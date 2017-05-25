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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月25日

    路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0
9时，1港元=0.88158人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。
    
   公司名       A股代码        H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                           5.16            5.16         1.13
 建设银行                                           6.28            6.42         1.11
 中国银行                                           3.70            3.88         1.08
 农业银行                                           3.48            3.75         1.05
 招商银行                                          22.95           24.15         1.08
 中信银行                                           6.20            5.01         1.40
 交通银行                                           6.13            5.98         1.16
 民生银行                                           8.11            7.89         1.17
 中国人寿                                          28.66           25.50         1.27
 中国平安                                          45.49           50.15         1.03
 中国太保                                          29.75           29.90         1.13
 中信证券                                          16.41           16.20         1.15
 新华人寿                                          52.12           41.00         1.44
 海通证券                                          15.09           13.08         1.31
 华能国际                                           7.85            5.87         1.52
 大唐发电                                           5.10            2.82         2.05
 华电国际                                           4.77            3.67         1.47
 中煤能源                                           5.40            3.47         1.77
 中国神华                                          21.44           19.34         1.26
 中国石油                                           7.87            5.34         1.67
 兖州煤业                                          10.64            5.97         2.02
 中国石化                                           6.16            6.33         1.10
 上海石化                                           6.60            4.69         1.60
 中海油服                                          12.18            7.17         1.93
 仪征化纤                                           3.68            1.35         3.09
 中国铝业                                           4.25            3.61         1.34
 江西铜业                                          15.24           11.72         1.48
 洛阳钼业                                           4.29            2.59         1.88
 紫金矿业                                           3.27            2.57         1.44
 马钢股份                                           3.29            2.88         1.30
 鞍钢股份                                           5.19            5.29         1.11
 重庆钢铁                                           2.52            1.11         2.58
 海螺水泥                                          21.04           25.70         0.93
 洛阳玻璃                                          15.22            4.21         4.10
 京城机电                                           6.83            2.44         3.18
 中联重科                                           4.39            3.49         1.43
 金隅股份                                           6.83            3.91         1.98
 中国国航                                           9.48            7.16         1.50
 东方航空                                           6.66            4.42         1.71
 南方航空                                           8.32            5.59         1.69
 中国远洋                                           5.35            3.53         1.72
 中海集运                                           3.49            1.67         2.37
 中集集团                                          16.05           13.00         1.40
 中海发展                                           6.25            4.32         1.64
 宁沪高速                                           9.40           11.16         0.96
 深高速                                             8.55            7.45         1.30
 成渝高速                                           4.60            3.31         1.58
 皖通高速                                          12.54            5.91         2.41
 广深铁路                                           4.37            4.24         1.17
 中国南车                                          10.01            7.26         1.56
 中国交建                                          15.28           10.58         1.64
 中国铁建                                          11.87           10.74         1.25
 中国中铁                                           8.77            6.49         1.53
 长城汽车                                          11.86            8.19         1.64
 比亚迪                                            48.75           44.25         1.25
 广汽集团                                          25.29           12.66         2.27
 青岛啤酒                                          34.38           37.70         1.03
 白云山                                            28.33           21.45         1.50
 新华制药                                          13.81            6.31         2.48
 海信科龙                                          13.22           11.12         1.35
 南京熊猫                                          10.19            4.72         2.45
 晨鸣纸业                                          11.55            8.88         1.48
 上海医药                                          25.48           22.05         1.31
 中兴通讯                                          19.92           15.80         1.43
 东方电气                                           9.29            6.76         1.56
 潍柴动力                                          11.11           13.08         0.96
 东北电气                                           6.44            2.23         3.28
 广船国际                                          26.40           13.86         2.16
 昆明机床                                           6.44            2.49         2.93
 一拖股份                                           8.72            3.99         2.48
 北辰实业                                           6.53            3.22         2.30
 创业环保                                          20.43            5.18         4.47
 中国中冶                                           4.90            2.71         2.05
 金风科技                                          14.72           11.70         1.43
 丽珠                                              61.17           51.95         1.34
 万科                                              20.50           20.45         1.14
 郑煤机                                             7.79            4.02         2.20
 大连港                                             2.84            1.37         2.35
 山东墨龙                                           4.60            1.23         4.24
 浙江世宝                                          21.85            6.64         3.73
 复星医药                                          31.30           29.90         1.19
 光大银行                                           3.98            3.62         1.25
 东江环保                                          16.68           12.24         1.55
 上海电气                                           6.82            3.37         2.30
 广发证券                                          16.65           16.12         1.17
 华泰证券                                          17.37           15.16         1.30
 东方证券                                          13.89            7.17         2.20
 光大证券                                          15.20           11.34         1.52
 招商证券                                          16.80           12.00         1.59
 中国银河                                          11.34            7.23         1.78
 中原证券                                          10.40            4.03         2.93
 国泰君安                                          18.99           15.42         1.40
          
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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