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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月26日

    路透6月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13
时，1港元=0.87665人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为2
4.76%，低于上交易日收盘的25.42%。
   公司名       A股代码        H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          5.11           5.25            1.11
 建设银行                                          6.31           6.17            1.17
 中国银行                                          3.66           3.85            1.08
 农业银行                                          3.50           3.67            1.09
 招商银行                                         23.04          23.45            1.12
 中信银行                                          6.25           4.83            1.48
 交通银行                                          6.09           5.64            1.23
 民生银行                                          8.12           7.85            1.18
 中国人寿                                         27.37          24.40            1.28
 中国平安                                         49.72          53.10            1.07
 中国太保                                         33.64          30.85            1.24
 中信证券                                         17.26          16.26            1.21
 新华人寿                                         51.25          40.25            1.45
 海通证券                                         14.90          13.00            1.31
 华能国际                                          7.73           5.67            1.56
 大唐发电                                          4.69           2.60            2.06
 华电国际                                          4.83           3.58            1.54
 中煤能源                                          5.80           3.77            1.75
 中国神华                                         22.29          20.10            1.26
 中国石油                                          7.73           4.87            1.81
 兖州煤业                                         12.33           6.61            2.13
 中国石化                                          6.00           6.20            1.10
 上海石化                                          6.57           4.00            1.87
 中海油服                                         10.88           6.27            1.98
 仪征化纤                                          3.35           1.21            3.16
 中国铝业                                          4.55           3.87            1.34
 江西铜业                                         16.44          11.92            1.57
 洛阳钼业                                          4.87           2.82            1.97
 紫金矿业                                          3.37           2.62            1.47
 马钢股份                                          3.47           2.84            1.39
 鞍钢股份                                          5.54           5.25            1.20
 重庆钢铁                                          2.13           1.19            2.04
 海螺水泥                                         21.72          26.00            0.95
 洛阳玻璃                                         18.62           4.44            4.78
 京城机电                                          6.81           2.18            3.56
 中联重科                                          4.53           3.86            1.34
 金隅股份                                          6.59           3.98            1.89
 中国国航                                         10.02           8.03            1.42
 东方航空                                          6.92           4.70            1.68
 南方航空                                          9.05           6.78            1.52
 中国远洋                                          5.35           3.55            1.72
 中海集运                                          3.62           1.71            2.41
 中集集团                                         17.83          14.32            1.42
 中海发展                                          6.56           4.34            1.72
 宁沪高速                                          9.77          10.82            1.03
 深高速                                            8.98           7.10            1.44
 成渝高速                                          4.66           3.22            1.65
 皖通高速                                         13.22           5.83            2.59
 广深铁路                                          4.49           3.87            1.32
 中国南车                                         10.06           7.11            1.61
 中国交建                                         15.18          10.24            1.69
 中国铁建                                         11.97          10.30            1.33
 中国中铁                                          8.75           6.18            1.62
 长城汽车                                         13.30          10.08            1.51
 比亚迪                                           51.52          49.90            1.18
 广汽集团                                         27.83          13.88            2.29
 青岛啤酒                                         34.75          36.05            1.10
 白云山                                           28.88          22.45            1.47
 新华制药                                         14.98           7.34            2.33
 海信科龙                                         18.08          13.64            1.51
 南京熊猫                                         10.25           4.38            2.67
 晨鸣纸业                                         12.80           9.62            1.52
 上海医药                                         27.81          23.20            1.37
 中兴通讯                                         23.85          19.20            1.42
 东方电气                                          9.42           7.10            1.51
 潍柴动力                                         13.02           6.52            2.28
 东北电气                                          5.65           2.15            3.00
 广船国际                                         27.24          14.14            2.20
 昆明机床                                          6.44           2.49            2.95
 一拖股份                                          8.99           4.04            2.54
 北辰实业                                          6.35           3.18            2.28
 创业环保                                         20.20           5.18            4.45
 中国中冶                                          4.98           2.69            2.11
 金风科技                                         15.79          11.26            1.60
 丽珠                                             66.88          53.25            1.43
 万科                                             26.48          22.35            1.35
 郑煤机                                            7.79           4.04            2.20
 大连港                                            2.99           1.48            2.30
 山东墨龙                                          4.40           1.22            4.11
 浙江世宝                                         25.22           7.60            3.79
 复星医药                                         31.56          30.20            1.19
 光大银行                                          3.99           3.64            1.25
 东江环保                                         17.21          12.92            1.52
 上海电气                                          7.57           3.85            2.24
 广发证券                                         17.35          15.88            1.25
 华泰证券                                         18.18          15.40            1.35
 东方证券                                         14.00           7.45            2.14
 光大证券                                         15.14          10.78            1.60
 招商证券                                         17.24          12.34            1.59
 中国银河                                         12.09           7.04            1.96
 中原证券                                         10.22           3.87            3.01
 国泰君安                                         20.50          16.24            1.44
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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