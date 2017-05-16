焦点：人工智能成中国新投资风口 结合应用场景模式将更受青睐

作者 林琦

路透上海5月16日 - 当线上线下（O2O）互动首次被写入2015年中国政府工作报告后，O2O成为当年投资界最热门的话题。而人工智能（AI）首次被列入今年中国政府工作报告，意味着AI投资风口的来临。

谷歌的AlphaGo程序去年战胜全球顶尖围棋大师，使AI的关注度日益高涨；而互联网产业的发展和演进，亦使得AI找到了更多发展空间，应用场景有了明显的突破，全球资本亦找到了许多投资目标。业内人士预计，短期内AI将面临百花齐放的盛景，结合应用场景的AI商业模式，会更容易获得投资资本的青睐。

“从目前我国的政策支持力度和资本市场的投资热度看，人工智能领域正处于现阶段的投资风口。”清科研究中心分析师吴晗瑄表示。

她认为，基础层内的大数据、云计算、数据存储、数据挖掘等领域发展基础较好，技术较为成熟，现阶段可以考虑投资；目前在医疗、交通、制造、金融等领域已有许多新产品或者新应用产生，未来可能是获利最大的一个环节，可以考虑提前布局。

今年的政府工作报告中明确提出，要加快培育壮大新兴产业，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。这是“人工智能”首次被写入政府工作报告。

企业数据服务商--企名片3月公布的报告称，今年短短不到三个月的时间，国内AI获得投资项目已有36个，千万元人民币的级别融资占据半数以上，其中不乏多家融资过亿元的企业。去年全年则有约284家人工智能企业获得投资，其中商汤科技获得1.2亿美元C轮融资。

AI近年来已成为全球科技公司争相布局的领域，亚马逊(AMZN.O)、谷歌、微软(MSFT.O)、IBM(IBM.N)、脸书(FB.O)、百度(BIDU.O)等先后投入巨资，成立人工智能实验室。芯片大厂英伟达(NVDA.O)因推出多款可用于深度学习的图片处理单元（GPU）芯片，其股价一年多以来累计上涨近4倍，其对手英特尔(INTC.O)近期宣布以153亿美元收购以色列机器视觉公司Mobileye，跻身AI领域。

**AI应用百花齐放**

AI正逐步渗入国内的各行各业，例如银行、电子商务、电信公司的客户服务正越来越多地被人工智能所代替；制造业引入越来越多的机器人。

国内最大基金管理公司天弘基金此前宣布，基于大数据以及人工智能对公开信息进行数据挖掘，其已开发出针对股票定向增发的投资产品。中国平安(601318.SS)旗下平安健康险近日推出国内首个智能核保，可明显提高承保率；平安科技的人脸识别技术已服务于逾百项应用场景，突破2亿次使用。

最新的动向则是，中国央行周一宣布将积极利用大数据和人工智能等技术丰富监管手段。

国际咨询机构麦肯锡大中华区银行业务负责人曲向军指出，不少股份制银行已开始在定制化财富管理业务中引入人工智能。目前的现实情况是，国内一个银行理财经理平均需要面对约一千位客户，若要提高客户体验及扩大业务，智能投顾将是相当重要的一环。

教育领域的AI应用领先者--英语流利说创始人兼CEO王翌认为，短期内AI较为成熟的应用场景，包括图像识别技术，例如电商领域的阿里云、金融领域的旷视科技（Face++）、安防领域的北京格灵深瞳、百度(BIDU.O)的自动驾驶等；另一个崛起较快的技术是语音、语义识别，比如流利说的英语口语自动评测、亚马逊的Echo智能助手等。

2012年英语流利说的创立初衷，就是利用语音识别的人工智能技术对英语口语打分。目前超过4,200万注册用户为其提供了4.2亿份钟的练习录音，已成为全球最大的中国人英语语音数据库，公司的语音识别、语音评测等技术迅速发展。

吴晗瑄认为，未来，人工智能行业将逐步从目前简单的弱人工智能阶段逐步发展到强人工智能阶段，然后进一步发展进入超人工智能阶段。能够被机器学习的行业、技术都有望被人工智能机器全面取代，人们所持续保留的能力将主要集中在创意、创造等不能简单被学习、替代等方面。

**应用场景为先**

汉能投资集团董事总经理蒙佳玥将人工智能的发展分为三步曲，即数据智能、感知智能和高阶智能，目前人工智能正处于感知智能阶段，感知智能的算法百家争鸣，但整体行业还没有到井喷状态。在感知智能阶段，可行的商业模式与应用场景会初步涌现。

对于现阶段的投资策略，他建议称，目前能找到应用场景、具备可行的商业模式的感知智能公司已进入可投资的阶段。若行业演进到第三阶段时，虽然感知智能的算法更成熟，格局更清楚，但估值一定会上涨，对投资基金来讲，会错失早期进入的优势。

吴晗瑄认为，人工智能的应用层是将AI技术与产品相结合，考虑到未来可能是获利最大环节，应属于投资界的关注重点。另外，如果企业能在人工智能技术层中的各大技术取得巨大突破，未来可能在行业发展中取得重要先机，并快速发展，因此也值得关注。

“好的投资标的，至少应具备有需求、有前景、有优势、有壁垒等多因素条件。”她指出。

上海一外资私募股权投资公司投资总监认为，AI的深度学习基于大数据，在这方面大型科技公司有天然的优势。创业公司的发展机会不是很大，应错位竞争，尽快挖掘AI在各种商业场景的应用方案。

而浅石创投合伙人郑毅对于AI的投资持谨慎态度。在他看来，人工智能领域很难象移动互联网、O2O那样，新冒出数家百亿美元市值的新公司来，目前在数据和算力上具优势的国内大型科技公司具先天优势，例如百度、阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)。

对于AI的三要素：算法、数据和算力，他解释称，作为机器深度学习基础的大数据，具备相当高的门槛。一家初创人工智能公司若不与拥有数据和空余算力的公司、或与拥有独特应用场景的公司合作，成功难度很高。

“人工智能未来一定会跑出伟大的公司来，不过我感觉目前的环境下泡沫成分更大。”他说，绝大多数人工智能创业公司不能形成闭环生态，只能是整个生态链的一环，或只是解决方案提供商，估值上升空间有限。

“若不能投到第一，投资人就会全赔。这对投资人而言，目前并不是一个太好的投资环境。”他坦称。（完）