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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月23日

    路透5月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:13时，
1港元=0.88473人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.38
%，高于上交易日收盘的19.13%。
   公司名        A股代码         H股代码       A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                              5.10            5.12           1.13
 建设银行                                              6.20            6.32           1.11
 中国银行                                              3.68            3.86           1.08
 农业银行                                              3.50            3.69           1.07
 招商银行                                             21.83           22.80           1.08
 中信银行                                              6.01            4.86           1.40
 交通银行                                              6.03            5.88           1.16
 民生银行                                              7.89            7.73           1.15
 中国人寿                                             27.93           25.05           1.26
 中国平安                                             43.17           48.50           1.01
 中国太保                                             29.05           28.95           1.13
 中信证券                                             15.73           15.74           1.13
 新华人寿                                             51.01           41.00           1.41
 海通证券                                             14.76           12.72           1.31
 华能国际                                              7.66            5.76           1.50
 大唐发电                                              4.98            2.75           2.05
 华电国际                                              4.73            3.61           1.48
 中煤能源                                              5.26            3.50           1.70
 中国神华                                             20.97           19.02           1.25
 中国石油                                              7.79            5.33           1.65
 兖州煤业                                             10.27            5.84           1.99
 中国石化                                              6.00            6.28           1.08
 上海石化                                              6.55            4.48           1.65
 中海油服                                             11.98            7.16           1.89
 仪征化纤                                              3.68            1.34           3.10
 中国铝业                                              4.16            3.57           1.32
 江西铜业                                             14.90           11.64           1.45
 洛阳钼业                                              4.26            2.58           1.87
 紫金矿业                                              3.27            2.55           1.45
 马钢股份                                              3.19            2.86           1.26
 鞍钢股份                                              5.10            5.22           1.10
 重庆钢铁                                              2.52            1.08           2.64
 海螺水泥                                             21.26           26.00           0.92
 洛阳玻璃                                             15.56            4.16           4.23
 京城机电                                              6.61            2.47           3.02
 中联重科                                              4.23            3.40           1.41
 金隅股份                                              6.73            3.88           1.96
 中国国航                                              9.31            7.12           1.48
 东方航空                                              6.57            4.28           1.74
 南方航空                                              8.18            5.50           1.68
 中国远洋                                              5.35            3.46           1.75
 中海集运                                              3.47            1.64           2.39
 中集集团                                             15.48           12.52           1.40
 中海发展                                              6.09            4.25           1.62
 宁沪高速                                              9.30           10.96           0.96
 深高速                                                8.55            7.45           1.30
 成渝高速                                              4.52            3.30           1.55
 皖通高速                                             12.29            6.01           2.31
 广深铁路                                              4.24            4.13           1.16
 中国南车                                              9.93            7.18           1.56
 中国交建                                             15.06           10.48           1.62
 中国铁建                                             11.68           10.56           1.25
 中国中铁                                              8.71            6.42           1.53
 长城汽车                                             12.29            8.09           1.72
 比亚迪                                               48.79           44.10           1.25
 广汽集团                                             25.01           12.82           2.21
 青岛啤酒                                             32.43           33.55           1.09
 白云山                                               28.05           21.65           1.46
 新华制药                                             13.44            6.27           2.42
 海信科龙                                             13.01           11.28           1.30
 南京熊猫                                              9.99            4.65           2.43
 晨鸣纸业                                             11.05            8.81           1.42
 上海医药                                             25.66           22.70           1.28
 中兴通讯                                             19.00           15.66           1.37
 东方电气                                              9.07            6.60           1.55
 潍柴动力                                             10.73           12.36           0.98
 东北电气                                              6.19            2.23           3.14
 广船国际                                             25.91           13.42           2.18
 昆明机床                                              6.44            2.49           2.92
 一拖股份                                              8.42            3.99           2.39
 北辰实业                                              6.68            3.17           2.38
 创业环保                                             21.04            5.16           4.61
 中国中冶                                              4.88            2.66           2.07
 金风科技                                             14.68           11.80           1.41
 丽珠                                                 61.70           51.25           1.36
 万科                                                 19.23           19.44           1.12
 郑煤机                                                7.79            4.08           2.16
 大连港                                                2.81            1.35           2.35
 山东墨龙                                              4.46            1.25           4.03
 浙江世宝                                             21.72            6.70           3.66
 复星医药                                             31.50           28.90           1.23
 光大银行                                              3.91            3.56           1.24
 东江环保                                             16.50           12.12           1.54
 上海电气                                              6.96            3.36           2.34
 广发证券                                             15.70           15.54           1.14
 华泰证券                                             16.78           14.64           1.30
 东方证券                                             13.55            7.05           2.17
 光大证券                                             14.78           11.16           1.50
 招商证券                                             16.30           11.86           1.55
 中国银河                                             10.70            6.87           1.76
 中原证券                                              9.74            3.92           2.81
 国泰君安                                             18.40           15.38           1.35
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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