《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月25日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间17:11时，1港元=0.88471人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为17.82%，低于上交易日收盘的19.56%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.81 5.10 1.07 建设银行 5.93 6.35 1.06 中国银行 3.57 3.77 1.07 农业银行 3.33 3.62 1.04 招商银行 18.96 20.90 1.03 中信银行 6.19 5.08 1.38 交通银行 6.00 6.10 1.11 民生银行 7.84 8.04 1.10 中国人寿 24.90 23.45 1.20 中国平安 36.48 43.20 0.95 中国太保 27.27 28.55 1.08 中信证券 16.12 16.22 1.12 新华人寿 43.80 38.65 1.28 海通证券 14.72 12.74 1.31 华能国际 7.77 5.27 1.67 大唐发电 4.69 2.27 2.34 华电国际 5.20 3.24 1.81 中煤能源 5.79 3.85 1.70 中国神华 19.21 18.12 1.20 中国石油 7.74 5.53 1.58 兖州煤业 11.68 6.90 1.91 中国石化 5.79 6.43 1.02 上海石化 6.57 4.42 1.68 中海油服 11.39 7.15 1.80 仪征化纤 3.46 1.42 2.75 中国铝业 4.83 3.97 1.38 江西铜业 15.88 12.00 1.50 洛阳钼业 4.23 2.44 1.96 紫金矿业 3.36 2.83 1.34 马钢股份 3.13 2.59 1.37 鞍钢股份 5.16 5.16 1.13 重庆钢铁 2.52 1.14 2.50 海螺水泥 21.34 27.40 0.88 洛阳玻璃 20.65 5.20 4.49 京城机电 7.82 2.80 3.16 中联重科 4.47 3.80 1.33 金隅股份 7.26 4.24 1.94 中国国航 9.03 6.77 1.51 东方航空 6.70 4.32 1.75 南方航空 7.87 5.30 1.68 中国远洋 5.46 3.36 1.84 中海集运 3.89 1.69 2.60 中集集团 16.23 13.28 1.38 中海发展 6.66 4.26 1.77 宁沪高速 9.79 11.12 1.00 深高速 8.41 7.09 1.34 成渝高速 4.92 3.37 1.65 皖通高速 13.78 6.20 2.51 广深铁路 5.02 4.67 1.22 中国南车 10.26 7.62 1.52 中国交建 17.00 10.76 1.79 中国铁建 13.07 11.00 1.34 中国中铁 8.86 6.69 1.50 长城汽车 13.32 9.20 1.64 比亚迪 51.18 46.00 1.26 广汽集团 24.97 11.88 2.38 青岛啤酒 33.46 35.10 1.08 白云山 28.33 22.75 1.41 新华制药 14.30 6.94 2.33 海信科龙 15.21 11.78 1.46 南京熊猫 13.25 5.87 2.55 晨鸣纸业 11.91 9.25 1.46 上海医药 23.68 20.35 1.32 中兴通讯 17.66 14.66 1.36 东方电气 9.52 6.96 1.55 潍柴动力 10.99 12.78 0.97 东北电气 6.02 2.20 3.09 广船国际 38.53 16.48 2.64 昆明机床 6.44 2.49 2.92 一拖股份 9.63 4.28 2.54 北辰实业 5.43 3.01 2.04 创业环保 13.40 4.99 3.04 中国中冶 5.04 2.94 1.94 金风科技 15.52 10.88 1.61 丽珠 60.50 47.75 1.43 万科 20.55 20.80 1.12 郑煤机 7.79 4.58 1.92 大连港 3.00 1.39 2.44 山东墨龙 5.34 1.27 4.75 浙江世宝 24.77 7.50 3.73 复星医药 30.27 29.90 1.14 光大银行 3.89 3.68 1.19 东江环保 18.30 12.90 1.60 上海电气 8.42 3.72 2.56 广发证券 16.52 16.24 1.15 华泰证券 16.81 14.94 1.27 东方证券 14.62 7.51 2.20 光大证券 14.82 11.62 1.44 招商证券 16.04 11.88 1.53 中国银河 11.90 7.13 1.89 中原证券 9.78 4.09 2.70 国泰君安 18.19 15.84 1.30 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，