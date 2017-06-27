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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月27日

    路透6月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:19时，
1港元=0.87417人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为25.78
%，高于上交易日收盘的24.76%。
   公司名        A股代码          H股代码       A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                               5.09           5.22           1.12
 建设银行                                               6.36           6.12           1.19
 中国银行                                               3.66           3.83           1.09
 农业银行                                               3.49           3.67           1.09
 招商银行                                              24.36          23.70           1.18
 中信银行                                               6.28           4.80           1.50
 交通银行                                               6.11           5.60           1.25
 民生银行                                               8.18           7.80           1.20
 中国人寿                                              27.12          24.10           1.29
 中国平安                                              49.92          52.95           1.08
 中国太保                                              33.85          32.25           1.20
 中信证券                                              17.11          16.12           1.21
 新华人寿                                              51.44          40.00           1.47
 海通证券                                              14.83          12.96           1.31
 华能国际                                               7.75           5.60           1.58
 大唐发电                                               4.68           2.53           2.12
 华电国际                                               4.84           3.53           1.57
 中煤能源                                               5.83           3.77           1.77
 中国神华                                              22.29          20.35           1.25
 中国石油                                               7.70           4.83           1.82
 兖州煤业                                              12.30           6.63           2.12
 中国石化                                               5.90           6.14           1.10
 上海石化                                               6.58           4.06           1.85
 中海油服                                              10.87           6.22           2.00
 仪征化纤                                               3.34           1.22           3.13
 中国铝业                                               4.55           3.88           1.34
 江西铜业                                              16.41          11.88           1.58
 洛阳钼业                                               4.92           2.80           2.01
 紫金矿业                                               3.36           2.62           1.47
 马钢股份                                               3.52           2.84           1.42
 鞍钢股份                                               5.56           5.30           1.20
 重庆钢铁                                               2.13           1.16           2.10
 海螺水泥                                              21.58          26.15           0.94
 洛阳玻璃                                              18.55           4.42           4.80
 京城机电                                               6.89           2.10           3.75
 中联重科                                               4.51           3.80           1.36
 金隅股份                                               6.54           3.92           1.91
 中国国航                                               9.83           7.96           1.41
 东方航空                                               6.85           4.74           1.65
 南方航空                                               8.80           6.56           1.53
 中国远洋                                               5.35           3.51           1.74
 中海集运                                               3.62           1.70           2.44
 中集集团                                              17.67          14.22           1.42
 中海发展                                               6.57           4.33           1.74
 宁沪高速                                               9.76          10.96           1.02
 深高速                                                 9.06           7.07           1.47
 成渝高速                                               4.63           3.20           1.66
 皖通高速                                              13.23           5.82           2.60
 广深铁路                                               4.57           3.95           1.32
 中国南车                                              10.05           7.09           1.62
 中国交建                                              15.86          10.22           1.78
 中国铁建                                              12.16          10.34           1.35
 中国中铁                                               8.78           6.17           1.63
 长城汽车                                              13.61          10.18           1.53
 比亚迪                                                51.47          49.90           1.18
 广汽集团                                              27.58          13.94           2.26
 青岛啤酒                                              34.89          34.85           1.15
 白云山                                                28.98          21.90           1.51
 新华制药                                              15.02           7.34           2.34
 海信科龙                                              17.92          13.30           1.54
 南京熊猫                                              10.23           4.35           2.69
 晨鸣纸业                                              12.75           9.70           1.50
 上海医药                                              28.29          23.10           1.40
 中兴通讯                                              23.97          19.10           1.44
 东方电气                                               9.48           7.08           1.53
 潍柴动力                                              13.16           6.46           2.33
 东北电气                                               5.64           2.10           3.07
 广船国际                                              27.32          14.00           2.23
 昆明机床                                               6.44           2.49           2.96
 一拖股份                                               9.04           4.00           2.59
 北辰实业                                               6.36           3.22           2.26
 创业环保                                              20.48           5.25           4.46
 中国中冶                                               4.97           2.64           2.15
 金风科技                                              15.76          11.18           1.61
 丽珠                                                  66.59          54.00           1.41
 万科                                                  25.54          22.10           1.32
 郑煤机                                                 7.79           3.98           2.24
 大连港                                                 3.00           1.49           2.30
 山东墨龙                                               4.46           1.19           4.29
 浙江世宝                                              25.11           7.44           3.86
 复星医药                                              31.25          30.20           1.18
 光大银行                                               4.02           3.64           1.26
 东江环保                                              17.29          12.88           1.54
 上海电气                                               7.57           3.81           2.27
 广发证券                                              17.26          15.86           1.24
 华泰证券                                              18.12          15.34           1.35
 东方证券                                              13.96           7.54           2.12
 光大证券                                              15.05          10.76           1.60
 招商证券                                              17.19          12.32           1.60
 中国银河                                              12.08           7.03           1.97
 中原证券                                              10.19           3.80           3.07
 国泰君安                                              20.46          16.46           1.42
 
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