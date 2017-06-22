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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月22日

    路透6月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16
:17时，1港元=0.87557人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为25.05%，高于上交易日收盘的24.05%。
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.10           5.15            1.13
 建设银行                                       6.27           6.12            1.17
 中国银行                                       3.65           3.80            1.10
 农业银行                                       3.50           3.64            1.10
 招商银行                                      22.73          22.95            1.13
 中信银行                                       6.17           4.79            1.47
 交通银行                                       6.15           5.87            1.20
 民生银行                                       8.14           7.78            1.19
 中国人寿                                      27.46          24.25            1.29
 中国平安                                      49.14          52.25            1.07
 中国太保                                      33.21          29.85            1.27
 中信证券                                      16.90          16.02            1.20
 新华人寿                                      50.49          39.55            1.46
 海通证券                                      15.04          12.90            1.33
 华能国际                                       7.77           5.48            1.62
 大唐发电                                       4.64           2.66            1.99
 华电国际                                       4.86           3.58            1.55
 中煤能源                                       5.73           3.76            1.74
 中国神华                                      22.29          19.60            1.30
 中国石油                                       7.69           4.84            1.81
 兖州煤业                                      11.61           6.43            2.06
 中国石化                                       5.97           6.17            1.11
 上海石化                                       6.53           4.06            1.84
 中海油服                                      11.15           6.21            2.05
 仪征化纤                                       3.43           1.24            3.16
 中国铝业                                       4.44           3.92            1.29
 江西铜业                                      15.72          11.94            1.50
 洛阳钼业                                       4.86           2.73            2.03
 紫金矿业                                       3.35           2.62            1.46
 马钢股份                                       3.39           2.84            1.36
 鞍钢股份                                       5.36           5.23            1.17
 重庆钢铁                                       1.93           1.10            2.00
 海螺水泥                                      21.00          25.25            0.95
 洛阳玻璃                                      18.22           4.47            4.66
 京城机电                                       6.66           2.18            3.49
 中联重科                                       4.42           3.59            1.41
 金隅股份                                       6.74           3.90            1.97
 中国国航                                       9.86           7.60            1.48
 东方航空                                       6.91           4.60            1.72
 南方航空                                       8.98           6.45            1.59
 中国远洋                                       5.35           3.51            1.74
 中海集运                                       3.58           1.71            2.39
 中集集团                                      17.13          14.00            1.40
 中海发展                                       6.39           4.33            1.69
 宁沪高速                                       9.56          11.14            0.98
 深高速                                         8.84           7.05            1.43
 成渝高速                                       4.79           3.18            1.72
 皖通高速                                      13.20           5.84            2.58
 广深铁路                                       4.46           3.85            1.32
 中国南车                                       9.99           7.00            1.63
 中国交建                                      15.61          10.18            1.75
 中国铁建                                      11.93          10.20            1.34
 中国中铁                                       8.75           6.12            1.63
 长城汽车                                      13.26           9.92            1.53
 比亚迪                                        50.77          48.30            1.20
 广汽集团                                      27.38          13.86            2.26
 青岛啤酒                                      33.94          35.45            1.09
 白云山                                        27.97          22.05            1.45
 新华制药                                      13.87           6.97            2.27
 海信科龙                                      16.30          13.06            1.43
 南京熊猫                                      10.17           4.47            2.60
 晨鸣纸业                                      11.80           9.23            1.46
 上海医药                                      26.93          22.70            1.35
 中兴通讯                                      22.40          17.70            1.45
 东方电气                                       9.41           7.08            1.52
 潍柴动力                                      12.07          12.78            1.08
 东北电气                                       5.83           2.15            3.10
 广船国际                                      26.67          14.14            2.15
 昆明机床                                       6.44           2.49            2.95
 一拖股份                                       8.81           4.07            2.47
 北辰实业                                       6.17           3.16            2.23
 创业环保                                      19.93           5.14            4.43
 中国中冶                                       4.94           2.68            2.11
 金风科技                                      15.30          11.24            1.55
 丽珠                                          65.79          53.10            1.42
 万科                                          21.88          21.10            1.18
 郑煤机                                         7.79           4.07            2.19
 大连港                                         2.96           1.43            2.36
 山东墨龙                                       4.36           1.25            3.98
 浙江世宝                                      23.66           7.50            3.60
 复星医药                                      30.17          29.40            1.17
 光大银行                                       3.99           3.67            1.24
 东江环保                                      17.15          13.00            1.51
 上海电气                                       7.57           3.85            2.25
 广发证券                                      17.11          15.86            1.23
 华泰证券                                      17.87          15.20            1.34
 东方证券                                      13.86           7.41            2.14
 光大证券                                      15.16          11.10            1.56
 招商证券                                      17.09          12.20            1.60
 中国银河                                      12.10           7.19            1.92
 中原证券                                      10.26           3.90            3.00
 国泰君安                                      19.90          16.12            1.41
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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