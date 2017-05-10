专访：智能+将是中国下一投资风口 短期看好感知智能--汉能投资

作者 林琦

路透上海5月10日 - 中国知名新经济投资银行--汉能投资集团董事总经理蒙佳玥周三认为，伴随互联网行业的发展和演进，人工智能+将是继传统互联网、移动互联网之后的下一个发展高地；短期内看好有应用场景和可行商业模式的感知智能公司。

他在接受路透书面采访时表示，目前而言，在人工智能（AI）领域，好的投资标的应具备多个条件：拥有数据源、算法、落地场景、流量和复合型团队。他短期看好感知智能，尤其是计算机视觉类标的；长期看好工业和商业机器人、无人驾驶领域标的。

“下一阶段是用技术改变生活，AI在这个过程中起到了重要的作用，从革新传统行业到塑造新行业，通过激活大数据创造商业价值，进入智能+时代是未来趋势。”他说。

他表示，人工智能可以创造社会价值、商业价值和数据价值，从而使它具备了成为投资风口的基本条件。目前人工智能正受到投资界的追捧，资本市场对人工智能领域体现出强烈的关注度，而且未来关注热度不会减退。

企业数据服务商--企名片3月公布的报告称，今年短短不到三个月的时间，国内AI获得投资项目已有36个，千万元人民币的级别融资占据半数以上，其中不乏多家融资过亿元的企业。去年全年则有约284家人工智能企业获得投资，其中商汤科技获得1.2亿美元C轮融资。

人工智能概念股、主攻人机交互芯片的汇顶科技(603160.SS)去年10月完成首次公开发行上市，融资约8.7亿元。

汉能资本专注于中国互联网经济、消费及医疗服务领域，与华兴资本和投中资本同列国内新型投行第一梯队，业务涉及财务顾问、私募股权投资等。作为汉能投资集团核心团队的一员，蒙佳玥重点关注移动互联网、消费及智能硬件等领域。

**可提前布局**

蒙佳玥将人工智能的发展分为三步曲，即数据智能、感知智能和高阶智能，目前人工智能正处于感知智能阶段，感知智能的算法百家争鸣，但整体行业还没有到井喷状态。

他预计，在感知智能阶段，可行的商业模式与应用场景会初步涌现。而到第三个阶段时，感知智能的算法趋于成熟，该领域内将出现定义行业的独角兽。而这一阶段将开始进一步探索算法整合和实现高阶智能的可能性。

对于现阶段的投资策略，他建议称，目前能找到应用场景、具备可行的商业模式的感知智能公司已进入可投资的阶段。若行业演进到第三阶段时，虽然感知智能的算法更成熟，格局更清楚，但估值一定会上涨，对投资基金来讲，会错失早期进入的优势。

“人工智能作为应用技术，如果没有极强的技术壁垒，就需要落地的场景。”蒙佳玥说，目前人工智能在美国是技术导向，目标是如何打造一个纯科技公司，而在中国是应用导向，目标是能否快速产生商业化效应。

他形象地比喻：AI技术和场景的关系就像锤子和钉子，目前国内普遍的状态是拿着锤子找钉子，找到可应用的商业场景至关重要。 市场研究与咨询机构Tractica近期列出了逾10种人工智能应用场景，例如静态图像识别、分类和标记；算法交易策略改进；高效、可扩展的病人数据处理过程；地理空间图像的物体识别、检测、分类和跟踪（无人驾驶）等。（完）