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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月5日

    路透5月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16
:16时，1港元=0.88631人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为21.15%，高于上交易日收盘的19.54%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                             )        
 工商银行                                         4.86          4.96          1.11
 建设银行                                         5.94          6.16          1.09
 中国银行                                         3.54          3.68          1.09
 农业银行                                         3.33          3.49          1.08
 招商银行                                        18.80         19.86          1.07
 中信银行                                         5.84          4.76          1.38
 交通银行                                         5.93          5.78          1.16
 民生银行                                         7.71          7.33          1.19
 中国人寿                                        25.77         22.90          1.27
 中国平安                                        37.26         42.95          0.98
 中国太保                                        27.34         27.80          1.11
 中信证券                                        15.78         15.70          1.13
 新华人寿                                        45.91         37.10          1.40
 海通证券                                        14.59         12.48          1.32
 华能国际                                         7.56          5.22          1.63
 大唐发电                                         4.61          2.29          2.27
 华电国际                                         4.76          3.17          1.69
 中煤能源                                         5.41          3.52          1.73
 中国神华                                        19.78         17.84          1.25
 中国石油                                         7.55          5.24          1.63
 兖州煤业                                        11.23          6.20          2.04
 中国石化                                         5.64          6.02          1.06
 上海石化                                         6.34          4.32          1.66
 中海油服                                        10.61          6.63          1.81
 仪征化纤                                         3.17          1.30          2.75
 中国铝业                                         4.42          3.54          1.41
 江西铜业                                        15.24         11.54          1.49
 洛阳钼业                                         4.27          2.30          2.09
 紫金矿业                                         3.30          2.59          1.44
 马钢股份                                         3.09          2.51          1.39
 鞍钢股份                                         5.14          4.91          1.18
 重庆钢铁                                         2.52          1.10          2.58
 海螺水泥                                        20.13         25.45          0.89
 洛阳玻璃                                        20.40          4.90          4.70
 京城机电                                         8.06          2.28          3.99
 中联重科                                         4.39          3.49          1.42
 金隅股份                                         7.77          3.89          2.25
 中国国航                                         9.23          6.79          1.53
 东方航空                                         6.59          4.18          1.78
 南方航空                                         7.91          5.26          1.70
 中国远洋                                         5.44          3.25          1.89
 中海集运                                         3.83          1.64          2.63
 中集集团                                        15.20         12.70          1.35
 中海发展                                         6.49          4.20          1.74
 宁沪高速                                         9.33         10.96          0.96
 深高速                                           8.55          7.13          1.35
 成渝高速                                         4.78          3.28          1.64
 皖通高速                                        13.33          6.04          2.49
 广深铁路                                         4.64          4.19          1.25
 中国南车                                         9.93          7.34          1.53
 中国交建                                        17.59         10.42          1.90
 中国铁建                                        13.05         10.80          1.36
 中国中铁                                         8.89          6.47          1.55
 长城汽车                                        12.26          8.04          1.72
 比亚迪                                          48.34         43.55          1.25
 广汽集团                                        26.75         12.80          2.36
 青岛啤酒                                        31.45         33.60          1.06
 白云山                                          26.75         21.20          1.42
 新华制药                                        13.70          6.80          2.27
 海信科龙                                        14.08         10.64          1.49
 南京熊猫                                        12.34          4.98          2.80
 晨鸣纸业                                        11.69          8.75          1.51
 上海医药                                        24.00         20.30          1.33
 中兴通讯                                        17.60         14.32          1.39
 东方电气                                         9.52          6.79          1.58
 潍柴动力                                        10.63         11.96          1.00
 东北电气                                         6.48          2.06          3.55
 广船国际                                        30.00         13.98          2.42
 昆明机床                                         6.44          2.49          2.92
 一拖股份                                         9.01          4.01          2.54
 北辰实业                                         5.75          3.00          2.16
 创业环保                                        17.34          4.88          4.01
 中国中冶                                         5.22          2.78          2.12
 金风科技                                        14.96         11.08          1.52
 丽珠                                            60.10         49.30          1.38
 万科                                            18.89         19.42          1.10
 郑煤机                                           7.79          4.31          2.04
 大连港                                           3.00          1.36          2.49
 山东墨龙                                         5.07          1.29          4.43
 浙江世宝                                        25.00          7.35          3.84
 复星医药                                        29.92         29.55          1.14
 光大银行                                         3.86          3.53          1.23
 东江环保                                        18.00         12.36          1.64
 上海电气                                         8.42          3.51          2.71
 广发证券                                        15.85         15.48          1.16
 华泰证券                                        16.53         14.26          1.31
 东方证券                                        14.42          7.30          2.23
 光大证券                                        14.62         11.04          1.49
 招商证券                                        15.82         11.84          1.51
 中国银河                                        11.88          6.71          2.00
 中原证券                                        10.10          3.95          2.88
 国泰君安                                        17.86         15.50          1.30
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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