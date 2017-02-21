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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月21日

    2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.88711人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.68      5.07      1.04
 建设银行                                          5.94      6.30      1.06
 中国银行                                          3.71      3.95      1.06
 农业银行                                          3.27      3.60      1.02
 招商银行                                         19.41     21.35      1.02
 中信银行                                          7.07      5.37      1.48
 交通银行                                          6.30      6.27      1.13
 民生银行                                          9.13      9.04      1.14
 中国人寿                                         26.69     24.45      1.23
 中国平安                                         36.77     42.25      0.98
 中国太保                                         27.91     29.25      1.08
 中信证券                                         16.91     17.04      1.12
 新华人寿                                         46.40     40.00      1.31
 海通证券                                         15.88     14.54      1.23
 华能国际                                          7.71      5.35      1.62
 大唐发电                                          4.47      2.26      2.23
 华电国际                                          5.21      3.43      1.71
 中煤能源                                          6.24      4.20      1.67
 中国神华                                         17.29     16.46      1.18
 中国石油                                          8.35      6.14      1.53
 兖州煤业                                         11.22      6.29      2.01
 中国石化                                          5.89      6.17      1.08
 上海石化                                          6.84      4.77      1.62
 中海油服                                         13.28      7.88      1.90
 仪征化纤                                          3.90      1.62      2.71
 中国铝业                                          5.16      4.14      1.41
 江西铜业                                         20.10     13.88      1.63
 洛阳钼业                                          5.00      2.83      1.99
 紫金矿业                                          3.64      2.85      1.44
 马钢股份                                          3.54      2.90      1.38
 鞍钢股份                                          6.28      6.11      1.16
 重庆钢铁                                          2.52      2.08      1.37
 海螺水泥                                         20.57     26.85      0.86
 洛阳玻璃                                         25.61      5.92      4.88
 京城机电                                          9.35      3.37      3.13
 中联重科                                          4.84      4.14      1.32
 金隅股份                                          5.03      3.46      1.64
 中国国航                                          7.91      5.87      1.52
 东方航空                                          7.04      4.16      1.91
 南方航空                                          7.73      5.05      1.73
 中国远洋                                          6.30      3.57      1.99
 中海集运                                          4.28      1.76      2.74
 中集集团                                         17.23     13.70      1.42
 中海发展                                          7.38      4.56      1.82
 宁沪高速                                          8.96     10.24      0.99
 深高速                                            8.90      7.37      1.36
 成渝高速                                          5.15      3.18      1.83
 皖通高速                                         14.57      6.17      2.66
 广深铁路                                          5.44      4.84      1.27
 中国南车                                         10.47      7.49      1.58
 中国交建                                         17.80     10.14      1.98
 中国铁建                                         13.04     11.28      1.30
 中国中铁                                          9.11      6.92      1.48
 长城汽车                                         12.41      9.72      1.44
 比亚迪                                           50.04     45.80      1.23
 广汽集团                                         26.98     13.36      2.28
 青岛啤酒                                         33.42     34.75      1.08
 白云山                                           25.32     20.05      1.42
 新华制药                                         13.30      5.80      2.58
 海信科龙                                         12.56      9.75      1.45
 南京熊猫                                         15.45      7.45      2.34
 晨鸣纸业                                         12.69     10.10      1.42
 上海医药                                         21.50     19.70      1.23
 中兴通讯                                         15.71     12.38      1.43
 东方电气                                         10.79      7.65      1.59
 潍柴动力                                         11.48     13.90      0.93
 东北电气                                          8.86      2.62      3.81
 广船国际                                         34.72     16.38      2.39
 昆明机床                                          8.23      2.67      3.47
 一拖股份                                         12.90      4.82      3.02
 北辰实业                                          4.60      2.74      1.89
 创业环保                                          8.56      4.34      2.22
 中国中冶                                          5.19      3.09      1.89
 金风科技                                         17.19     12.92      1.50
 丽珠                                             57.10     46.75      1.38
 万科                                             20.98     19.34      1.22
 郑煤机                                            7.80      4.97      1.77
 大连港                                            3.00      1.45      2.33
 山东墨龙                                          8.17      2.36      3.90
 浙江世宝                                         35.20      9.05      4.38
 复星医药                                         25.99     27.35      1.07
 光大银行                                          4.19      3.93      1.20
 东江环保                                         18.00     13.16      1.54
 上海电气                                          8.42      3.93      2.42
 广发证券                                         18.17     17.54      1.17
 华泰证券                                         18.86     16.06      1.32
 东方证券                                         15.57      8.01      2.19
 光大证券                                         16.21     12.70      1.44
 招商证券                                         17.15     12.20      1.58
 
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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