版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月20日

    路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时
，1港元=0.87625人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.
52%，高于上交易日收盘的22.42%。
    
   公司名        A股代码        H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                            5.04            5.18           1.11
 建设银行                                            6.17            6.46           1.09
 中国银行                                            3.62            3.82           1.08
 农业银行                                            3.47            3.64           1.09
 招商银行                                           21.08           22.30           1.08
 中信银行                                            6.12            4.71           1.48
 交通银行                                            6.09            5.80           1.20
 民生银行                                            8.10            7.64           1.21
 中国人寿                                           26.54           24.05           1.26
 中国平安                                           48.10           51.90           1.06
 中国太保                                           31.68           29.85           1.21
 中信证券                                           16.68           16.08           1.18
 新华人寿                                           48.92           39.85           1.40
 海通证券                                           15.00           12.78           1.34
 华能国际                                            7.74            5.74           1.54
 大唐发电                                            4.61            2.56           2.06
 华电国际                                            4.81            3.47           1.58
 中煤能源                                            5.73            3.75           1.74
 中国神华                                           22.29           19.62           1.30
 中国石油                                            7.70            4.92           1.79
 兖州煤业                                           11.78            6.48           2.07
 中国石化                                            5.94            6.35           1.07
 上海石化                                            6.47            4.03           1.83
 中海油服                                           11.27            6.30           2.04
 仪征化纤                                            3.49            1.24           3.21
 中国铝业                                            4.47            4.05           1.26
 江西铜业                                           15.75           11.98           1.50
 洛阳钼业                                            4.97            2.91           1.95
 紫金矿业                                            3.33            2.60           1.46
 马钢股份                                            3.41            2.91           1.34
 鞍钢股份                                            5.38            5.31           1.16
 重庆钢铁                                            1.94            1.11           1.99
 海螺水泥                                           21.09           25.40           0.95
 洛阳玻璃                                           19.15            4.45           4.91
 京城机电                                            6.87            2.20           3.56
 中联重科                                            4.40            3.55           1.41
 金隅股份                                            6.92            3.89           2.03
 中国国航                                            9.66            7.70           1.43
 东方航空                                            6.81            4.56           1.70
 南方航空                                            8.93            6.42           1.59
 中国远洋                                            5.35            3.43           1.78
 中海集运                                            3.61            1.67           2.47
 中集集团                                           17.16           13.26           1.48
 中海发展                                            6.40            4.27           1.71
 宁沪高速                                            9.40           10.92           0.98
 深高速                                              8.91            7.14           1.42
 成渝高速                                            4.78            3.21           1.70
 皖通高速                                           13.52            5.93           2.60
 广深铁路                                            4.48            3.94           1.30
 中国南车                                            9.94            7.17           1.58
 中国交建                                           15.44           10.10           1.74
 中国铁建                                           11.74           10.08           1.33
 中国中铁                                            8.72            6.13           1.62
 长城汽车                                           13.16           10.06           1.49
 比亚迪                                             50.58           49.20           1.17
 广汽集团                                           28.18           13.94           2.31
 青岛啤酒                                           33.96           34.35           1.13
 白云山                                             27.93           22.10           1.44
 新华制药                                           14.26            6.98           2.33
 海信科龙                                           15.06           12.36           1.39
 南京熊猫                                           10.35            4.46           2.65
 晨鸣纸业                                           11.94            9.22           1.48
 上海医药                                           26.23           22.25           1.35
 中兴通讯                                           21.86           17.60           1.42
 东方电气                                            9.50            6.82           1.59
 潍柴动力                                           11.90           12.48           1.09
 东北电气                                            6.04            2.18           3.16
 广船国际                                           26.99           14.18           2.17
 昆明机床                                            6.44            2.49           2.95
 一拖股份                                            9.06            4.01           2.58
 北辰实业                                            6.08            3.12           2.22
 创业环保                                           20.98            5.25           4.56
 中国中冶                                            4.91            2.58           2.17
 金风科技                                           15.26           11.04           1.58
 丽珠                                               65.80           52.05           1.44
 万科                                               21.03           20.95           1.15
 郑煤机                                              7.79            4.01           2.22
 大连港                                              3.03            1.45           2.38
 山东墨龙                                            4.58            1.21           4.32
 浙江世宝                                           24.88            7.63           3.72
 复星医药                                           31.90           31.45           1.16
 光大银行                                            3.95            3.64           1.24
 东江环保                                           17.32           13.10           1.51
 上海电气                                            7.26            3.57           2.32
 广发证券                                           17.12           15.88           1.23
 华泰证券                                           17.78           14.82           1.37
 东方证券                                           13.88            7.37           2.15
 光大证券                                           15.22           10.94           1.59
 招商证券                                           17.10           12.28           1.59
 中国银河                                           12.19            7.08           1.96
 中原证券                                           10.34            3.82           3.09
 国泰君安                                           19.86           15.80           1.43
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐