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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月19日

    路透6月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:
13时，1港元=0.87418人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为22.42%，低于上交易日收盘的23.14%。
    
   公司名        A股代码        H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                          5.00           5.23          1.09
 建设银行                                          6.13           6.46          1.09
 中国银行                                          3.61           3.84          1.08
 农业银行                                          3.43           3.65          1.07
 招商银行                                         21.16          22.35          1.08
 中信银行                                          6.15           4.73          1.49
 交通银行                                          6.07           5.81          1.20
 民生银行                                          8.10           7.79          1.19
 中国人寿                                         27.13          24.30          1.28
 中国平安                                         48.56          52.15          1.07
 中国太保                                         32.18          30.20          1.22
 中信证券                                         16.71          16.04          1.19
 新华人寿                                         49.87          40.70          1.40
 海通证券                                         15.03          12.78          1.35
 华能国际                                          7.81           5.78          1.55
 大唐发电                                          4.67           2.56          2.09
 华电国际                                          4.85           3.48          1.59
 中煤能源                                          5.71           3.79          1.72
 中国神华                                         22.29          19.58          1.30
 中国石油                                          7.65           4.97          1.76
 兖州煤业                                         11.77           6.60          2.04
 中国石化                                          5.95           6.36          1.07
 上海石化                                          6.50           3.96          1.88
 中海油服                                         11.36           6.39          2.03
 仪征化纤                                          3.47           1.26          3.15
 中国铝业                                          4.36           3.92          1.27
 江西铜业                                         15.82          11.92          1.52
 洛阳钼业                                          4.95           2.86          1.98
 紫金矿业                                          3.35           2.60          1.47
 马钢股份                                          3.41           2.81          1.39
 鞍钢股份                                          5.39           5.21          1.18
 重庆钢铁                                          1.85           1.08          1.96
 海螺水泥                                         21.08          25.70          0.94
 洛阳玻璃                                         19.16           4.59          4.78
 京城机电                                          6.89           2.19          3.60
 中联重科                                          4.42           3.55          1.42
 金隅股份                                          6.80           3.94          1.97
 中国国航                                          9.94           7.73          1.47
 东方航空                                          6.85           4.42          1.77
 南方航空                                          9.08           6.43          1.62
 中国远洋                                          5.35           3.33          1.84
 中海集运                                          3.62           1.67          2.48
 中集集团                                         17.25          13.20          1.49
 中海发展                                          6.41           4.28          1.71
 宁沪高速                                          9.49          11.04          0.98
 深高速                                            8.90           7.14          1.43
 成渝高速                                          4.79           3.19          1.72
 皖通高速                                         13.51           5.94          2.60
 广深铁路                                          4.47           4.00          1.28
 中国南车                                         10.00           7.17          1.60
 中国交建                                         15.60          10.06          1.77
 中国铁建                                         11.79          10.10          1.34
 中国中铁                                          8.75           6.20          1.61
 长城汽车                                         13.14          10.22          1.47
 比亚迪                                           51.23          49.35          1.19
 广汽集团                                         28.03          13.88          2.31
 青岛啤酒                                         33.91          34.85          1.11
 白云山                                           28.43          22.00          1.48
 新华制药                                         14.12           6.92          2.33
 海信科龙                                         15.28          12.34          1.42
 南京熊猫                                         10.44           4.54          2.63
 晨鸣纸业                                         11.84           9.45          1.43
 上海医药                                         26.62          22.40          1.36
 中兴通讯                                         21.61          17.80          1.39
 东方电气                                          9.48           6.84          1.59
 潍柴动力                                         11.81          12.52          1.08
 东北电气                                          6.06           2.18          3.18
 广船国际                                         27.27          14.34          2.18
 昆明机床                                          6.44           2.49          2.96
 一拖股份                                          9.04           4.01          2.58
 北辰实业                                          6.10           3.15          2.22
 创业环保                                         20.00           5.10          4.49
 中国中冶                                          4.94           2.59          2.18
 金风科技                                         15.27          10.78          1.62
 丽珠                                             66.00          52.85          1.43
 万科                                             20.98          21.35          1.12
 郑煤机                                            7.79           3.97          2.24
 大连港                                            3.04           1.49          2.33
 山东墨龙                                          4.61           1.22          4.32
 浙江世宝                                         24.70           7.50          3.77
 复星医药                                         32.18          32.10          1.15
 光大银行                                          3.95           3.61          1.25
 东江环保                                         17.35          13.08          1.52
 上海电气                                          6.97           3.55          2.25
 广发证券                                         17.03          15.88          1.23
 华泰证券                                         17.75          14.84          1.37
 东方证券                                         13.89           7.37          2.16
 光大证券                                         15.27          10.90          1.60
 招商证券                                         17.05          12.26          1.59
 中国银河                                         12.24           7.12          1.97
 中原证券                                         10.42           3.78          3.15
 国泰君安                                         19.85          15.76          1.44
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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