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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月26日

    路透5月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16
:11时，1港元=0.88003人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为21.29%，高于上交易日收盘的21.06%。
    
  公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                        5.23            5.19          1.15
 建设银行                                        6.37            6.46          1.12
 中国银行                                        3.70            3.89          1.08
 农业银行                                        3.51            3.75          1.06
 招商银行                                       22.64           23.70          1.09
 中信银行                                        6.18            5.02          1.40
 交通银行                                        6.17            6.01          1.17
 民生银行                                        8.01            8.09          1.13
 中国人寿                                       28.58           25.35          1.28
 中国平安                                       45.18           50.00          1.03
 中国太保                                       29.94           29.85          1.14
 中信证券                                       16.39           16.28          1.14
 新华人寿                                       52.30           41.05          1.45
 海通证券                                       15.13           13.18          1.30
 华能国际                                        7.95            5.84          1.55
 大唐发电                                        5.04            2.79          2.05
 华电国际                                        4.84            3.66          1.50
 中煤能源                                        5.37            3.50          1.74
 中国神华                                       21.55           19.18          1.28
 中国石油                                        7.80            5.29          1.68
 兖州煤业                                       10.60            6.04          1.99
 中国石化                                        6.14            6.38          1.09
 上海石化                                        6.60            4.57          1.64
 中海油服                                       12.28            7.09          1.97
 仪征化纤                                        3.92            1.34          3.32
 中国铝业                                        4.26            3.68          1.32
 江西铜业                                       15.22           11.84          1.46
 洛阳钼业                                        4.23            2.55          1.88
 紫金矿业                                        3.28            2.59          1.44
 马钢股份                                        3.31            2.87          1.31
 鞍钢股份                                        5.21            5.28          1.12
 重庆钢铁                                        2.39            1.09          2.49
 海螺水泥                                       21.14           25.70          0.93
 洛阳玻璃                                       15.19            4.19          4.12
 京城机电                                        6.96            2.39          3.31
 中联重科                                        4.39            3.50          1.43
 金隅股份                                        6.75            3.89          1.97
 中国国航                                        9.99            7.41          1.53
 东方航空                                        6.73            4.47          1.71
 南方航空                                        8.50            5.78          1.67
 中国远洋                                        5.35            3.57          1.70
 中海集运                                        3.50            1.71          2.33
 中集集团                                       16.25           13.00          1.42
 中海发展                                        6.23            4.34          1.63
 宁沪高速                                        9.39           11.20          0.95
 深高速                                          8.55            7.43          1.31
 成渝高速                                        4.59            3.35          1.56
 皖通高速                                       12.75            5.90          2.46
 广深铁路                                        4.36            4.27          1.16
 中国南车                                       10.01            7.28          1.56
 中国交建                                       15.42           10.56          1.66
 中国铁建                                       11.91           10.78          1.26
 中国中铁                                        8.80            6.50          1.54
 长城汽车                                       11.90            8.20          1.65
 比亚迪                                         49.11           44.70          1.25
 广汽集团                                       25.60           12.56          2.32
 青岛啤酒                                       33.58           35.95          1.06
 白云山                                         27.56           21.15          1.48
 新华制药                                       13.79            6.25          2.51
 海信科龙                                       13.57           11.08          1.39
 南京熊猫                                        9.99            4.60          2.47
 晨鸣纸业                                       11.54            8.99          1.46
 上海医药                                       25.19           22.25          1.29
 中兴通讯                                       19.38           15.60          1.41
 东方电气                                        9.42            6.76          1.58
 潍柴动力                                       11.19           13.18          0.96
 东北电气                                        6.44            2.24          3.27
 广船国际                                       26.37           13.68          2.19
 昆明机床                                        6.44            2.49          2.94
 一拖股份                                        8.65            3.97          2.48
 北辰实业                                        6.20            3.24          2.17
 创业环保                                       19.03            5.08          4.26
 中国中冶                                        4.92            2.68          2.09
 金风科技                                       14.73           11.52          1.45
 丽珠                                           61.15           51.80          1.34
 万科                                           20.55           20.35          1.15
 郑煤机                                          7.79            4.08          2.17
 大连港                                          2.84            1.36          2.37
 山东墨龙                                        4.57            1.24          4.19
 浙江世宝                                       22.00            6.62          3.78
 复星医药                                       31.03           29.85          1.18
 光大银行                                        3.97            3.68          1.23
 东江环保                                       16.68           12.08          1.57
 上海电气                                        6.84            3.39          2.29
 广发证券                                       16.58           16.08          1.17
 华泰证券                                       17.39           15.06          1.31
 东方证券                                       13.81            7.20          2.18
 光大证券                                       15.27           11.42          1.52
 招商证券                                       16.80           12.02          1.59
 中国银河                                       11.13            7.17          1.76
 中原证券                                       10.15            4.01          2.88
 国泰君安                                       19.01           15.54          1.39
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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