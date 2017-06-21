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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月21日

    路透6月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时
，1港元=0.87537人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.
05%，高于上交易日收盘的22.52%。
   公司名       A股代码        H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                           5.05            5.12            1.13
 建设银行                                           6.19            6.42            1.10
 中国银行                                           3.62            3.79            1.09
 农业银行                                           3.47            3.60            1.10
 招商银行                                          21.31           22.15            1.10
 中信银行                                           6.13            4.72            1.48
 交通银行                                           6.12            5.78            1.21
 民生银行                                           8.10            7.56            1.22
 中国人寿                                          26.79           23.80            1.29
 中国平安                                          49.43           52.00            1.09
 中国太保                                          32.23           29.30            1.26
 中信证券                                          16.77           16.22            1.18
 新华人寿                                          49.39           39.35            1.43
 海通证券                                          14.98           12.76            1.34
 华能国际                                           7.80            5.74            1.55
 大唐发电                                           4.60            2.62            2.01
 华电国际                                           4.83            3.52            1.57
 中煤能源                                           5.71            3.75            1.74
 中国神华                                          22.29           19.52            1.30
 中国石油                                           7.72            4.86            1.81
 兖州煤业                                          11.74            6.44            2.08
 中国石化                                           5.94            6.19            1.10
 上海石化                                           6.50            4.04            1.84
 中海油服                                          11.15            6.23            2.04
 仪征化纤                                           3.44            1.23            3.19
 中国铝业                                           4.50            4.03            1.28
 江西铜业                                          15.68           11.90            1.51
 洛阳钼业                                           4.98            2.88            1.98
 紫金矿业                                           3.34            2.62            1.46
 马钢股份                                           3.43            2.85            1.37
 鞍钢股份                                           5.44            5.24            1.19
 重庆钢铁                                           1.98            1.11            2.04
 海螺水泥                                          20.84           25.10            0.95
 洛阳玻璃                                          19.18            4.50            4.87
 京城机电                                           6.91            2.19            3.60
 中联重科                                           4.42            3.54            1.43
 金隅股份                                           7.02            3.94            2.04
 中国国航                                           9.74            7.74            1.44
 东方航空                                           6.89            4.60            1.71
 南方航空                                           8.94            6.51            1.57
 中国远洋                                           5.35            3.57            1.71
 中海集运                                           3.63            1.72            2.41
 中集集团                                          17.22           14.06            1.40
 中海发展                                           6.41            4.34            1.69
 宁沪高速                                           9.52           10.92            1.00
 深高速                                             8.85            7.10            1.42
 成渝高速                                           4.81            3.22            1.71
 皖通高速                                          13.39            5.88            2.60
 广深铁路                                           4.48            3.82            1.34
 中国南车                                           9.94            7.17            1.58
 中国交建                                          15.55           10.10            1.76
 中国铁建                                          11.82           10.06            1.34
 中国中铁                                           8.74            6.07            1.64
 长城汽车                                          13.20           10.08            1.50
 比亚迪                                            50.95           49.00            1.19
 广汽集团                                          27.88           13.98            2.28
 青岛啤酒                                          34.66           33.90            1.17
 白云山                                            28.50           22.00            1.48
 新华制药                                          14.24            6.99            2.33
 海信科龙                                          16.48           13.20            1.43
 南京熊猫                                          10.44            4.48            2.66
 晨鸣纸业                                          12.03            9.28            1.48
 上海医药                                          26.89           22.00            1.40
 中兴通讯                                          22.81           18.50            1.41
 东方电气                                           9.54            6.84            1.59
 潍柴动力                                          12.05           12.52            1.10
 东北电气                                           6.06            2.17            3.19
 广船国际                                          27.05           14.30            2.16
 昆明机床                                           6.44            2.49            2.95
 一拖股份                                           9.01            4.03            2.55
 北辰实业                                           6.18            3.15            2.24
 创业环保                                          21.11            5.23            4.61
 中国中冶                                           4.92            2.64            2.13
 金风科技                                          15.26           10.98            1.59
 丽珠                                              66.00           52.25            1.44
 万科                                              21.04           21.10            1.14
 郑煤机                                             7.79            4.05            2.20
 大连港                                             2.99            1.46            2.34
 山东墨龙                                           4.56            1.25            4.17
 浙江世宝                                          24.55            7.48            3.75
 复星医药                                          32.80           31.25            1.20
 光大银行                                           3.96            3.61            1.25
 东江环保                                          17.48           13.04            1.53
 上海电气                                           7.57            3.67            2.36
 广发证券                                          17.05           15.82            1.23
 华泰证券                                          17.79           14.88            1.37
 东方证券                                          13.86            7.43            2.13
 光大证券                                          15.21           11.00            1.58
 招商证券                                          17.01           12.30            1.58
 中国银河                                          12.09            7.12            1.94
 中原证券                                          10.30            3.87            3.04
 国泰君安                                          19.85           16.00            1.42
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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