A／H股价差七连跌并创逾五个月新低 海外资金关注中国资产

路透上海4月14日 - 中国经济数据显示向好迹象，海外资金开始关注并加仓包括A股和港股在内的中国资产。A股与H股的价差周四创下逾五个月新低，而沪港通机制下的沪股通亦出现连续六日净买入。

恒生AH股溢价指数.HSCAHPI周四收报131.53点，跌0.69点或0.52%。虽然该指数显示，同一家公司的A股仍较H股平均溢价31.5%，但这已是该指数连续七日下跌，并创下自去年11月4日以来的新低。

另外，每日130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH亦已连续六日出现净买入，累计有81.7亿元香港及海外资金通过沪股港流入A股市场。

“我们已注意到中国第一季的经济数据复苏、企业盈利改善及汇率趋稳。”法国巴黎投资管理亚洲有限公司大中华地区股票投资主管沈昱指出。

她说，此前全球投资者对香港股票评级基本是减持（underweight），现在有些已开始改变观点，提升评级。

业内人士还指出，近期美联储延后加息令美元汇率疲软，全球不少资金转向新兴市场，估值较低的香港股市成为加仓重点。

自4月6日以来的七个交易日内，香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE分别累计上涨6%和6.6%，而沪综指.SSEC同期涨幅不足1%。