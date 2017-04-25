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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 17:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月25日

    路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间17:11时，1港元=0.88471人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为17.82%，低于上交易日收盘的19.56%。
    
   公司名      A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元    A/H股比价
                                                          )        
 工商银行                                      4.81          5.10          1.07
 建设银行                                      5.93          6.35          1.06
 中国银行                                      3.57          3.77          1.07
 农业银行                                      3.33          3.62          1.04
 招商银行                                     18.96         20.90          1.03
 中信银行                                      6.19          5.08          1.38
 交通银行                                      6.00          6.10          1.11
 民生银行                                      7.84          8.04          1.10
 中国人寿                                     24.90         23.45          1.20
 中国平安                                     36.48         43.20          0.95
 中国太保                                     27.27         28.55          1.08
 中信证券                                     16.12         16.22          1.12
 新华人寿                                     43.80         38.65          1.28
 海通证券                                     14.72         12.74          1.31
 华能国际                                      7.77          5.27          1.67
 大唐发电                                      4.69          2.27          2.34
 华电国际                                      5.20          3.24          1.81
 中煤能源                                      5.79          3.85          1.70
 中国神华                                     19.21         18.12          1.20
 中国石油                                      7.74          5.53          1.58
 兖州煤业                                     11.68          6.90          1.91
 中国石化                                      5.79          6.43          1.02
 上海石化                                      6.57          4.42          1.68
 中海油服                                     11.39          7.15          1.80
 仪征化纤                                      3.46          1.42          2.75
 中国铝业                                      4.83          3.97          1.38
 江西铜业                                     15.88         12.00          1.50
 洛阳钼业                                      4.23          2.44          1.96
 紫金矿业                                      3.36          2.83          1.34
 马钢股份                                      3.13          2.59          1.37
 鞍钢股份                                      5.16          5.16          1.13
 重庆钢铁                                      2.52          1.14          2.50
 海螺水泥                                     21.34         27.40          0.88
 洛阳玻璃                                     20.65          5.20          4.49
 京城机电                                      7.82          2.80          3.16
 中联重科                                      4.47          3.80          1.33
 金隅股份                                      7.26          4.24          1.94
 中国国航                                      9.03          6.77          1.51
 东方航空                                      6.70          4.32          1.75
 南方航空                                      7.87          5.30          1.68
 中国远洋                                      5.46          3.36          1.84
 中海集运                                      3.89          1.69          2.60
 中集集团                                     16.23         13.28          1.38
 中海发展                                      6.66          4.26          1.77
 宁沪高速                                      9.79         11.12          1.00
 深高速                                        8.41          7.09          1.34
 成渝高速                                      4.92          3.37          1.65
 皖通高速                                     13.78          6.20          2.51
 广深铁路                                      5.02          4.67          1.22
 中国南车                                     10.26          7.62          1.52
 中国交建                                     17.00         10.76          1.79
 中国铁建                                     13.07         11.00          1.34
 中国中铁                                      8.86          6.69          1.50
 长城汽车                                     13.32          9.20          1.64
 比亚迪                                       51.18         46.00          1.26
 广汽集团                                     24.97         11.88          2.38
 青岛啤酒                                     33.46         35.10          1.08
 白云山                                       28.33         22.75          1.41
 新华制药                                     14.30          6.94          2.33
 海信科龙                                     15.21         11.78          1.46
 南京熊猫                                     13.25          5.87          2.55
 晨鸣纸业                                     11.91          9.25          1.46
 上海医药                                     23.68         20.35          1.32
 中兴通讯                                     17.66         14.66          1.36
 东方电气                                      9.52          6.96          1.55
 潍柴动力                                     10.99         12.78          0.97
 东北电气                                      6.02          2.20          3.09
 广船国际                                     38.53         16.48          2.64
 昆明机床                                      6.44          2.49          2.92
 一拖股份                                      9.63          4.28          2.54
 北辰实业                                      5.43          3.01          2.04
 创业环保                                     13.40          4.99          3.04
 中国中冶                                      5.04          2.94          1.94
 金风科技                                     15.52         10.88          1.61
 丽珠                                         60.50         47.75          1.43
 万科                                         20.55         20.80          1.12
 郑煤机                                        7.79          4.58          1.92
 大连港                                        3.00          1.39          2.44
 山东墨龙                                      5.34          1.27          4.75
 浙江世宝                                     24.77          7.50          3.73
 复星医药                                     30.27         29.90          1.14
 光大银行                                      3.89          3.68          1.19
 东江环保                                     18.30         12.90          1.60
 上海电气                                      8.42          3.72          2.56
 广发证券                                     16.52         16.24          1.15
 华泰证券                                     16.81         14.94          1.27
 东方证券                                     14.62          7.51          2.20
 光大证券                                     14.82         11.62          1.44
 招商证券                                     16.04         11.88          1.53
 中国银河                                     11.90          7.13          1.89
 中原证券                                      9.78          4.09          2.70
 国泰君安                                     18.19         15.84          1.30
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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