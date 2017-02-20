《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月20日

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
2月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:51时，1港元=0.8861人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.67 5.11 1.03 建设银行 5.98 6.35 1.06 中国银行 3.69 4.01 1.04 农业银行 3.26 3.65 1.01 招商银行 19.40 21.25 1.03 中信银行 7.05 5.42 1.47 交通银行 6.24 6.27 1.12 民生银行 9.14 9.06 1.14 中国人寿 26.47 24.25 1.23 中国平安 36.82 42.10 0.99 中国太保 27.98 29.30 1.08 中信证券 16.88 17.30 1.10 新华人寿 46.43 40.05 1.31 海通证券 15.84 14.74 1.21 华能国际 7.64 5.40 1.60 大唐发电 4.46 2.31 2.18 华电国际 5.25 3.45 1.72 中煤能源 6.28 4.19 1.69 中国神华 17.27 16.38 1.19 中国石油 8.35 6.11 1.54 兖州煤业 11.11 6.30 1.99 中国石化 5.88 6.14 1.08 上海石化 6.87 4.76 1.63 中海油服 13.31 7.96 1.89 仪征化纤 3.90 1.64 2.68 中国铝业 5.21 4.14 1.42 江西铜业 20.21 13.70 1.66 洛阳钼业 4.73 2.69 1.98 紫金矿业 3.62 2.84 1.44 马钢股份 3.48 2.84 1.38 鞍钢股份 6.15 5.99 1.16 重庆钢铁 2.52 2.06 1.38 海螺水泥 20.56 26.80 0.87 洛阳玻璃 25.61 5.91 4.89 京城机电 9.25 3.33 3.13 中联重科 4.86 4.20 1.31 金隅股份 4.96 3.51 1.59 中国国航 7.87 5.89 1.51 东方航空 7.04 4.28 1.86 南方航空 7.68 5.04 1.72 中国远洋 6.34 3.71 1.93 中海集运 4.30 1.81 2.68 中集集团 17.14 13.10 1.48 中海发展 7.40 4.60 1.82 宁沪高速 8.96 10.28 0.98 深高速 8.83 7.29 1.37 成渝高速 5.15 3.18 1.83 皖通高速 14.64 6.13 2.70 广深铁路 5.42 4.88 1.25 中国南车 10.37 7.46 1.57 中国交建 18.12 10.24 2.00 中国铁建 13.10 11.20 1.32 中国中铁 9.13 7.00 1.47 长城汽车 12.45 9.36 1.50 比亚迪 49.16 44.90 1.24 广汽集团 25.32 13.20 2.16 青岛啤酒 33.44 34.75 1.09 白云山 24.99 20.00 1.41 新华制药 13.10 5.71 2.59 海信科龙 12.38 9.40 1.49 南京熊猫 15.64 7.46 2.37 晨鸣纸业 12.81 10.02 1.44 上海医药 21.62 20.10 1.21 中兴通讯 15.68 12.58 1.41 东方电气 10.79 7.62 1.60 潍柴动力 11.45 14.08 0.92 东北电气 9.12 2.67 3.85 广船国际 33.96 16.40 2.34 昆明机床 8.24 2.68 3.47 一拖股份 12.67 4.84 2.95 北辰实业 4.67 2.78 1.90 创业环保 8.53 4.32 2.23 中国中冶 5.18 3.07 1.90 金风科技 17.24 12.90 1.51 丽珠 57.15 46.10 1.40 万科 20.61 19.40 1.20 郑煤机 7.74 4.91 1.78 大连港 3.03 1.47 2.33 山东墨龙 8.02 2.36 3.84 浙江世宝 35.12 9.07 4.37 复星医药 25.32 27.10 1.05 光大银行 4.19 3.95 1.20 东江环保 17.98 13.16 1.54 上海电气 8.42 3.99 2.38 广发证券 18.07 17.60 1.16 华泰证券 18.52 16.24 1.29 东方证券 15.60 8.01 2.20 光大证券 16.14 12.64 1.44 招商证券 17.11 12.22 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +