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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月8日

    5月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.88677人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.86%，低于上交易日收盘的21.15%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.90      5.01      1.10
 建设银行                                          5.93      6.21      1.08
 中国银行                                          3.57      3.70      1.09
 农业银行                                          3.37      3.52      1.08
 招商银行                                         18.79     19.84      1.07
 中信银行                                          5.87      4.86      1.36
 交通银行                                          5.99      5.81      1.16
 民生银行                                          7.75      7.34      1.19
 中国人寿                                         26.36     23.05      1.29
 中国平安                                         37.79     43.10      0.99
 中国太保                                         27.55     28.05      1.11
 中信证券                                         15.66     15.66      1.13
 新华人寿                                         46.39     38.00      1.38
 海通证券                                         14.68     12.48      1.33
 华能国际                                          7.45      5.25      1.60
 大唐发电                                          4.48      2.24      2.26
 华电国际                                          4.70      3.14      1.69
 中煤能源                                          5.39      3.56      1.71
 中国神华                                         19.88     18.08      1.24
 中国石油                                          7.48      5.25      1.61
 兖州煤业                                         10.30      6.28      1.85
 中国石化                                          5.72      6.08      1.06
 上海石化                                          6.43      4.40      1.65
 中海油服                                         10.68      6.77      1.78
 仪征化纤                                          3.23      1.29      2.82
 中国铝业                                          4.39      3.54      1.40
 江西铜业                                         15.15     11.44      1.49
 洛阳钼业                                          4.29      2.30      2.10
 紫金矿业                                          3.29      2.57      1.44
 马钢股份                                          3.11      2.56      1.37
 鞍钢股份                                          5.14      4.87      1.19
 重庆钢铁                                          2.52      1.07      2.66
 海螺水泥                                         20.23     25.30      0.90
 洛阳玻璃                                         19.72      4.70      4.73
 京城机电                                          7.67      2.21      3.91
 中联重科                                          4.34      3.48      1.41
 金隅股份                                          7.03      3.81      2.08
 中国国航                                          9.29      6.89      1.52
 东方航空                                          6.66      4.15      1.81
 南方航空                                          8.01      5.26      1.72
 中国远洋                                          5.33      3.26      1.84
 中海集运                                          3.80      1.65      2.60
 中集集团                                         15.03     12.78      1.33
 中海发展                                          6.34      4.23      1.69
 宁沪高速                                          9.14     10.98      0.94
 深高速                                            8.27      7.14      1.31
 成渝高速                                          4.71      3.29      1.61
 皖通高速                                         12.91      6.00      2.43
 广深铁路                                          4.41      4.15      1.20
 中国南车                                         10.02      7.25      1.56
 中国交建                                         17.26     10.48      1.86
 中国铁建                                         12.93     10.86      1.34
 中国中铁                                          8.97      6.50      1.56
 长城汽车                                         12.10      8.04      1.70
 比亚迪                                           48.79     44.00      1.25
 广汽集团                                         26.53     12.84      2.33
 青岛啤酒                                         31.41     33.70      1.05
 白云山                                           26.86     21.50      1.41
 新华制药                                         13.60      6.40      2.40
 海信科龙                                         13.17     10.28      1.44
 南京熊猫                                         11.98      4.99      2.71
 晨鸣纸业                                         11.45      8.76      1.47
 上海医药                                         24.10     20.90      1.30
 中兴通讯                                         17.03     14.34      1.34
 东方电气                                          9.50      6.67      1.61
 潍柴动力                                         10.37     11.88      0.98
 东北电气                                          6.60      2.04      3.65
 广船国际                                         28.31     13.74      2.32
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.92
 一拖股份                                          9.02      4.00      2.54
 北辰实业                                          5.80      2.99      2.19
 创业环保                                         17.99      4.85      4.18
 中国中冶                                          5.21      2.77      2.12
 金风科技                                         14.70     11.24      1.47
 丽珠                                             59.36     48.95      1.37
 万科                                             18.47     19.34      1.08
 郑煤机                                            7.79      4.27      2.06
 大连港                                            2.94      1.36      2.44
 山东墨龙                                          4.87      1.26      4.36
 浙江世宝                                         24.28      7.23      3.79
 复星医药                                         30.02     29.65      1.14
 光大银行                                          3.86      3.53      1.23
 东江环保                                         17.82     12.18      1.65
 上海电气                                          8.87      3.56      2.81
 广发证券                                         15.78     15.42      1.15
 华泰证券                                         16.61     14.16      1.32
 东方证券                                         14.52      7.29      2.25
 光大证券                                         14.71     11.00      1.51
 招商证券                                         15.92     11.86      1.51
 中国银河                                         11.40      6.72      1.91
 中原证券                                          9.87      3.90      2.85
 国泰君安                                         17.95     15.20      1.33
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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