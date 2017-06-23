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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月23日

    路透6月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:
22时，1港元=0.87695人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为25.42%，高于上交易日收盘的25.05%。
   公司名        A股代码        H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                               )        
 工商银行                                           5.14          5.20          1.13
 建设银行                                           6.32          6.11          1.18
 中国银行                                           3.67          3.81          1.10
 农业银行                                           3.51          3.65          1.10
 招商银行                                          23.03         23.20          1.13
 中信银行                                           6.21          4.77          1.48
 交通银行                                           6.17          5.91          1.19
 民生银行                                           8.11          7.79          1.19
 中国人寿                                          27.68         24.20          1.30
 中国平安                                          49.72         52.30          1.08
 中国太保                                          33.25         29.90          1.27
 中信证券                                          16.94         16.00          1.21
 新华人寿                                          52.08         39.80          1.49
 海通证券                                          14.82         12.88          1.31
 华能国际                                           7.75          5.61          1.58
 大唐发电                                           4.68          2.62          2.04
 华电国际                                           4.87          3.56          1.56
 中煤能源                                           5.68          3.77          1.72
 中国神华                                          22.29         19.68          1.29
 中国石油                                           7.74          4.85          1.82
 兖州煤业                                          11.87          6.47          2.09
 中国石化                                           6.01          6.18          1.11
 上海石化                                           6.54          4.00          1.86
 中海油服                                          10.88          6.20          2.00
 仪征化纤                                           3.35          1.22          3.13
 中国铝业                                           4.45          3.83          1.32
 江西铜业                                          16.15         11.90          1.55
 洛阳钼业                                           4.83          2.77          1.99
 紫金矿业                                           3.36          2.61          1.47
 马钢股份                                           3.38          2.75          1.40
 鞍钢股份                                           5.38          5.15          1.19
 重庆钢铁                                           2.03          1.16          2.00
 海螺水泥                                          21.25         25.35          0.96
 洛阳玻璃                                          18.52          4.47          4.72
 京城机电                                           6.71          2.18          3.51
 中联重科                                           4.42          3.63          1.39
 金隅股份                                           6.54          3.91          1.91
 中国国航                                           9.90          7.58          1.49
 东方航空                                           6.87          4.54          1.73
 南方航空                                           8.86          6.49          1.56
 中国远洋                                           5.35          3.51          1.74
 中海集运                                           3.57          1.70          2.39
 中集集团                                          16.81         13.96          1.37
 中海发展                                           6.39          4.30          1.69
 宁沪高速                                           9.65         11.14          0.99
 深高速                                             8.84          7.02          1.44
 成渝高速                                           4.60          3.17          1.65
 皖通高速                                          13.27          5.83          2.60
 广深铁路                                           4.43          3.85          1.31
 中国南车                                          10.01          7.00          1.63
 中国交建                                          15.29         10.20          1.71
 中国铁建                                          11.87         10.24          1.32
 中国中铁                                           8.67          6.15          1.61
 长城汽车                                          13.05          9.81          1.52
 比亚迪                                            50.60         48.35          1.19
 广汽集团                                          27.79         13.94          2.27
 青岛啤酒                                          34.20         35.70          1.09
 白云山                                            28.41         22.55          1.44
 新华制药                                          14.05          6.95          2.31
 海信科龙                                          17.93         13.54          1.51
 南京熊猫                                          10.14          4.44          2.60
 晨鸣纸业                                          11.92          9.22          1.47
 上海医药                                          27.34         23.05          1.35
 中兴通讯                                          23.55         18.40          1.46
 东方电气                                           9.35          6.99          1.53
 潍柴动力                                          12.32          6.17          2.28
 东北电气                                           5.65          2.12          3.04
 广船国际                                          26.74         14.08          2.17
 昆明机床                                           6.44          2.49          2.95
 一拖股份                                           8.81          4.05          2.48
 北辰实业                                           6.20          3.14          2.25
 创业环保                                          20.31          5.15          4.50
 中国中冶                                           4.95          2.67          2.11
 金风科技                                          15.29         11.10          1.57
 丽珠                                              65.63         52.85          1.42
 万科                                              24.07         21.90          1.25
 郑煤机                                             7.79          3.99          2.23
 大连港                                             2.96          1.44          2.34
 山东墨龙                                           4.37          1.25          3.99
 浙江世宝                                          24.10          7.40          3.71
 复星医药                                          31.18         30.50          1.17
 光大银行                                           4.00          3.57          1.28
 东江环保                                          17.18         12.86          1.52
 上海电气                                           7.57          3.80          2.27
 广发证券                                          17.03         15.80          1.23
 华泰证券                                          17.94         15.18          1.35
 东方证券                                          13.78          7.43          2.11
 光大证券                                          15.00         11.00          1.55
 招商证券                                          17.16         12.32          1.59
 中国银河                                          11.97          7.14          1.91
 中原证券                                          10.16          3.89          2.98
 国泰君安                                          19.89         16.12          1.41
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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