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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月22日

    路透5月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16
:12时，1港元=0.88509人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为19.13%，低于上交易日收盘的19.17%。
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                              )        
 工商银行                                          5.03          5.11          1.11
 建设银行                                          6.11          6.33          1.09
 中国银行                                          3.63          3.88          1.06
 农业银行                                          3.45          3.65          1.07
 招商银行                                         20.89         21.95          1.08
 中信银行                                          5.89          4.84          1.37
 交通银行                                          5.95          5.86          1.15
 民生银行                                          7.77          7.59          1.16
 中国人寿                                         27.08         24.85          1.23
 中国平安                                         42.84         48.20          1.00
 中国太保                                         28.63         28.95          1.12
 中信证券                                         15.55         15.78          1.11
 新华人寿                                         49.95         40.90          1.38
 海通证券                                         14.58         12.66          1.30
 华能国际                                          7.80          5.83          1.51
 大唐发电                                          5.14          2.85          2.04
 华电国际                                          4.77          3.70          1.46
 中煤能源                                          5.31          3.59          1.67
 中国神华                                         20.15         18.90          1.20
 中国石油                                          7.69          5.32          1.63
 兖州煤业                                         10.46          5.96          1.98
 中国石化                                          5.95          6.29          1.07
 上海石化                                          6.54          4.49          1.65
 中海油服                                         13.31          7.33          2.05
 仪征化纤                                          4.09          1.39          3.32
 中国铝业                                          4.19          3.62          1.31
 江西铜业                                         15.05         11.86          1.43
 洛阳钼业                                          4.24          2.63          1.82
 紫金矿业                                          3.23          2.58          1.41
 马钢股份                                          3.25          2.95          1.24
 鞍钢股份                                          5.15          5.35          1.09
 重庆钢铁                                          2.52          1.15          2.48
 海螺水泥                                         20.95         25.90          0.91
 洛阳玻璃                                         17.06          4.31          4.47
 京城机电                                          6.94          2.51          3.12
 中联重科                                          4.30          3.55          1.37
 金隅股份                                          6.98          3.88          2.03
 中国国航                                          9.18          7.15          1.45
 东方航空                                          6.54          4.44          1.66
 南方航空                                          8.09          5.55          1.65
 中国远洋                                          5.35          3.52          1.72
 中海集运                                          3.62          1.67          2.45
 中集集团                                         16.15         12.80          1.43
 中海发展                                          6.14          4.27          1.62
 宁沪高速                                          9.30         11.00          0.96
 深高速                                            8.56          7.44          1.30
 成渝高速                                          4.64          3.33          1.57
 皖通高速                                         12.48          6.05          2.33
 广深铁路                                          4.29          4.18          1.16
 中国南车                                          9.83          7.28          1.53
 中国交建                                         14.84         10.62          1.58
 中国铁建                                         11.54         10.78          1.21
 中国中铁                                          8.60          6.51          1.49
 长城汽车                                         12.13          8.17          1.68
 比亚迪                                           48.39         44.25          1.24
 广汽集团                                         25.88         13.08          2.24
 青岛啤酒                                         32.68         34.10          1.08
 白云山                                           27.64         21.30          1.47
 新华制药                                         13.80          6.27          2.49
 海信科龙                                         13.62         11.18          1.38
 南京熊猫                                         11.00          4.75          2.62
 晨鸣纸业                                         11.09          8.79          1.43
 上海医药                                         25.31         22.80          1.25
 中兴通讯                                         19.00         16.04          1.34
 东方电气                                          9.30          6.71          1.57
 潍柴动力                                         10.92         12.48          0.99
 东北电气                                          6.36          2.28          3.15
 广船国际                                         28.13         13.74          2.31
 昆明机床                                          6.44          2.49          2.92
 一拖股份                                          8.82          4.04          2.47
 北辰实业                                          6.54          3.17          2.33
 创业环保                                         21.32          5.22          4.61
 中国中冶                                          4.86          2.68          2.05
 金风科技                                         14.58         11.50          1.43
 丽珠                                             61.48         51.50          1.35
 万科                                             19.07         19.38          1.11
 郑煤机                                            7.79          4.16          2.12
 大连港                                            2.84          1.34          2.39
 山东墨龙                                          4.69          1.25          4.24
 浙江世宝                                         23.65          7.12          3.75
 复星医药                                         31.06         29.00          1.21
 光大银行                                          3.85          3.49          1.25
 东江环保                                         16.90         12.32          1.55
 上海电气                                          6.98          3.40          2.32
 广发证券                                         15.60         15.54          1.13
 华泰证券                                         16.57         14.62          1.28
 东方证券                                         13.80          7.07          2.21
 光大证券                                         14.62         11.08          1.49
 招商证券                                         16.13         11.86          1.54
 中国银河                                         10.91          6.88          1.79
 中原证券                                          9.93          3.90          2.88
 国泰君安                                         18.13         15.36          1.33
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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