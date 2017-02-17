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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月17日

    2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:14时，1港元=0.88523人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.64      5.06      1.04
 建设银行                                          5.86      6.35      1.04
 中国银行                                          3.63      3.95      1.04
 农业银行                                          3.26      3.61      1.02
 招商银行                                         19.02     20.90      1.03
 中信银行                                          6.90      5.39      1.45
 交通银行                                          6.12      6.13      1.13
 民生银行                                          9.03      8.99      1.13
 中国人寿                                         26.57     24.30      1.24
 中国平安                                         36.26     42.10      0.97
 中国太保                                         27.66     29.20      1.07
 中信证券                                         16.67     17.18      1.10
 新华人寿                                         45.91     40.05      1.29
 海通证券                                         15.83     14.66      1.22
 华能国际                                          7.61      5.35      1.61
 大唐发电                                          4.42      2.25      2.22
 华电国际                                          5.20      3.43      1.71
 中煤能源                                          6.17      4.19      1.66
 中国神华                                         17.12     16.42      1.18
 中国石油                                          8.28      6.04      1.55
 兖州煤业                                         10.97      6.32      1.96
 中国石化                                          5.79      6.05      1.08
 上海石化                                          6.77      4.73      1.62
 中海油服                                         13.05      7.98      1.85
 仪征化纤                                          3.88      1.62      2.71
 中国铝业                                          5.12      4.12      1.40
 江西铜业                                         19.91     13.50      1.67
 洛阳钼业                                          4.70      2.64      2.01
 紫金矿业                                          3.57      2.86      1.41
 马钢股份                                          3.34      2.81      1.34
 鞍钢股份                                          5.99      5.93      1.14
 重庆钢铁                                          2.52      2.06      1.38
 海螺水泥                                         20.41     26.45      0.87
 洛阳玻璃                                         25.61      5.94      4.87
 京城机电                                          9.26      3.35      3.12
 中联重科                                          4.72      4.08      1.31
 金隅股份                                          4.67      3.28      1.61
 中国国航                                          7.60      5.76      1.49
 东方航空                                          6.89      4.21      1.85
 南方航空                                          7.45      4.90      1.72
 中国远洋                                          6.05      3.61      1.89
 中海集运                                          4.16      1.77      2.66
 中集集团                                         16.83     12.90      1.47
 中海发展                                          7.19      4.51      1.80
 宁沪高速                                          8.89     10.22      0.98
 深高速                                            8.72      7.20      1.37
 成渝高速                                          5.15      3.12      1.86
 皖通高速                                         14.38      6.12      2.65
 广深铁路                                          5.40      4.95      1.23
 中国南车                                         10.25      7.43      1.56
 中国交建                                         17.87      9.98      2.02
 中国铁建                                         12.88     11.18      1.30
 中国中铁                                          9.03      7.02      1.45
 长城汽车                                         12.03      8.80      1.54
 比亚迪                                           48.56     43.80      1.25
 广汽集团                                         24.40     12.74      2.16
 青岛啤酒                                         32.89     34.35      1.08
 白云山                                           24.69     20.10      1.39
 新华制药                                         12.81      5.73      2.53
 海信科龙                                         11.57      9.11      1.43
 南京熊猫                                         15.54      7.49      2.34
 晨鸣纸业                                         12.25      9.39      1.47
 上海医药                                         20.97     20.20      1.17
 中兴通讯                                         15.18     12.32      1.39
 东方电气                                         10.79      7.56      1.61
 潍柴动力                                         11.30     13.88      0.92
 东北电气                                          8.93      2.63      3.84
 广船国际                                         33.59     15.94      2.38
 昆明机床                                          8.19      2.66      3.48
 一拖股份                                         12.47      4.80      2.93
 北辰实业                                          4.46      2.73      1.85
 创业环保                                          8.34      4.29      2.20
 中国中冶                                          5.09      2.93      1.96
 金风科技                                         16.75     12.84      1.47
 丽珠                                             56.60     46.85      1.36
 万科                                             20.54     19.38      1.20
 郑煤机                                            7.56      4.78      1.79
 大连港                                            2.99      1.47      2.30
 山东墨龙                                          8.09      2.39      3.82
 浙江世宝                                         34.55      9.02      4.33
 复星医药                                         25.03     27.20      1.04
 光大银行                                          4.10      3.93      1.18
 东江环保                                         17.65     13.26      1.50
 上海电气                                          8.42      3.93      2.42
 广发证券                                         17.86     17.58      1.15
 华泰证券                                         18.30     16.20      1.28
 东方证券                                         15.50      8.04      2.18
 光大证券                                         15.92     12.66      1.42
 招商证券                                         16.96     12.14      1.58
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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