        7.71          5.66            1.56
 大唐发电                                        4.66          2.51            2.13
 华电国际                                        4.84          3.52            1.57
 中煤能源                                        5.57          3.68            1.73
 中国神华                                       22.29         19.36            1.32
 中国石油                                        7.65          4.97            1.76
 兖州煤业                                       11.60          6.40            2.08
 中国石化                                        5.93          6.30            1.08
 上海石化                                        6.49          4.31            1.72
 中海油服                                       11.35          6.46            2.01
 仪征化纤                                        3.53          1.25            3.23
 中国铝业                                        4.31          3.78            1.31
 江西铜业                                       15.67         11.76            1.53
 洛阳钼业                                        5.04          2.84            2.03
 紫金矿业                                        3.35          2.59            1.48
 马钢股份                                        3.33          2.81            1.36
 鞍钢股份                                        5.31          5.18            1.17
 重庆钢铁                                        1.82          1.10            1.89
 海螺水泥                                       20.95         25.60            0.94
 洛阳玻璃                                       19.51          4.59            4.87
 京城机电                                        6.78          2.21            3.51
 中联重科                                        4.39          3.55            1.42
 金隅股份                                        6.81          3.94            1.98
 中国国航                                        9.82          7.74            1.45
 东方航空                                        6.77          4.49            1.73
 南方航空                                        8.89          6.48            1.57
 中国远洋                                        5.35          3.31            1.85
 中海集运                                        3.57          1.66            2.46
 中集集团                                       17.21         13.30            1.48
 中海发展                                        6.35          4.30            1.69
 宁沪高速                                        9.46         10.86            1.00
 深高速                                          8.85          7.12            1.42
 成渝高速                                        4.77          3.20            1.71
 皖通高速                                       12.59          5.86            2.46
 广深铁路                                        4.43          4.08            1.24
 中国南车                                        9.96          7.17            1.59
 中国交建                                       15.48          9.98            1.78
 中国铁建                                       11.69         10.12            1.32
 中国中铁                                        8.71          6.15            1.62
 长城汽车                                       13.08         10.06            1.49
 比亚迪                                         51.05         49.45            1.18
 广汽集团                                       27.92         13.76            2.32
 青岛啤酒                                       33.98         35.20            1.11
 白云山                                         28.33         21.65            1.50
 新华制药                                       13.88          6.89            2.31
 海信科龙                                       14.89         12.24            1.39
 南京熊猫                                       10.31          4.48            2.64
 晨鸣纸业                                       12.78          9.44            1.55
 上海医药                                       26.09         21.50            1.39
 中兴通讯                                       21.44         17.06            1.44
 东方电气                                        9.44          6.86            1.58
 潍柴动力                                       11.49         12.30            1.07
 东北电气                                        6.03          2.14            3.23
 广船国际                                       26.69         13.70            2.23
 昆明机床                                        6.44          2.49            2.96
 一拖股份                                        8.93          4.04            2.53
 北辰实业                                        6.09          3.14            2.22
 创业环保                                       20.36          5.15            4.53
 中国中冶                                        4.91          2.58            2.18
 金风科技                                       15.26         10.72            1.63
 丽珠                                           65.22         53.20            1.40
 万科                                           20.94         21.25            1.13
 郑煤机                                          7.79          4.01            2.22
 大连港                                          3.05          1.49            2.34
 山东墨龙                                        4.54          1.22            4.26
 浙江世宝                                       24.57          7.43            3.79
 复星医药                                       32.02         31.70            1.16
 光大银行                                        3.93          3.63            1.24
 东江环保                                       17.29         12.92            1.53
 上海电气                                        6.96          3.53            2.26
 广发证券                                       16.69         15.68            1.22
 华泰证券                                       17.25         14.54            1.36
 东方证券                                       13.70          7.46            2.10
 光大证券                                       15.09         10.98            1.57
 招商证券                                       16.79         12.28            1.57
 中国银河                                       11.93          6.97            1.96
 中原证券                                       10.01          3.74            3.06
 国泰君安                                       19.22         15.78            1.39
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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