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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月24日

    路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:1
6时，1港元=0.88447人民币)

    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
20.2%，低于上交易日收盘的20.38%。    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                          5.11           5.11           1.13
 建设银行                                          6.19           6.30           1.11
 中国银行                                          3.66           3.86           1.07
 农业银行                                          3.50           3.70           1.07
 招商银行                                         21.91          22.95           1.08
 中信银行                                          5.99           4.88           1.39
 交通银行                                          6.02           5.90           1.15
 民生银行                                          7.82           7.69           1.15
 中国人寿                                         27.45          25.00           1.24
 中国平安                                         43.03          48.50           1.00
 中国太保                                         28.84          28.85           1.13
 中信证券                                         15.79          15.78           1.13
 新华人寿                                         50.38          40.80           1.40
 海通证券                                         14.73          12.72           1.31
 华能国际                                          7.79           5.80           1.52
 大唐发电                                          5.05           2.77           2.06
 华电国际                                          4.73           3.64           1.47
 中煤能源                                          5.24           3.46           1.71
 中国神华                                         21.09          19.32           1.23
 中国石油                                          7.75           5.32           1.65
 兖州煤业                                         10.32           5.88           1.98
 中国石化                                          5.98           6.27           1.08
 上海石化                                          6.54           4.57           1.62
 中海油服                                         12.07           7.10           1.92
 仪征化纤                                          3.77           1.36           3.13
 中国铝业                                          4.16           3.56           1.32
 江西铜业                                         14.74          11.54           1.44
 洛阳钼业                                          4.29           2.55           1.90
 紫金矿业                                          3.25           2.55           1.44
 马钢股份                                          3.22           2.85           1.28
 鞍钢股份                                          5.08           5.31           1.08
 重庆钢铁                                          2.52           1.11           2.57
 海螺水泥                                         20.97          25.45           0.93
 洛阳玻璃                                         15.21           4.21           4.08
 京城机电                                          6.76           2.45           3.12
 中联重科                                          4.32           3.44           1.42
 金隅股份                                          6.82           3.85           2.00
 中国国航                                          9.34           7.10           1.49
 东方航空                                          6.58           4.34           1.71
 南方航空                                          8.19           5.49           1.69
 中国远洋                                          5.35           3.48           1.74
 中海集运                                          3.44           1.65           2.36
 中集集团                                         15.87          12.70           1.41
 中海发展                                          6.12           4.24           1.63
 宁沪高速                                          9.34          11.08           0.95
 深高速                                            8.47           7.47           1.28
 成渝高速                                          4.52           3.30           1.55
 皖通高速                                         12.26           5.81           2.39
 广深铁路                                          4.24           4.20           1.14
 中国南车                                          9.94           7.19           1.56
 中国交建                                         15.07          10.54           1.62
 中国铁建                                         11.71          10.60           1.25
 中国中铁                                          8.73           6.42           1.54
 长城汽车                                         12.31           8.01           1.74
 比亚迪                                           48.80          43.85           1.26
 广汽集团                                         25.39          12.44           2.31
 青岛啤酒                                         31.89          33.50           1.08
 白云山                                           28.00          21.20           1.49
 新华制药                                         13.74           6.26           2.48
 海信科龙                                         13.08          11.02           1.34
 南京熊猫                                         10.00           4.70           2.41
 晨鸣纸业                                         11.21           8.79           1.44
 上海医药                                         25.49          22.10           1.30
 中兴通讯                                         18.98          15.26           1.41
 东方电气                                          9.13           6.65           1.55
 潍柴动力                                         10.81          12.58           0.97
 东北电气                                          6.43           2.23           3.26
 广船国际                                         26.15          13.68           2.16
 昆明机床                                          6.44           2.49           2.92
 一拖股份                                          8.50           3.97           2.42
 北辰实业                                          6.01           3.09           2.20
 创业环保                                         21.48           5.22           4.65
 中国中冶                                          4.85           2.64           2.08
 金风科技                                         14.68          11.68           1.42
 丽珠                                             61.54          52.25           1.33
 万科                                             19.19          19.86           1.09
 郑煤机                                            7.79           4.04           2.18
 大连港                                            2.83           1.33           2.41
 山东墨龙                                          4.48           1.26           4.02
 浙江世宝                                         21.81           6.78           3.64
 复星医药                                         31.66          29.40           1.22
 光大银行                                          3.87           3.57           1.23
 东江环保                                         16.76          12.12           1.56
 上海电气                                          6.81           3.35           2.30
 广发证券                                         15.68          15.50           1.14
 华泰证券                                         16.85          14.56           1.31
 东方证券                                         13.49           7.02           2.17
 光大证券                                         14.84          11.12           1.51
 招商证券                                         16.38          11.86           1.56
 中国银河                                         10.89           6.90           1.78
 中原证券                                          9.95           3.84           2.93
 国泰君安                                         18.50          15.30           1.37
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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