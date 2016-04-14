A／H股价差七连跌并创逾五个月新低 海外资金关注中国资产

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海4月14日 - 中国经济数据显示向好迹象，海外资金开始关注并加仓包括A股和港股在内的中国资产。A股与H股的价差周四创下逾五个月新低，而沪港通机制下的沪股通亦出现连续六日净买入。
恒生AH股溢价指数.HSCAHPI周四收报131.53点，跌0.69点或0.52%。虽然该指数显示，同一家公司的A股仍较H股平均溢价31.5%，但这已是该指数连续七日下跌，并创下自去年11月4日以来的新低。
另外，每日130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH亦已连续六日出现净买入，累计有81.7亿元香港及海外资金通过沪股港流入A股市场。
“我们已注意到中国第一季的经济数据复苏、企业盈利改善及汇率趋稳。”法国巴黎投资管理亚洲有限公司大中华地区股票投资主管沈昱指出。
她说，此前全球投资者对香港股票评级基本是减持（underweight），现在有些已开始改变观点，提升评级。
业内人士还指出，近期美联储延后加息令美元汇率疲软，全球不少资金转向新兴市场，估值较低的香港股市成为加仓重点。
自4月6日以来的七个交易日内，香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE分别累计上涨6%和6.6%，而沪综指.SSEC同期涨幅不足1%。
4月初以来，中国陆续公布的多个经济数据均出现向好迹象，3月通胀温和；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比逾两年来首度回正；3月实际利用外资增速创七个月新高；3月外贸数据亦超出预期。业内普遍期待，国家统计局周五公布的经济增速及投资等亦会进一步显现向好信号。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。