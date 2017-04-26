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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月26日

    路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26
时，1港元=0.88532人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1
7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。
    
   公司名       A股代码       H股代码      A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          4.87             5.14          1.07
 建设银行                                          5.98             6.37          1.06
 中国银行                                          3.58             3.79          1.07
 农业银行                                          3.35             3.63          1.04
 招商银行                                         19.11            21.05          1.03
 中信银行                                          6.02             5.01          1.36
 交通银行                                          6.01             6.11          1.11
 民生银行                                          7.71             7.88          1.11
 中国人寿                                         25.48            23.80          1.21
 中国平安                                         37.51            43.55          0.97
 中国太保                                         27.64            29.15          1.07
 中信证券                                         16.20            16.28          1.12
 新华人寿                                         44.80            39.35          1.29
 海通证券                                         14.68            12.86          1.29
 华能国际                                          7.80             5.25          1.68
 大唐发电                                          4.68             2.31          2.29
 华电国际                                          5.16             3.25          1.79
 中煤能源                                          5.78             3.86          1.69
 中国神华                                         19.15            18.08          1.20
 中国石油                                          7.73             5.52          1.58
 兖州煤业                                         11.64             6.86          1.92
 中国石化                                          5.78             6.43          1.02
 上海石化                                          6.50             4.41          1.66
 中海油服                                         11.37             7.13          1.80
 仪征化纤                                          3.26             1.42          2.59
 中国铝业                                          4.80             3.96          1.37
 江西铜业                                         16.14            12.06          1.51
 洛阳钼业                                          4.27             2.37          2.04
 紫金矿业                                          3.35             2.79          1.36
 马钢股份                                          3.16             2.58          1.38
 鞍钢股份                                          5.19             5.13          1.14
 重庆钢铁                                          2.52             1.31          2.17
 海螺水泥                                         21.52            27.70          0.88
 洛阳玻璃                                         20.62             5.19          4.49
 京城机电                                          7.91             2.74          3.26
 中联重科                                          4.50             3.80          1.34
 金隅股份                                          7.99             4.25          2.12
 中国国航                                          8.73             6.77          1.46
 东方航空                                          6.51             4.25          1.73
 南方航空                                          7.66             5.29          1.64
 中国远洋                                          5.44             3.32          1.85
 中海集运                                          3.88             1.67          2.62
 中集集团                                         15.98            13.26          1.36
 中海发展                                          6.64             4.28          1.75
 宁沪高速                                          9.80            11.34          0.98
 深高速                                            8.42             7.01          1.36
 成渝高速                                          4.99             3.36          1.68
 皖通高速                                         14.00             6.23          2.54
 广深铁路                                          5.00             4.67          1.21
 中国南车                                         10.24             7.55          1.53
 中国交建                                         16.64            10.84          1.73
 中国铁建                                         12.86            11.06          1.31
 中国中铁                                          8.79             6.60          1.50
 长城汽车                                         13.46             9.05          1.68
 比亚迪                                           52.52            45.95          1.29
 广汽集团                                         25.33            11.82          2.42
 青岛啤酒                                         32.75            35.30          1.05
 白云山                                           28.55            23.45          1.38
 新华制药                                         14.39             6.84          2.38
 海信科龙                                         14.50            11.40          1.44
 南京熊猫                                         13.21             5.90          2.53
 晨鸣纸业                                         11.92             9.02          1.49
 上海医药                                         23.60            19.98          1.33
 中兴通讯                                         17.92            15.00          1.35
 东方电气                                          9.49             6.96          1.54
 潍柴动力                                         11.16            12.98          0.97
 东北电气                                          6.10             2.15          3.20
 广船国际                                         35.21            15.88          2.50
 昆明机床                                          6.44             2.49          2.92
 一拖股份                                          9.55             4.27          2.53
 北辰实业                                          5.48             2.96          2.09
 创业环保                                         14.74             5.16          3.23
 中国中冶                                          4.99             2.97          1.90
 金风科技                                         15.41            11.38          1.53
 丽珠                                             59.57            47.75          1.41
 万科                                             20.36            20.25          1.14
 郑煤机                                            7.79             4.79          1.84
 大连港                                            3.00             1.40          2.42
 山东墨龙                                          5.37             1.38          4.40
 浙江世宝                                         24.74             7.50          3.73
 复星医药                                         29.89            29.90          1.13
 光大银行                                          3.88             3.64          1.20
 东江环保                                         18.65            12.80          1.65
 上海电气                                          8.42             3.71          2.56
 广发证券                                         16.73            16.32          1.16
 华泰证券                                         16.93            15.24          1.25
 东方证券                                         14.65             7.51          2.20
 光大证券                                         14.82            11.56          1.45
 招商证券                                         16.08            12.00          1.51
 中国银河                                         12.26             7.19          1.93
 中原证券                                         10.32             4.16          2.80
 国泰君安                                         18.22            15.84          1.30
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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