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亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月15日

    5月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.88579人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.10      5.15      1.12
 建设银行                                          6.15      6.48      1.07
 中国银行                                          3.66      3.89      1.06
 农业银行                                          3.44      3.70      1.05
 招商银行                                         20.67     21.40      1.09
 中信银行                                          6.07      4.94      1.39
 交通银行                                          6.04      5.95      1.15
 民生银行                                          7.95      7.71      1.16
 中国人寿                                         27.14     24.95      1.23
 中国平安                                         40.90     46.80      0.99
 中国太保                                         28.77     29.55      1.10
 中信证券                                         15.81     16.02      1.11
 新华人寿                                         49.02     41.10      1.35
 海通证券                                         14.97     12.98      1.30
 华能国际                                          7.88      5.78      1.54
 大唐发电                                          5.07      2.66      2.15
 华电国际                                          4.86      3.50      1.57
 中煤能源                                          5.28      3.47      1.72
 中国神华                                         20.27     18.58      1.23
 中国石油                                          7.70      5.32      1.63
 兖州煤业                                         10.35      5.87      1.99
 中国石化                                          5.90      6.45      1.03
 上海石化                                          6.38      4.47      1.61
 中海油服                                         10.70      6.74      1.79
 仪征化纤                                          3.11      1.26      2.79
 中国铝业                                          4.23      3.58      1.33
 江西铜业                                         14.83     11.74      1.43
 洛阳钼业                                          4.18      2.42      1.95
 紫金矿业                                          3.21      2.59      1.40
 马钢股份                                          3.03      2.62      1.31
 鞍钢股份                                          4.93      4.99      1.12
 重庆钢铁                                          2.52      1.13      2.52
 海螺水泥                                         20.53     25.80      0.90
 洛阳玻璃                                         17.70      4.40      4.54
 京城机电                                          7.18      2.32      3.49
 中联重科                                          4.25      3.68      1.30
 金隅股份                                          6.77      3.85      1.99
 中国国航                                          9.55      7.22      1.49
 东方航空                                          6.67      4.28      1.76
 南方航空                                          8.17      5.46      1.69
 中国远洋                                          5.32      3.37      1.78
 中海集运                                          3.69      1.66      2.51
 中集集团                                         15.11     12.56      1.36
 中海发展                                          6.17      4.27      1.63
 宁沪高速                                          9.20     11.00      0.94
 深高速                                            8.46      7.13      1.34
 成渝高速                                          4.61      3.26      1.60
 皖通高速                                         12.74      6.09      2.36
 广深铁路                                          4.26      4.19      1.15
 中国南车                                         10.01      7.45      1.52
 中国交建                                         16.17     11.04      1.65
 中国铁建                                         12.42     11.18      1.25
 中国中铁                                          8.81      6.69      1.49
 长城汽车                                         11.95      8.15      1.66
 比亚迪                                           47.93     43.55      1.24
 广汽集团                                         26.38     12.82      2.32
 青岛啤酒                                         31.86     33.70      1.07
 白云山                                           27.42     21.55      1.44
 新华制药                                         13.77      6.20      2.51
 海信科龙                                         13.90     11.36      1.38
 南京熊猫                                         11.50      4.89      2.66
 晨鸣纸业                                         11.19      8.83      1.43
 上海医药                                         24.44     21.20      1.30
 中兴通讯                                         17.44     14.78      1.33
 东方电气                                          9.25      6.45      1.62
 潍柴动力                                         10.78     12.62      0.96
 东北电气                                          6.60      2.34      3.18
 广船国际                                         28.62     13.38      2.41
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.92
 一拖股份                                          8.76      4.05      2.44
 北辰实业                                          5.91      3.00      2.22
 创业环保                                         24.29      5.69      4.82
 中国中冶                                          5.03      2.84      2.00
 金风科技                                         14.61     11.78      1.40
 丽珠                                             60.48     49.50      1.38
 万科                                             19.34     19.68      1.11
 郑煤机                                            7.79      4.36      2.02
 大连港                                            2.93      1.36      2.43
 山东墨龙                                          4.69      1.29      4.10
 浙江世宝                                         24.56      7.29      3.80
 复星医药                                         31.45     30.75      1.15
 光大银行                                          3.96      3.59      1.25
 东江环保                                         16.71     12.16      1.55
 上海电气                                          7.16      3.54      2.28
 广发证券                                         16.09     16.24      1.12
 华泰证券                                         17.00     14.88      1.29
 东方证券                                         14.34      7.12      2.27
 光大证券                                         14.67     11.22      1.48
 招商证券                                         16.19     11.84      1.54
 中国银河                                         11.77      7.11      1.87
 中原证券                                         10.52      4.00      2.97
 国泰君安                                         18.10     15.40      1.33
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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