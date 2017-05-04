《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月4日

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透5月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:17时，1港 元=0.88622人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.54% ，高于上交易日收盘的18.64%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.81 5.03 1.08 建设银行 5.89 6.27 1.06 中国银行 3.53 3.72 1.07 农业银行 3.32 3.53 1.06 招商银行 18.75 19.96 1.06 中信银行 5.87 4.84 1.37 交通银行 5.92 5.89 1.13 民生银行 7.71 7.42 1.17 中国人寿 26.05 23.50 1.25 中国平安 37.82 43.55 0.98 中国太保 27.32 28.20 1.09 中信证券 16.06 16.00 1.13 新华人寿 45.78 38.15 1.35 海通证券 14.54 12.70 1.29 华能国际 7.56 5.33 1.60 大唐发电 4.57 2.34 2.20 华电国际 4.77 3.20 1.68 中煤能源 5.62 3.70 1.71 中国神华 19.89 18.48 1.21 中国石油 7.58 5.37 1.59 兖州煤业 11.92 6.51 2.07 中国石化 5.71 6.19 1.04 上海石化 6.43 4.36 1.66 中海油服 10.95 6.79 1.82 仪征化纤 3.18 1.29 2.78 中国铝业 4.41 3.66 1.36 江西铜业 15.74 11.82 1.50 洛阳钼业 4.36 2.36 2.08 紫金矿业 3.33 2.65 1.42 马钢股份 3.17 2.54 1.41 鞍钢股份 5.25 4.98 1.19 重庆钢铁 2.52 1.14 2.49 海螺水泥 20.43 25.95 0.89 洛阳玻璃 21.11 5.06 4.71 京城机电 8.32 2.49 3.77 中联重科 4.49 3.61 1.40 金隅股份 7.92 4.02 2.22 中国国航 9.23 6.80 1.53 东方航空 6.57 4.21 1.76 南方航空 7.80 5.28 1.67 中国远洋 5.58 3.34 1.89 中海集运 3.88 1.67 2.62 中集集团 15.75 13.16 1.35 中海发展 6.66 4.23 1.78 宁沪高速 9.38 11.20 0.95 深高速 8.64 7.29 1.34 成渝高速 4.92 3.33 1.67 皖通高速 13.51 6.09 2.50 广深铁路 4.62 4.20 1.24 中国南车 9.90 7.47 1.50 中国交建 17.56 10.60 1.87 中国铁建 13.05 10.76 1.37 中国中铁 8.87 6.49 1.54 长城汽车 12.28 8.11 1.71 比亚迪 48.71 44.00 1.25 广汽集团 26.49 12.96 2.31 青岛啤酒 31.37 34.95 1.01 白云山 27.37 21.50 1.44 新华制药 14.04 6.83 2.32 海信科龙 14.55 11.18 1.47 南京熊猫 12.93 5.24 2.78 晨鸣纸业 11.69 8.88 1.49 上海医药 23.96 20.90 1.29 中兴通讯 17.83 14.74 1.36 东方电气 9.70 6.83 1.60 潍柴动力 11.00 12.30 1.01 东北电气 6.20 2.00 3.50 广船国际 30.64 14.38 2.40 昆明机床 6.44 2.49 2.92 一拖股份 9.31 4.09 2.57 北辰实业 5.79 2.99 2.19 创业环保 18.40 5.16 4.02 中国中冶 5.23 2.86 2.06 金风科技 15.17 11.24 1.52 丽珠 61.30 50.95 1.36 万科 19.02 19.76 1.09 郑煤机 7.79 4.60 1.91 大连港 3.03 1.38 2.48 山东墨龙 5.34 1.33 4.53 浙江世宝 25.26 7.46 3.82 复星医药 29.33 29.60 1.12 光大银行 3.86 3.58 1.22 东江环保 18.57 12.60 1.66 上海电气 8.42 3.60 2.64 广发证券 16.28 15.78 1.16 华泰证券 16.50 14.62 1.27 东方证券 14.39 7.45 2.18 光大证券 14.62 11.18 1.48 招商证券 15.80 11.88 1.50 中国银河 12.11 6.88 1.99 中原证券 10.39 4.08 2.87 国泰君安 17.90 15.66 1.29 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)