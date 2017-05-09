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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月9日

    5月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.88699人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.87      5.04      1.09
 建设银行                                          5.93      6.27      1.07
 中国银行                                          3.57      3.74      1.08
 农业银行                                          3.36      3.58      1.06
 招商银行                                         18.79     20.30      1.04
 中信银行                                          5.89      4.88      1.36
 交通银行                                          5.95      5.87      1.14
 民生银行                                          7.75      7.49      1.17
 中国人寿                                         26.17     23.65      1.25
 中国平安                                         37.99     43.85      0.98
 中国太保                                         27.34     28.20      1.09
 中信证券                                         15.60     15.68      1.12
 新华人寿                                         46.96     40.05      1.32
 海通证券                                         14.53     12.62      1.30
 华能国际                                          7.93      5.60      1.60
 大唐发电                                          4.93      2.59      2.15
 华电国际                                          4.92      3.37      1.65
 中煤能源                                          5.41      3.59      1.70
 中国神华                                         19.74     18.20      1.22
 中国石油                                          7.49      5.32      1.59
 兖州煤业                                         10.39      6.29      1.86
 中国石化                                          5.71      6.23      1.03
 上海石化                                          6.35      4.34      1.65
 中海油服                                         10.80      6.86      1.77
 仪征化纤                                          3.22      1.31      2.77
 中国铝业                                          4.41      3.63      1.37
 江西铜业                                         15.28     11.56      1.49
 洛阳钼业                                          4.29      2.38      2.03
 紫金矿业                                          3.27      2.59      1.42
 马钢股份                                          3.12      2.63      1.34
 鞍钢股份                                          5.17      4.95      1.18
 重庆钢铁                                          2.52      1.04      2.73
 海螺水泥                                         19.90     25.70      0.87
 洛阳玻璃                                         19.40      4.72      4.63
 京城机电                                          7.67      2.17      3.98
 中联重科                                          4.38      3.62      1.36
 金隅股份                                          7.14      3.99      2.02
 中国国航                                          9.29      7.16      1.46
 东方航空                                          6.67      4.33      1.74
 南方航空                                          7.99      5.46      1.65
 中国远洋                                          5.37      3.29      1.84
 中海集运                                          3.84      1.68      2.58
 中集集团                                         15.18     12.84      1.33
 中海发展                                          6.40      4.27      1.69
 宁沪高速                                          9.16     10.96      0.94
 深高速                                            8.37      7.12      1.33
 成渝高速                                          4.78      3.29      1.64
 皖通高速                                         13.14      6.07      2.44
 广深铁路                                          4.45      4.21      1.19
 中国南车                                          9.98      7.34      1.53
 中国交建                                         16.83     10.72      1.77
 中国铁建                                         12.75     10.96      1.31
 中国中铁                                          8.90      6.54      1.53
 长城汽车                                         11.91      8.10      1.66
 比亚迪                                           49.00     44.20      1.25
 广汽集团                                         26.65     12.96      2.32
 青岛啤酒                                         31.19     33.55      1.05
 白云山                                           26.00     21.55      1.36
 新华制药                                         13.94      6.41      2.45
 海信科龙                                         13.13     10.40      1.42
 南京熊猫                                         12.19      5.05      2.72
 晨鸣纸业                                         11.21      9.01      1.40
 上海医药                                         23.18     20.75      1.26
 中兴通讯                                         17.16     14.42      1.34
 东方电气                                          9.54      6.69      1.61
 潍柴动力                                         10.58     12.28      0.97
 东北电气                                          6.58      2.06      3.60
 广船国际                                         29.15     13.98      2.35
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.92
 一拖股份                                          9.27      4.12      2.54
 北辰实业                                          5.81      3.03      2.16
 创业环保                                         19.06      5.00      4.30
 中国中冶                                          5.18      2.84      2.06
 金风科技                                         14.75     11.50      1.45
 丽珠                                             59.36     49.15      1.36
 万科                                             18.62     19.84      1.06
 郑煤机                                            7.79      4.46      1.97
 大连港                                            2.95      1.36      2.45
 山东墨龙                                          4.89      1.28      4.31
 浙江世宝                                         24.70      7.20      3.87
 复星医药                                         29.31     29.25      1.13
 光大银行                                          3.87      3.55      1.23
 东江环保                                         17.95     12.26      1.65
 上海电气                                          7.99      3.48      2.59
 广发证券                                         15.79     15.60      1.14
 华泰证券                                         16.48     14.28      1.30
 东方证券                                         14.50      7.34      2.23
 光大证券                                         14.64     11.00      1.50
 招商证券                                         15.81     11.98      1.49
 中国银河                                         11.57      6.84      1.91
 中原证券                                         10.23      3.94      2.93
 国泰君安                                         17.81     15.04      1.33
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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