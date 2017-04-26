《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行 3.35 3.63 1.04 招商银行 19.11 21.05 1.03 中信银行 6.02 5.01 1.36 交通银行 6.01 6.11 1.11 民生银行 7.71 7.88 1.11 中国人寿 25.48 23.80 1.21 中国平安 37.51 43.55 0.97 中国太保 27.64 29.15 1.07 中信证券 16.20 16.28 1.12 新华人寿 44.80 39.35 1.29 海通证券 14.68 12.86 1.29 华能国际 7.80 5.25 1.68 大唐发电 4.68 2.31 2.29 华电国际 5.16 3.25 1.79 中煤能源 5.78 3.86 1.69 中国神华 19.15 18.08 1.20 中国石油 7.73 5.52 1.58 兖州煤业 11.64 6.86 1.92 中国石化 5.78 6.43 1.02 上海石化 6.50 4.41 1.66 中海油服 11.37 7.13 1.80 仪征化纤 3.26 1.42 2.59 中国铝业 4.80 3.96 1.37 江西铜业 16.14 12.06 1.51 洛阳钼业 4.27 2.37 2.04 紫金矿业 3.35 2.79 1.36 马钢股份 3.16 2.58 1.38 鞍钢股份 5.19 5.13 1.14 重庆钢铁 2.52 1.31 2.17 海螺水泥 21.52 27.70 0.88 洛阳玻璃 20.62 5.19 4.49 京城机电 7.91 2.74 3.26 中联重科 4.50 3.80 1.34 金隅股份 7.99 4.25 2.12 中国国航 8.73 6.77 1.46 东方航空 6.51 4.25 1.73 南方航空 7.66 5.29 1.64 中国远洋 5.44 3.32 1.85 中海集运 3.88 1.67 2.62 中集集团 15.98 13.26 1.36 中海发展 6.64 4.28 1.75 宁沪高速 9.80 11.34 0.98 深高速 8.42 7.01 1.36 成渝高速 4.99 3.36 1.68 皖通高速 14.00 6.23 2.54 广深铁路 5.00 4.67 1.21 中国南车 10.24 7.55 1.53 中国交建 16.64 10.84 1.73 中国铁建 12.86 11.06 1.31 中国中铁 8.79 6.60 1.50 长城汽车 13.46 9.05 1.68 比亚迪 52.52 45.95 1.29 广汽集团 25.33 11.82 2.42 青岛啤酒 32.75 35.30 1.05 白云山 28.55 23.45 1.38 新华制药 14.39 6.84 2.38 海信科龙 14.50 11.40 1.44 南京熊猫 13.21 5.90 2.53 晨鸣纸业 11.92 9.02 1.49 上海医药 23.60 19.98 1.33 中兴通讯 17.92 15.00 1.35 东方电气 9.49 6.96 1.54 潍柴动力 11.16 12.98 0.97 东北电气 6.10 2.15 3.20 广船国际 35.21 15.88 2.50 昆明机床 6.44 2.49 2.92 一拖股份 9.55 4.27 2.53 北辰实业 5.48 2.96 2.09 创业环保 14.74 5.16 3.23 中国中冶 4.99 2.97 1.90 金风科技 15.41 11.38 1.53 丽珠 59.57 47.75 1.41 万科 20.36 20.25 1.14 郑煤机 7.79 4.79 1.84 大连港 3.00 1.40 2.42 山东墨龙 5.37 1.38 4.40 浙江世宝 24.74 7.50 3.73 复星医药 29.89 29.90 1.13 光大银行 3.88 3.64 1.20 东江环保 18.65 12.80 1.65 上海电气 8.42 3.71 2.56 广发证券 16.73 16.32 1.16 华泰证券 16.93 15.24 1.25 东方证券 14.65 7.51 2.20 光大证券 14.82 11.56 1.45 招商证券 16.08 12.00 1.51 中国银河 12.26 7.19 1.93 中原证券 10.32 4.16 2.80 国泰君安 18.22 15.84 1.30 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。