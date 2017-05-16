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亚洲 | 2017年 5月 16日 星期二 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月16日

    5月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.88512人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为18.71%，低于上交易日收盘的18.80%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.00      5.14      1.10
 建设银行                                          6.11      6.44      1.07
 中国银行                                          3.63      3.91      1.05
 农业银行                                          3.41      3.67      1.05
 招商银行                                         20.49     21.70      1.07
 中信银行                                          6.06      4.88      1.40
 交通银行                                          5.99      5.92      1.14
 民生银行                                          7.94      7.71      1.16
 中国人寿                                         27.07     24.90      1.23
 中国平安                                         41.09     46.90      0.99
 中国太保                                         28.69     29.35      1.10
 中信证券                                         15.84     16.10      1.11
 新华人寿                                         49.02     41.05      1.35
 海通证券                                         14.90     13.04      1.29
 华能国际                                          7.89      5.92      1.51
 大唐发电                                          5.17      2.88      2.03
 华电国际                                          4.91      3.70      1.50
 中煤能源                                          5.35      3.55      1.70
 中国神华                                         20.21     18.68      1.22
 中国石油                                          7.69      5.34      1.63
 兖州煤业                                         10.51      5.81      2.04
 中国石化                                          5.87      6.36      1.04
 上海石化                                          6.39      4.48      1.61
 中海油服                                         10.85      6.80      1.80
 仪征化纤                                          3.12      1.27      2.78
 中国铝业                                          4.27      3.54      1.36
 江西铜业                                         15.15     11.84      1.45
 洛阳钼业                                          4.38      2.49      1.99
 紫金矿业                                          3.25      2.60      1.41
 马钢股份                                          3.07      2.62      1.32
 鞍钢股份                                          5.01      5.01      1.13
 重庆钢铁                                          2.52      1.13      2.52
 海螺水泥                                         20.68     25.70      0.91
 洛阳玻璃                                         17.93      4.37      4.64
 京城机电                                          7.37      2.32      3.59
 中联重科                                          4.29      3.60      1.35
 金隅股份                                          7.35      3.97      2.09
 中国国航                                          9.58      7.20      1.50
 东方航空                                          6.68      4.29      1.76
 南方航空                                          8.19      5.51      1.68
 中国远洋                                          5.35      3.42      1.77
 中海集运                                          3.70      1.66      2.52
 中集集团                                         15.37     12.60      1.38
 中海发展                                          6.24      4.30      1.64
 宁沪高速                                          9.36     11.06      0.96
 深高速                                            8.51      7.16      1.34
 成渝高速                                          4.69      3.32      1.60
 皖通高速                                         12.87      6.10      2.38
 广深铁路                                          4.37      4.18      1.18
 中国南车                                          9.94      7.38      1.52
 中国交建                                         15.95     11.00      1.64
 中国铁建                                         12.09     10.96      1.25
 中国中铁                                          8.66      6.66      1.47
 长城汽车                                         12.27      8.20      1.69
 比亚迪                                           48.65     43.80      1.25
 广汽集团                                         26.43     12.98      2.30
 青岛啤酒                                         31.86     33.85      1.06
 白云山                                           27.81     21.20      1.48
 新华制药                                         13.88      6.21      2.53
 海信科龙                                         14.22     11.20      1.43
 南京熊猫                                         11.73      4.93      2.69
 晨鸣纸业                                         11.42      8.76      1.47
 上海医药                                         25.20     21.75      1.31
 中兴通讯                                         18.94     15.42      1.39
 东方电气                                          9.38      6.45      1.64
 潍柴动力                                         11.01     12.88      0.97
 东北电气                                          6.63      2.40      3.12
 广船国际                                         29.33     13.74      2.41
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.92
 一拖股份                                          9.02      4.05      2.52
 北辰实业                                          6.06      3.01      2.27
 创业环保                                         24.69      5.69      4.90
 中国中冶                                          5.02      2.76      2.05
 金风科技                                         14.70     11.90      1.40
 丽珠                                             61.20     50.95      1.36
 万科                                             19.23     19.30      1.13
 郑煤机                                            7.79      4.21      2.09
 大连港                                            2.95      1.36      2.45
 山东墨龙                                          4.84      1.30      4.21
 浙江世宝                                         24.85      7.28      3.86
 复星医药                                         31.86     31.05      1.16
 光大银行                                          3.94      3.55      1.25
 东江环保                                         17.73     12.66      1.58
 上海电气                                          7.24      3.56      2.30
 广发证券                                         16.14     16.10      1.13
 华泰证券                                         17.01     14.84      1.30
 东方证券                                         14.37      7.16      2.27
 光大证券                                         14.79     11.32      1.48
 招商证券                                         16.20     11.84      1.55
 中国银河                                         11.94      7.13      1.89
 中原证券                                         10.98      4.02      3.09
 国泰君安                                         18.13     15.40      1.33
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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