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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 16:52 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月28日

    路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间1
6:51时，1港元=0.88653人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为19.51%，高于上交易日收盘的18.95%。
    
  公司名      A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.88           5.08           1.08
 建设银行                                      5.98           6.32           1.07
 中国银行                                      3.59           3.77           1.07
 农业银行                                      3.38           3.59           1.06
 招商银行                                     19.13          20.20           1.07
 中信银行                                      6.02           4.93           1.38
 交通银行                                      6.02           5.99           1.13
 民生银行                                      7.87           7.66           1.16
 中国人寿                                     26.13          23.65           1.25
 中国平安                                     37.96          43.80           0.98
 中国太保                                     27.75          28.75           1.09
 中信证券                                     16.23          16.32           1.12
 新华人寿                                     44.84          38.45           1.32
 海通证券                                     14.85          12.84           1.30
 华能国际                                      7.80           5.37           1.64
 大唐发电                                      4.78           2.32           2.32
 华电国际                                      5.20           3.28           1.79
 中煤能源                                      5.82           3.78           1.74
 中国神华                                     19.47          18.14           1.21
 中国石油                                      7.80           5.48           1.61
 兖州煤业                                     11.81           6.73           1.98
 中国石化                                      5.78           6.30           1.03
 上海石化                                      6.61           4.35           1.71
 中海油服                                     11.43           7.18           1.80
 仪征化纤                                      3.25           1.36           2.70
 中国铝业                                      4.85           3.83           1.43
 江西铜业                                     16.42          12.14           1.53
 洛阳钼业                                      4.40           2.37           2.09
 紫金矿业                                      3.38           2.75           1.39
 马钢股份                                      3.22           2.63           1.38
 鞍钢股份                                      5.33           5.23           1.15
 重庆钢铁                                      2.52           1.24           2.29
 海螺水泥                                     21.20          27.25           0.88
 洛阳玻璃                                     20.53           5.10           4.54
 京城机电                                      8.16           2.82           3.26
 中联重科                                      4.49           3.69           1.37
 金隅股份                                      8.08           4.17           2.19
 中国国航                                      8.89           6.89           1.46
 东方航空                                      6.57           4.08           1.82
 南方航空                                      7.70           5.18           1.68
 中国远洋                                      5.50           3.40           1.82
 中海集运                                      3.90           1.69           2.60
 中集集团                                     16.17          13.40           1.36
 中海发展                                      6.67           4.25           1.77
 宁沪高速                                      9.70          11.48           0.95
 深高速                                        8.66           7.09           1.38
 成渝高速                                      5.00           3.41           1.65
 皖通高速                                     14.17           6.17           2.59
 广深铁路                                      4.70           4.22           1.26
 中国南车                                     10.10           7.59           1.50
 中国交建                                     17.33          10.70           1.83
 中国铁建                                     13.04          10.88           1.35
 中国中铁                                      8.78           6.60           1.50
 长城汽车                                     12.62           8.44           1.69
 比亚迪                                       51.88          45.85           1.28
 广汽集团                                     25.50          12.10           2.38
 青岛啤酒                                     31.99          35.00           1.03
 白云山                                       27.65          22.25           1.40
 新华制药                                     14.54           6.87           2.39
 海信科龙                                     14.01          10.88           1.45
 南京熊猫                                     13.26           5.78           2.59
 晨鸣纸业                                     11.93           8.95           1.50
 上海医药                                     23.74          20.60           1.30
 中兴通讯                                     17.76          15.00           1.34
 东方电气                                      9.50           6.86           1.56
 潍柴动力                                     11.22          12.62           1.00
 东北电气                                      6.14           2.09           3.31
 广船国际                                     32.73          15.52           2.38
 昆明机床                                      6.44           2.49           2.92
 一拖股份                                      9.48           4.20           2.55
 北辰实业                                      5.75           3.01           2.15
 创业环保                                     17.30           5.29           3.69
 中国中冶                                      5.05           2.88           1.98
 金风科技                                     15.01          11.34           1.49
 丽珠                                         59.42          49.10           1.37
 万科                                         19.50          19.74           1.11
 郑煤机                                        7.79           4.85           1.81
 大连港                                        3.04           1.38           2.48
 山东墨龙                                      5.43           1.36           4.50
 浙江世宝                                     25.59           7.41           3.90
 复星医药                                     29.54          29.35           1.14
 光大银行                                      3.86           3.65           1.19
 东江环保                                     19.11          12.88           1.67
 上海电气                                      8.42           3.67           2.59
 广发证券                                     16.73          16.10           1.17
 华泰证券                                     17.00          15.08           1.27
 东方证券                                     14.55           7.58           2.17
 光大证券                                     14.76          11.52           1.45
 招商证券                                     15.94          11.86           1.52
 中国银河                                     12.30           7.10           1.95
 中原证券                                     10.52           4.13           2.87
 国泰君安                                     18.20          15.84           1.30
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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