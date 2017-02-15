版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月15日

    2月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:14时，1港元=0.88484人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为18.07%，低于上交易日收盘的19.75%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.68      5.10      1.04
 建设银行                                          5.92      6.27      1.07
 中国银行                                          3.67      3.97      1.04
 农业银行                                          3.29      3.63      1.02
 招商银行                                         19.13     21.30      1.01
 中信银行                                          7.05      5.40      1.48
 交通银行                                          6.13      6.18      1.12
 民生银行                                          9.15      9.15      1.13
 中国人寿                                         26.58     24.50      1.23
 中国平安                                         36.32     42.35      0.97
 中国太保                                         27.75     29.55      1.06
 中信证券                                         16.56     17.08      1.10
 新华人寿                                         46.38     41.00      1.28
 海通证券                                         15.88     14.66      1.22
 华能国际                                          7.51      5.49      1.55
 大唐发电                                          4.35      2.26      2.18
 华电国际                                          5.22      3.49      1.69
 中煤能源                                          6.09      4.25      1.62
 中国神华                                         17.31     16.72      1.17
 中国石油                                          8.42      6.10      1.56
 兖州煤业                                         11.06      6.31      1.98
 中国石化                                          5.85      6.08      1.09
 上海石化                                          6.68      4.73      1.60
 中海油服                                         13.12      8.13      1.82
 仪征化纤                                          3.88      1.65      2.66
 中国铝业                                          5.27      4.30      1.38
 江西铜业                                         20.37     13.68      1.68
 洛阳钼业                                          4.32      2.52      1.94
 紫金矿业                                          3.55      2.80      1.43
 马钢股份                                          3.41      2.85      1.35
 鞍钢股份                                          6.18      6.00      1.16
 重庆钢铁                                          2.52      2.11      1.35
 海螺水泥                                         20.67     26.95      0.87
 洛阳玻璃                                         25.61      5.96      4.86
 京城机电                                          9.39      3.40      3.12
 中联重科                                          4.72      4.15      1.29
 金隅股份                                          4.54      3.30      1.55
 中国国航                                          7.53      5.76      1.48
 东方航空                                          7.03      4.18      1.90
 南方航空                                          7.45      4.81      1.75
 中国远洋                                          6.06      3.57      1.92
 中海集运                                          4.22      1.81      2.63
 中集集团                                         16.58     12.72      1.47
 中海发展                                          7.25      4.61      1.78
 宁沪高速                                          8.88     10.26      0.98
 深高速                                            8.77      7.19      1.38
 成渝高速                                          5.14      3.11      1.87
 皖通高速                                         14.34      6.16      2.63
 广深铁路                                          5.41      5.00      1.22
 中国南车                                         10.37      7.60      1.54
 中国交建                                         18.12     10.24      2.00
 中国铁建                                         13.11     11.32      1.31
 中国中铁                                          9.13      7.08      1.46
 长城汽车                                         12.25      8.95      1.55
 比亚迪                                           48.75     44.25      1.24
 广汽集团                                         24.34     12.90      2.13
 青岛啤酒                                         32.77     34.50      1.07
 白云山                                           24.97     19.98      1.41
 新华制药                                         13.15      5.78      2.57
 海信科龙                                         11.58      8.67      1.51
 南京熊猫                                         15.26      7.50      2.30
 晨鸣纸业                                         12.29      9.49      1.46
 上海医药                                         21.19     19.92      1.20
 中兴通讯                                         15.37     12.48      1.39
 东方电气                                         10.79      7.76      1.57
 潍柴动力                                         11.56     14.62      0.89
 东北电气                                          8.99      2.69      3.78
 广船国际                                         32.28     15.72      2.32
 昆明机床                                          8.03      2.73      3.32
 一拖股份                                         12.68      4.83      2.97
 北辰实业                                          4.40      2.69      1.85
 创业环保                                          8.33      4.37      2.15
 中国中冶                                          5.19      3.06      1.92
 金风科技                                         16.86     12.96      1.47
 丽珠                                             57.36     47.25      1.37
 万科                                             20.67     19.62      1.19
 郑煤机                                            7.73      4.74      1.84
 大连港                                            2.96      1.46      2.29
 山东墨龙                                          8.10      2.41      3.80
 浙江世宝                                         35.58      9.07      4.43
 复星医药                                         24.85     26.80      1.05
 光大银行                                          4.14      3.95      1.18
 东江环保                                         17.97     13.34      1.52
 上海电气                                          8.42      4.03      2.36
 广发证券                                         17.67     17.48      1.14
 华泰证券                                         18.31     16.46      1.26
 东方证券                                         15.28      7.96      2.17
 光大证券                                         15.93     12.62      1.43
 招商证券                                         16.82     12.24      1.55
 
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐