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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月4日

    路透5月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:17时，1港
元=0.88622人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.54%
，高于上交易日收盘的18.64%。
    公司名        A股代码        H股代码      A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                              4.81            5.03             1.08
 建设银行                                              5.89            6.27             1.06
 中国银行                                              3.53            3.72             1.07
 农业银行                                              3.32            3.53             1.06
 招商银行                                             18.75           19.96             1.06
 中信银行                                              5.87            4.84             1.37
 交通银行                                              5.92            5.89             1.13
 民生银行                                              7.71            7.42             1.17
 中国人寿                                             26.05           23.50             1.25
 中国平安                                             37.82           43.55             0.98
 中国太保                                             27.32           28.20             1.09
 中信证券                                             16.06           16.00             1.13
 新华人寿                                             45.78           38.15             1.35
 海通证券                                             14.54           12.70             1.29
 华能国际                                              7.56            5.33             1.60
 大唐发电                                              4.57            2.34             2.20
 华电国际                                              4.77            3.20             1.68
 中煤能源                                              5.62            3.70             1.71
 中国神华                                             19.89           18.48             1.21
 中国石油                                              7.58            5.37             1.59
 兖州煤业                                             11.92            6.51             2.07
 中国石化                                              5.71            6.19             1.04
 上海石化                                              6.43            4.36             1.66
 中海油服                                             10.95            6.79             1.82
 仪征化纤                                              3.18            1.29             2.78
 中国铝业                                              4.41            3.66             1.36
 江西铜业                                             15.74           11.82             1.50
 洛阳钼业                                              4.36            2.36             2.08
 紫金矿业                                              3.33            2.65             1.42
 马钢股份                                              3.17            2.54             1.41
 鞍钢股份                                              5.25            4.98             1.19
 重庆钢铁                                              2.52            1.14             2.49
 海螺水泥                                             20.43           25.95             0.89
 洛阳玻璃                                             21.11            5.06             4.71
 京城机电                                              8.32            2.49             3.77
 中联重科                                              4.49            3.61             1.40
 金隅股份                                              7.92            4.02             2.22
 中国国航                                              9.23            6.80             1.53
 东方航空                                              6.57            4.21             1.76
 南方航空                                              7.80            5.28             1.67
 中国远洋                                              5.58            3.34             1.89
 中海集运                                              3.88            1.67             2.62
 中集集团                                             15.75           13.16             1.35
 中海发展                                              6.66            4.23             1.78
 宁沪高速                                              9.38           11.20             0.95
 深高速                                                8.64            7.29             1.34
 成渝高速                                              4.92            3.33             1.67
 皖通高速                                             13.51            6.09             2.50
 广深铁路                                              4.62            4.20             1.24
 中国南车                                              9.90            7.47             1.50
 中国交建                                             17.56           10.60             1.87
 中国铁建                                             13.05           10.76             1.37
 中国中铁                                              8.87            6.49             1.54
 长城汽车                                             12.28            8.11             1.71
 比亚迪                                               48.71           44.00             1.25
 广汽集团                                             26.49           12.96             2.31
 青岛啤酒                                             31.37           34.95             1.01
 白云山                                               27.37           21.50             1.44
 新华制药                                             14.04            6.83             2.32
 海信科龙                                             14.55           11.18             1.47
 南京熊猫                                             12.93            5.24             2.78
 晨鸣纸业                                             11.69            8.88             1.49
 上海医药                                             23.96           20.90             1.29
 中兴通讯                                             17.83           14.74             1.36
 东方电气                                              9.70            6.83             1.60
 潍柴动力                                             11.00           12.30             1.01
 东北电气                                              6.20            2.00             3.50
 广船国际                                             30.64           14.38             2.40
 昆明机床                                              6.44            2.49             2.92
 一拖股份                                              9.31            4.09             2.57
 北辰实业                                              5.79            2.99             2.19
 创业环保                                             18.40            5.16             4.02
 中国中冶                                              5.23            2.86             2.06
 金风科技                                             15.17           11.24             1.52
 丽珠                                                 61.30           50.95             1.36
 万科                                                 19.02           19.76             1.09
 郑煤机                                                7.79            4.60             1.91
 大连港                                                3.03            1.38             2.48
 山东墨龙                                              5.34            1.33             4.53
 浙江世宝                                             25.26            7.46             3.82
 复星医药                                             29.33           29.60             1.12
 光大银行                                              3.86            3.58             1.22
 东江环保                                             18.57           12.60             1.66
 上海电气                                              8.42            3.60             2.64
 广发证券                                             16.28           15.78             1.16
 华泰证券                                             16.50           14.62             1.27
 东方证券                                             14.39            7.45             2.18
 光大证券                                             14.62           11.18             1.48
 招商证券                                             15.80           11.88             1.50
 中国银河                                             12.11            6.88             1.99
 中原证券                                             10.39            4.08             2.87
 国泰君安                                             17.90           15.66             1.29
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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