版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月12日

    5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.88569人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.06      5.08      1.12
 建设银行                                          6.16      6.37      1.09
 中国银行                                          3.67      3.80      1.09
 农业银行                                          3.46      3.63      1.08
 招商银行                                         20.34     20.85      1.10
 中信银行                                          6.14      4.87      1.42
 交通银行                                          6.07      5.90      1.16
 民生银行                                          7.99      7.64      1.18
 中国人寿                                         27.75     24.55      1.28
 中国平安                                         40.95     46.05      1.00
 中国太保                                         28.99     29.10      1.12
 中信证券                                         15.65     15.64      1.13
 新华人寿                                         50.03     40.85      1.38
 海通证券                                         14.75     12.64      1.32
 华能国际                                          7.76      5.76      1.52
 大唐发电                                          5.00      2.68      2.11
 华电国际                                          4.83      3.48      1.57
 中煤能源                                          5.25      3.48      1.70
 中国神华                                         19.71     18.26      1.22
 中国石油                                          7.60      5.31      1.62
 兖州煤业                                         10.29      5.81      2.00
 中国石化                                          5.87      6.25      1.06
 上海石化                                          6.32      4.39      1.63
 中海油服                                         10.67      6.68      1.80
 仪征化纤                                          3.11      1.24      2.83
 中国铝业                                          4.23      3.57      1.34
 江西铜业                                         14.70     11.54      1.44
 洛阳钼业                                          4.12      2.32      2.01
 紫金矿业                                          3.20      2.59      1.39
 马钢股份                                          3.03      2.54      1.35
 鞍钢股份                                          4.89      4.87      1.13
 重庆钢铁                                          2.52      1.08      2.63
 海螺水泥                                         19.96     24.90      0.91
 洛阳玻璃                                         17.89      4.39      4.60
 京城机电                                          7.09      2.25      3.56
 中联重科                                          4.27      3.59      1.34
 金隅股份                                          6.83      3.81      2.02
 中国国航                                          9.55      7.08      1.52
 东方航空                                          6.68      4.32      1.75
 南方航空                                          8.18      5.41      1.71
 中国远洋                                          5.31      3.29      1.82
 中海集运                                          3.70      1.66      2.52
 中集集团                                         15.16     12.26      1.40
 中海发展                                          6.18      4.22      1.65
 宁沪高速                                          9.14     10.92      0.95
 深高速                                            8.42      7.11      1.34
 成渝高速                                          4.59      3.24      1.60
 皖通高速                                         12.69      6.07      2.36
 广深铁路                                          4.25      4.17      1.15
 中国南车                                         10.00      7.39      1.53
 中国交建                                         16.65     10.90      1.72
 中国铁建                                         12.67     11.16      1.28
 中国中铁                                          8.86      6.63      1.51
 长城汽车                                         11.83      8.19      1.63
 比亚迪                                           48.03     43.55      1.25
 广汽集团                                         26.30     12.72      2.33
 青岛啤酒                                         31.50     33.80      1.05
 白云山                                           26.91     21.45      1.42
 新华制药                                         13.41      6.03      2.51
 海信科龙                                         13.97     10.98      1.44
 南京熊猫                                         11.57      5.02      2.60
 晨鸣纸业                                         11.08      8.73      1.43
 上海医药                                         23.66     21.40      1.25
 中兴通讯                                         17.24     14.40      1.35
 东方电气                                          9.27      6.45      1.62
 潍柴动力                                         10.68     12.50      0.96
 东北电气                                          6.58      2.07      3.59
 广船国际                                         29.56     13.70      2.44
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.92
 一拖股份                                          8.78      4.02      2.47
 北辰实业                                          5.88      3.02      2.20
 创业环保                                         22.48      5.41      4.69
 中国中冶                                          5.11      2.82      2.05
 金风科技                                         14.56     11.60      1.42
 丽珠                                             59.57     49.20      1.37
 万科                                             19.40     19.66      1.11
 郑煤机                                            7.79      4.33      2.03
 大连港                                            2.97      1.37      2.45
 山东墨龙                                          4.47      1.25      4.04
 浙江世宝                                         24.89      7.27      3.87
 复星医药                                         31.18     29.90      1.18
 光大银行                                          3.97      3.57      1.26
 东江环保                                         16.71     11.88      1.59
 上海电气                                          7.30      3.54      2.33
 广发证券                                         15.87     15.70      1.14
 华泰证券                                         16.61     14.42      1.30
 东方证券                                         14.37      7.07      2.29
 光大证券                                         14.66     11.06      1.50
 招商证券                                         15.97     11.86      1.52
 中国银河                                         11.80      6.77      1.97
 中原证券                                         10.79      3.90      3.12
 国泰君安                                         17.88     15.34      1.32
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐