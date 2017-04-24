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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月24日

    路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:
13时，1港元=0.88528人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为19.56%，低于上交易日收盘的20.52%。
    
  公司名       A股代码         H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                         4.82            4.99          1.09
 建设银行                                         5.90            6.23          1.07
 中国银行                                         3.57            3.70          1.09
 农业银行                                         3.32            3.54          1.06
 招商银行                                        18.91           20.45          1.04
 中信银行                                         6.17            4.99          1.40
 交通银行                                         5.97            5.93          1.14
 民生银行                                         7.83            7.93          1.12
 中国人寿                                        24.55           23.00          1.21
 中国平安                                        36.17           42.40          0.96
 中国太保                                        27.03           28.15          1.08
 中信证券                                        16.30           16.00          1.15
 新华人寿                                        42.82           37.80          1.28
 海通证券                                        14.91           12.60          1.34
 华能国际                                         7.54            5.18          1.64
 大唐发电                                         4.42            2.26          2.21
 华电国际                                         5.12            3.19          1.81
 中煤能源                                         5.72            3.85          1.68
 中国神华                                        19.30           17.86          1.22
 中国石油                                         7.77            5.51          1.59
 兖州煤业                                        11.41            6.76          1.91
 中国石化                                         5.84            6.30          1.05
 上海石化                                         6.47            4.40          1.66
 中海油服                                        11.45            7.12          1.82
 仪征化纤                                         3.46            1.43          2.73
 中国铝业                                         4.74            3.96          1.35
 江西铜业                                        15.79           11.96          1.49
 洛阳钼业                                         4.21            2.42          1.97
 紫金矿业                                         3.36            2.81          1.35
 马钢股份                                         3.12            2.57          1.37
 鞍钢股份                                         5.11            5.13          1.13
 重庆钢铁                                         2.52            1.36          2.09
 海螺水泥                                        21.78           27.50          0.89
 洛阳玻璃                                        20.78            5.08          4.62
 京城机电                                         7.89            2.88          3.09
 中联重科                                         4.45            3.80          1.32
 金隅股份                                         7.00            4.07          1.94
 中国国航                                         9.37            6.89          1.54
 东方航空                                         6.79            4.34          1.77
 南方航空                                         8.08            5.30          1.72
 中国远洋                                         5.43            3.27          1.88
 中海集运                                         3.88            1.67          2.62
 中集集团                                        16.18           13.32          1.37
 中海发展                                         6.63            4.24          1.77
 宁沪高速                                         9.47           10.90          0.98
 深高速                                           8.39            6.92          1.37
 成渝高速                                         4.93            3.33          1.67
 皖通高速                                        13.86            6.05          2.59
 广深铁路                                         5.03            4.67          1.22
 中国南车                                        10.44            7.54          1.56
 中国交建                                        17.41           10.70          1.84
 中国铁建                                        13.39           10.86          1.39
 中国中铁                                         9.08            6.67          1.54
 长城汽车                                        13.34            9.08          1.66
 比亚迪                                          50.84           45.80          1.25
 广汽集团                                        24.80           11.70          2.39
 青岛啤酒                                        32.99           34.95          1.07
 白云山                                          28.75           23.10          1.41
 新华制药                                        13.97            7.00          2.25
 海信科龙                                        14.88           11.20          1.50
 南京熊猫                                        13.97            5.89          2.68
 晨鸣纸业                                        12.14            9.89          1.39
 上海医药                                        24.20           19.66          1.39
 中兴通讯                                        17.25           14.82          1.31
 东方电气                                         9.64            6.69          1.63
 潍柴动力                                        11.00           12.58          0.99
 东北电气                                         5.96            2.20          3.06
 广船国际                                        35.22           15.72          2.53
 昆明机床                                         6.44            2.49          2.92
 一拖股份                                         9.62            4.26          2.55
 北辰实业                                         5.25            2.94          2.02
 创业环保                                        12.18            4.84          2.84
 中国中冶                                         5.09            2.94          1.96
 金风科技                                        15.67           11.08          1.60
 丽珠                                            59.79           47.75          1.41
 万科                                            20.43           20.65          1.12
 郑煤机                                           7.79            4.59          1.92
 大连港                                           2.97            1.38          2.43
 山东墨龙                                         5.35            1.33          4.54
 浙江世宝                                        24.43            7.35          3.75
 复星医药                                        30.74           29.75          1.17
 光大银行                                         3.88            3.63          1.21
 东江环保                                        18.26           12.72          1.62
 上海电气                                         8.42            3.73          2.55
 广发证券                                        16.59           16.10          1.16
 华泰证券                                        16.97           14.80          1.30
 东方证券                                        14.75            7.44          2.24
 光大证券                                        15.01           11.58          1.46
 招商证券                                        16.23           11.84          1.55
 中国银河                                        11.96            7.06          1.91
 中原证券                                         9.73            4.00          2.75
 国泰君安                                        18.44           15.84          1.31
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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