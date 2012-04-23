上海银行期望A+H股同步上市--报载

路透上海4月23日电---中国证券报周一报导,中国第二大城市商业银行--上海银行管理层近日表示,该行的目标是按照监管要求尽早上市,期望能在A股和H股同步上市,近期启动H股上市计划并不是A股上市计划的代替.

上周五召开的该行股东大会通过H股上市融资方案及将A股上市计划有效期延长一年等多项提案.

上海银行副行长张伟国表示,上海银行融资的目标不能影响未来三年发展战略的部署.按照未来三年发展规划,上海银行的资产规模平均增速将达到20%左右,所需的资本金超过300亿元人民币.同时资本充足率又要符合监管底线的要求,达到一般上市银行的标准.

他透露,上海银行2011年已经发行50亿元人民币次级债,而且又已经上报50亿元,计划中还有50亿元次级债等待上报.但是按照国际资本监管的要求,次级债未来能否作为资本仍具有不确定性.如果以上所述次级债不能作为资本,那麽对上海银行而言则意味着资本缺口.

据汤森路透旗下IFR稍早报导,上海银行正在筹划A+H股上市计划,拟于上交所及港交所各发行12亿股.另据中国证监会资料显示,上海银行A股上市申请目前正处於证监会审核环节.IFR报导称,国泰君安为该项交易保荐人,并与中信证券(6030.HK)(600030.SS)一同担任主承销商,高盛高华为财务顾问.

上海银行尚未公布其2011年报,去年6月底其资本充足率为11.5%,核心资本充足率为8.44%,逼近国内资本监管红线.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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