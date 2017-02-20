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亚洲 | 2017年 2月 20日 星期一 16:52 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月20日

    2月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:51时，1港元=0.8861人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.67      5.11      1.03
 建设银行                                          5.98      6.35      1.06
 中国银行                                          3.69      4.01      1.04
 农业银行                                          3.26      3.65      1.01
 招商银行                                         19.40     21.25      1.03
 中信银行                                          7.05      5.42      1.47
 交通银行                                          6.24      6.27      1.12
 民生银行                                          9.14      9.06      1.14
 中国人寿                                         26.47     24.25      1.23
 中国平安                                         36.82     42.10      0.99
 中国太保                                         27.98     29.30      1.08
 中信证券                                         16.88     17.30      1.10
 新华人寿                                         46.43     40.05      1.31
 海通证券                                         15.84     14.74      1.21
 华能国际                                          7.64      5.40      1.60
 大唐发电                                          4.46      2.31      2.18
 华电国际                                          5.25      3.45      1.72
 中煤能源                                          6.28      4.19      1.69
 中国神华                                         17.27     16.38      1.19
 中国石油                                          8.35      6.11      1.54
 兖州煤业                                         11.11      6.30      1.99
 中国石化                                          5.88      6.14      1.08
 上海石化                                          6.87      4.76      1.63
 中海油服                                         13.31      7.96      1.89
 仪征化纤                                          3.90      1.64      2.68
 中国铝业                                          5.21      4.14      1.42
 江西铜业                                         20.21     13.70      1.66
 洛阳钼业                                          4.73      2.69      1.98
 紫金矿业                                          3.62      2.84      1.44
 马钢股份                                          3.48      2.84      1.38
 鞍钢股份                                          6.15      5.99      1.16
 重庆钢铁                                          2.52      2.06      1.38
 海螺水泥                                         20.56     26.80      0.87
 洛阳玻璃                                         25.61      5.91      4.89
 京城机电                                          9.25      3.33      3.13
 中联重科                                          4.86      4.20      1.31
 金隅股份                                          4.96      3.51      1.59
 中国国航                                          7.87      5.89      1.51
 东方航空                                          7.04      4.28      1.86
 南方航空                                          7.68      5.04      1.72
 中国远洋                                          6.34      3.71      1.93
 中海集运                                          4.30      1.81      2.68
 中集集团                                         17.14     13.10      1.48
 中海发展                                          7.40      4.60      1.82
 宁沪高速                                          8.96     10.28      0.98
 深高速                                            8.83      7.29      1.37
 成渝高速                                          5.15      3.18      1.83
 皖通高速                                         14.64      6.13      2.70
 广深铁路                                          5.42      4.88      1.25
 中国南车                                         10.37      7.46      1.57
 中国交建                                         18.12     10.24      2.00
 中国铁建                                         13.10     11.20      1.32
 中国中铁                                          9.13      7.00      1.47
 长城汽车                                         12.45      9.36      1.50
 比亚迪                                           49.16     44.90      1.24
 广汽集团                                         25.32     13.20      2.16
 青岛啤酒                                         33.44     34.75      1.09
 白云山                                           24.99     20.00      1.41
 新华制药                                         13.10      5.71      2.59
 海信科龙                                         12.38      9.40      1.49
 南京熊猫                                         15.64      7.46      2.37
 晨鸣纸业                                         12.81     10.02      1.44
 上海医药                                         21.62     20.10      1.21
 中兴通讯                                         15.68     12.58      1.41
 东方电气                                         10.79      7.62      1.60
 潍柴动力                                         11.45     14.08      0.92
 东北电气                                          9.12      2.67      3.85
 广船国际                                         33.96     16.40      2.34
 昆明机床                                          8.24      2.68      3.47
 一拖股份                                         12.67      4.84      2.95
 北辰实业                                          4.67      2.78      1.90
 创业环保                                          8.53      4.32      2.23
 中国中冶                                          5.18      3.07      1.90
 金风科技                                         17.24     12.90      1.51
 丽珠                                             57.15     46.10      1.40
 万科                                             20.61     19.40      1.20
 郑煤机                                            7.74      4.91      1.78
 大连港                                            3.03      1.47      2.33
 山东墨龙                                          8.02      2.36      3.84
 浙江世宝                                         35.12      9.07      4.37
 复星医药                                         25.32     27.10      1.05
 光大银行                                          4.19      3.95      1.20
 东江环保                                         17.98     13.16      1.54
 上海电气                                          8.42      3.99      2.38
 广发证券                                         18.07     17.60      1.16
 华泰证券                                         18.52     16.24      1.29
 东方证券                                         15.60      8.01      2.20
 光大证券                                         16.14     12.64      1.44
 招商证券                                         17.11     12.22      1.58
   
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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