友邦与花旗达成长期独家银行保险合作协议

路透香港12月19日 -友邦保险(1299.HK)周四宣布，与花旗银行(C.N)达成长期独家银行保险合作协议，将覆盖亚太区11个市场。

友邦保险的声明称，该11个市场包括香港、新加坡、泰国、中国、印尼、菲律宾、越南、马来西亚、澳洲、印度及韩国。

是项独家分销协议为期15五年，合作协议包括分行、电话营销及网上销售的所有零售分销渠道，覆盖零售及团体寿险产品范畴（信贷保险除外），让友邦保险可接触到花旗银行于该11个市场内的企业客户以及约1,300万名现有零售信用卡和银行客户。

此前路透曾引述熟知情况的消息人士称，除友邦保险外，争夺花旗亚洲通路的还包括大都会人寿(MET.N)、保诚(PRU.L)、宏利金融(MFC.TO)和富卫保险。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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