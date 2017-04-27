版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月27日

    路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.88575人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。
    
  公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元    A/H股比价
                                                          )        
 工商银行                                      4.88          5.11          1.08
 建设银行                                      5.96          6.34          1.06
 中国银行                                      3.59          3.78          1.07
 农业银行                                      3.38          3.60          1.06
 招商银行                                     18.98         20.50          1.05
 中信银行                                      6.00          4.95          1.37
 交通银行                                      6.02          6.04          1.13
 民生银行                                      7.87          7.76          1.14
 中国人寿                                     26.01         23.75          1.24
 中国平安                                     37.82         44.00          0.97
 中国太保                                     27.76         29.10          1.08
 中信证券                                     16.23         16.26          1.13
 新华人寿                                     44.82         39.05          1.30
 海通证券                                     14.84         12.80          1.31
 华能国际                                      7.82          5.35          1.65
 大唐发电                                      4.70          2.30          2.31
 华电国际                                      5.22          3.28          1.80
 中煤能源                                      5.79          3.78          1.73
 中国神华                                     19.31         18.14          1.20
 中国石油                                      7.80          5.49          1.60
 兖州煤业                                     11.55          6.71          1.94
 中国石化                                      5.78          6.34          1.03
 上海石化                                      6.57          4.33          1.71
 中海油服                                     11.27          7.15          1.78
 仪征化纤                                      3.15          1.32          2.69
 中国铝业                                      4.84          3.89          1.40
 江西铜业                                     16.28         11.98          1.53
 洛阳钼业                                      4.38          2.40          2.06
 紫金矿业                                      3.35          2.78          1.36
 马钢股份                                      3.14          2.52          1.41
 鞍钢股份                                      5.18          5.03          1.16
 重庆钢铁                                      2.52          1.27          2.24
 海螺水泥                                     21.17         26.65          0.90
 洛阳玻璃                                     20.27          5.09          4.50
 京城机电                                      7.90          2.69          3.32
 中联重科                                      4.52          3.70          1.38
 金隅股份                                      7.71          4.22          2.06
 中国国航                                      9.04          6.84          1.49
 东方航空                                      6.59          4.21          1.77
 南方航空                                      7.74          5.29          1.65
 中国远洋                                      5.49          3.35          1.85
 中海集运                                      3.90          1.66          2.65
 中集集团                                     15.90         13.04          1.38
 中海发展                                      6.69          4.27          1.77
 宁沪高速                                      9.73         11.46          0.96
 深高速                                        8.56          7.12          1.36
 成渝高速                                      5.01          3.40          1.66
 皖通高速                                     14.05          6.16          2.58
 广深铁路                                      4.78          4.31          1.25
 中国南车                                     10.20          7.52          1.53
 中国交建                                     17.16         10.60          1.83
 中国铁建                                     13.02         10.92          1.35
 中国中铁                                      8.79          6.60          1.50
 长城汽车                                     13.09          8.93          1.65
 比亚迪                                       52.09         45.90          1.28
 广汽集团                                     25.51         12.06          2.39
 青岛啤酒                                     32.22         34.90          1.04
 白云山                                       27.89         22.80          1.38
 新华制药                                     14.63          6.85          2.41
 海信科龙                                     14.60         11.24          1.47
 南京熊猫                                     13.20          5.79          2.57
 晨鸣纸业                                     11.92          8.89          1.51
 上海医药                                     23.75         19.80          1.35
 中兴通讯                                     17.87         14.96          1.35
 东方电气                                      9.54          6.94          1.55
 潍柴动力                                     11.17         12.58          1.00
 东北电气                                      6.09          2.06          3.34
 广船国际                                     32.84         15.52          2.39
 昆明机床                                      6.44          2.49          2.92
 一拖股份                                      9.44          4.15          2.57
 北辰实业                                      5.49          2.99          2.07
 创业环保                                     15.89          5.13          3.50
 中国中冶                                      5.03          2.93          1.94
 金风科技                                     14.87         11.30          1.49
 丽珠                                         59.91         47.70          1.42
 万科                                         19.76         19.90          1.12
 郑煤机                                        7.79          4.85          1.81
 大连港                                        3.05          1.39          2.48
 山东墨龙                                      5.38          1.36          4.47
 浙江世宝                                     25.42          7.42          3.87
 复星医药                                     30.20         29.95          1.14
 光大银行                                      3.86          3.62          1.20
 东江环保                                     18.90         12.84          1.66
 上海电气                                      8.42          3.69          2.58
 广发证券                                     16.70         16.26          1.16
 华泰证券                                     16.90         15.18          1.26
 东方证券                                     14.55          7.55          2.18
 光大证券                                     14.76         11.56          1.44
 招商证券                                     15.94         11.90          1.51
 中国银河                                     12.38          7.12          1.96
 中原证券                                     10.60          4.17          2.87
 国泰君安                                     18.20         15.84          1.30
 
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐