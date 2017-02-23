版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月23日

    2月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:09时，1港元=0.88611人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为17.67%，低于上交易日收盘的17.81%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.71      5.19      1.02
 建设银行                                          5.97      6.46      1.04
 中国银行                                          3.73      4.04      1.04
 农业银行                                          3.28      3.62      1.02
 招商银行                                         19.38     21.40      1.02
 中信银行                                          7.04      5.41      1.47
 交通银行                                          6.37      6.32      1.14
 民生银行                                          9.08      8.90      1.15
 中国人寿                                         26.38     24.40      1.22
 中国平安                                         36.52     42.55      0.97
 中国太保                                         27.38     29.40      1.05
 中信证券                                         16.66     17.00      1.11
 新华人寿                                         45.48     39.75      1.29
 海通证券                                         15.76     14.54      1.22
 华能国际                                          7.60      5.33      1.61
 大唐发电                                          4.36      2.27      2.17
 华电国际                                          5.14      3.45      1.68
 中煤能源                                          6.15      4.28      1.62
 中国神华                                         17.05     16.48      1.17
 中国石油                                          8.29      6.11      1.53
 兖州煤业                                         11.15      6.48      1.94
 中国石化                                          5.88      6.19      1.07
 上海石化                                          6.79      4.87      1.57
 中海油服                                         13.30      7.96      1.89
 仪征化纤                                          3.95      1.67      2.67
 中国铝业                                          5.12      4.20      1.38
 江西铜业                                         19.72     13.92      1.60
 洛阳钼业                                          5.50      3.14      1.98
 紫金矿业                                          3.64      2.88      1.43
 马钢股份                                          3.58      2.92      1.38
 鞍钢股份                                          6.27      6.25      1.13
 重庆钢铁                                          2.52      2.36      1.20
 海螺水泥                                         21.02     27.55      0.86
 洛阳玻璃                                         25.61      6.07      4.76
 京城机电                                          9.37      3.33      3.18
 中联重科                                          4.91      4.25      1.30
 金隅股份                                          4.99      3.65      1.54
 中国国航                                          7.82      5.97      1.48
 东方航空                                          6.98      4.29      1.84
 南方航空                                          7.65      5.05      1.71
 中国远洋                                          6.23      3.87      1.82
 中海集运                                          4.22      1.85      2.57
 中集集团                                         17.27     14.08      1.38
 中海发展                                          7.31      4.80      1.72
 宁沪高速                                          8.98     10.66      0.95
 深高速                                            9.00      7.38      1.38
 成渝高速                                          5.15      3.31      1.76
 皖通高速                                         14.54      6.33      2.59
 广深铁路                                          5.35      4.81      1.26
 中国南车                                         10.47      7.58      1.56
 中国交建                                         17.71     10.32      1.94
 中国铁建                                         13.01     11.30      1.30
 中国中铁                                          9.10      6.96      1.48
 长城汽车                                         13.01      9.76      1.50
 比亚迪                                           50.31     45.50      1.25
 广汽集团                                         25.34     13.24      2.16
 青岛啤酒                                         33.58     35.65      1.06
 白云山                                           25.57     20.70      1.39
 新华制药                                         13.33      5.90      2.55
 海信科龙                                         12.35      9.13      1.53
 南京熊猫                                         15.51      7.50      2.33
 晨鸣纸业                                         12.79     10.42      1.39
 上海医药                                         22.19     20.60      1.22
 中兴通讯                                         15.66     12.76      1.38
 东方电气                                         10.79      7.95      1.53
 潍柴动力                                         11.43     14.22      0.91
 东北电气                                          8.87      2.73      3.67
 广船国际                                         34.45     17.38      2.24
 昆明机床                                          8.20      2.76      3.35
 一拖股份                                         12.61      5.11      2.78
 北辰实业                                          4.56      2.73      1.88
 创业环保                                          8.60      4.42      2.20
 中国中冶                                          5.13      3.16      1.83
 金风科技                                         16.94     12.90      1.48
 丽珠                                             58.10     50.25      1.30
 万科                                             20.79     19.74      1.19
 郑煤机                                            7.73      5.21      1.67
 大连港                                            2.95      1.50      2.22
 山东墨龙                                          8.18      2.40      3.85
 浙江世宝                                         34.55      8.98      4.34
 复星医药                                         26.03     27.50      1.07
 光大银行                                          4.19      3.98      1.19
 东江环保                                         18.01     13.02      1.56
 上海电气                                          8.42      4.09      2.32
 广发证券                                         17.83     17.48      1.15
 华泰证券                                         18.45     16.06      1.30
 东方证券                                         15.36      8.05      2.15
 光大证券                                         15.92     12.76      1.41
 招商证券                                         16.89     12.30      1.55
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐