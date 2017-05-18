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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月18日

    5月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.88546人民币)

    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为19.19%，高于上交易日收盘的18.37%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.00      5.08      1.11
 建设银行                                          6.07      6.33      1.08
 中国银行                                          3.61      3.86      1.06
 农业银行                                          3.42      3.63      1.06
 招商银行                                         20.25     21.45      1.07
 中信银行                                          5.93      4.83      1.39
 交通银行                                          5.92      5.84      1.14
 民生银行                                          7.82      7.61      1.16
 中国人寿                                         26.24     24.10      1.23
 中国平安                                         40.62     46.10      1.00
 中国太保                                         27.83     28.55      1.10
 中信证券                                         15.68     15.88      1.12
 新华人寿                                         47.84     39.00      1.39
 海通证券                                         14.48     12.70      1.29
 华能国际                                          7.67      5.79      1.50
 大唐发电                                          4.97      2.78      2.02
 华电国际                                          4.83      3.59      1.52
 中煤能源                                          5.31      3.45      1.74
 中国神华                                         19.86     18.76      1.20
 中国石油                                          7.62      5.31      1.62
 兖州煤业                                         10.47      5.74      2.06
 中国石化                                          5.81      6.28      1.04
 上海石化                                          6.50      4.47      1.64
 中海油服                                         12.00      6.84      1.98
 仪征化纤                                          3.38      1.27      3.01
 中国铝业                                          4.22      3.49      1.37
 江西铜业                                         14.86     11.64      1.44
 洛阳钼业                                          4.31      2.40      2.03
 紫金矿业                                          3.27      2.60      1.42
 马钢股份                                          3.13      2.63      1.34
 鞍钢股份                                          5.02      4.85      1.17
 重庆钢铁                                          2.52      1.08      2.64
 海螺水泥                                         20.75     25.80      0.91
 洛阳玻璃                                         17.85      4.44      4.54
 京城机电                                          7.32      2.40      3.44
 中联重科                                          4.28      3.32      1.46
 金隅股份                                          7.33      3.85      2.15
 中国国航                                          9.25      7.20      1.45
 东方航空                                          6.58      4.41      1.69
 南方航空                                          8.09      5.53      1.65
 中国远洋                                          5.35      3.49      1.73
 中海集运                                          3.67      1.66      2.50
 中集集团                                         16.80     12.90      1.47
 中海发展                                          6.21      4.31      1.63
 宁沪高速                                          9.25     11.10      0.94
 深高速                                            8.48      7.36      1.30
 成渝高速                                          4.71      3.29      1.62
 皖通高速                                         13.00      6.09      2.41
 广深铁路                                          4.41      4.22      1.18
 中国南车                                          9.85      7.33      1.52
 中国交建                                         15.41     10.62      1.64
 中国铁建                                         11.85     10.82      1.24
 中国中铁                                          8.58      6.57      1.47
 长城汽车                                         12.13      7.88      1.74
 比亚迪                                           48.37     43.90      1.24
 广汽集团                                         27.00     12.72      2.40
 青岛啤酒                                         32.07     33.35      1.09
 白云山                                           26.94     20.90      1.46
 新华制药                                         14.11      6.20      2.57
 海信科龙                                         13.59     10.96      1.40
 南京熊猫                                         11.37      4.88      2.63
 晨鸣纸业                                         11.38      8.59      1.50
 上海医药                                         24.97     21.40      1.32
 中兴通讯                                         19.04     15.42      1.39
 东方电气                                          9.43      6.79      1.57
 潍柴动力                                         11.05     12.40      1.01
 东北电气                                          6.46      2.33      3.13
 广船国际                                         29.19     13.44      2.45
 昆明机床                                          6.44      2.49      2.92
 一拖股份                                          8.92      4.02      2.51
 北辰实业                                          6.43      3.23      2.25
 创业环保                                         22.56      5.37      4.74
 中国中冶                                          4.93      2.68      2.08
 金风科技                                         14.53     11.72      1.40
 丽珠                                             61.77     51.60      1.35
 万科                                             19.04     19.20      1.12
 郑煤机                                            7.79      4.24      2.07
 大连港                                            2.91      1.34      2.45
 山东墨龙                                          4.70      1.24      4.28
 浙江世宝                                         25.01      7.25      3.90
 复星医药                                         30.46     28.65      1.20
 光大银行                                          3.86      3.48      1.25
 东江环保                                         17.21     12.54      1.55
 上海电气                                          7.14      3.46      2.33
 广发证券                                         15.81     15.80      1.13
 华泰证券                                         16.87     14.74      1.29
 东方证券                                         14.12      7.05      2.26
 光大证券                                         14.72     11.16      1.49
 招商证券                                         16.10     11.82      1.54
 中国银河                                         11.51      6.94      1.87
 中原证券                                         10.47      3.96      2.99
 国泰君安                                         17.97     15.38      1.32
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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